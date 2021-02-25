17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Підписанти стверджують, що політичні сили намагаються використати справу Стерненка для організації вуличних протестів.
Текст заяви опубліковано у Фейсбуці депутата СН Віталія Безгіна, інформує Цензор.НЕТ. Серед підписантів - Микита Потураєв, Віталій Безгін, Єлизавета Богуцька, Тетяна Циба, Єлизавета Ясько, Дмитро Гурін, Мар'яна Безугла та інші "слуги".
У заяві сказано, що ситуація навколо справи Стерненка, яку "зацікавлені особи намагаються перетворити сьогодні на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства", є тільки "маркером межі недовіри до судової системи". При цьому наголошується, що судова реформа зразка 2015-2019 років не відновила довіру суспільства до судів і їх рішень.
"Не може не викликати емоцій і сумнівів і вибір судді - демонстративного прихильника Сталіна, тобто особи, яка транслює свої політичні уподобання, а отже, від такого судді вкрай важко очікувати неупередженості в справі. Більш того, "справа Стерненка" в руках такого представника правосуддя, призначеного в 2015 за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладення санкцій на Медведчука - це загроза поділу України на два радикальні ворогуючі табори", - стверджують автори заяви.
Вони вимагають провести судову реформу, а також гарантувати безпеку Стерненка і публічний прозорий судовий процес над ним у всіх наступних інстанціях.
Депутати вимагають провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій.
"Звертаємося до громадянського суспільства із закликом: будьте пильні, не дайте себе використовувати в брудній політичній грі і не дозволяйте підмінити вимогу справедливого розгляду справи Стерненка спробами дестабілізувати ситуацію в Україні і загрозою незаконного повалення державної влади", - додають автори звернення.
Будь ласка, зачекайте...
- ніким другим, як кацапоїдною твариною портновим витягується пустопорожня справа 7-річної давнини без доказів ( вже доведено)
- справу ведуть реально якісь тупі прокурори імені зеленмана , котрі навіть не орієнтуються в законах..( Карле!!!) та з вказівкою - дуркувати та гнути своє ..ясне діло - за гроші..
- справа передається "судді" - повністю кацапоїдній корупційній паскуді імені членіна та сраліна у накраденому помешканні, який маючи вже у себе виправдальний вирок гундосить маячню про вирок та смердячи лайном у трусах яким воно спорожнилося після дзвінка зверху з наказом.посадити. .бо розуміє що це в майбутньому - "життя закінчене".
- як слідсво з цього - протести проти свавілля.. авакян нагоняє мусорів більше ніж протестувальників..та знов таки обісравшись ситуації - не дають їм кийків та газу щоб " хай краще мусарське бидло отримає подекуди, аби не розпочали насувати на авакяна вже..та судячи з дій мусорів впевнитися можна в тім що це - частиною несвідома тупа шмаркачня з вулиці, яка "какая разница" ,та поперлася у мусори по рукосракості та за гроші, а частиною - кацапоїди та підораси з неповішеної після Майдану беркутні.. Там адекватних немає - вони втікли невдовзі після "рехформи імені поросятини" коли зрозуміли хто такий авакян і чим він займається найперше..І тоді повернувся непотріб який ще ховався, та й поновився на посадах.
- після....виходить на ЗМІ тупий кабан геращенко, "жертва замаху" , та починає погрожувати , що типу "наступного разу "полизеіські" не будуть такі поблажливі..." Це ,сприймається як " ..ми серемося , бо ще "ригі" нам поки не влаштували реваншем базу для повного бєспрєдєлу тому поки будемо лише лякати.." І хто це каже? Свиня імені поросятини, така сама як і авакян , які при будь якій владі лижуть сраки вищесидячим та слідкують за моментом їх "підсидіти на вилізти вище, які плазують за посади та можливість корупції , це паскуди які колись намагалися ділити Харків зі здохлою кацапоїдно-жидівською наволоччю хернесманом - хто буде грабувати місто, та типу "рятували Харків" ( Дніпро так само..) по початку війни , але не мешканців, а свою корупцію від таких самих злодіїв - тільки кацапських .Показник - справа рюкзакова - яка 50-та від усієї корупції. Для них - сенс цього був - війна банд чужими руками, та драбина вище і не більше. Це прості українці звідти йшли на смерть - реально захищати країну та бачили всіх, хто докладався хоч як, - патріотами - бо самі такими були..
- Після...А після - нічого...Зелене обісралося та мовчить..Шукає відмазки та сценарії відосіка..
І ДО ЯКИХ ПІР......? Наскільки нам треба ще занапастити країну щоб мізки перетікли зі сраки в голови?
Как говорится свое овно не пахнет. Им и Дубинский не мешал, им и Бужанский сейчас не мешает.
Одно радует - когда эту всю мразь начнут щемить - за них НИКТО не выйдет, даже на молчаливый митинг с цветочками.
И я не уверен, что революции больше не будет.
Уж как благостно поживал Каддафи...
Ого! Вот прям настолько боитесь??? Это хорошо
ОЛЬГА ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК.
"Я БЛАГОДАРНА ПОРТНОВУ.
Его руками восстанавливается справедливость в Украине",
- "слуга народа" ВАСИЛЕВСКАЯ-СМАГЛЮК
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телеканала НАШ
К сожалению, их там больше, чем 17-ть
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.