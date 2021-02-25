17 "слуг народу" підписали заяву про вирок Стерненку: вимагають прозорого судового процесу у всіх наступних інстанціях

Підписанти стверджують, що політичні сили намагаються використати справу Стерненка для організації вуличних протестів.

Текст заяви опубліковано у Фейсбуці депутата СН Віталія Безгіна, інформує Цензор.НЕТ. Серед підписантів - Микита Потураєв, Віталій Безгін, Єлизавета Богуцька, Тетяна Циба, Єлизавета Ясько, Дмитро Гурін, Мар'яна Безугла та інші "слуги".

У заяві сказано, що ситуація навколо справи Стерненка, яку "зацікавлені особи намагаються перетворити сьогодні на спусковий гачок для дестабілізації українського суспільства", є тільки "маркером межі недовіри до судової системи". При цьому наголошується, що судова реформа зразка 2015-2019 років не відновила довіру суспільства до судів і їх рішень.

"Не може не викликати емоцій і сумнівів і вибір судді - демонстративного прихильника Сталіна, тобто особи, яка транслює свої політичні уподобання, а отже, від такого судді вкрай важко очікувати неупередженості в справі. Більш того, "справа Стерненка" в руках такого представника правосуддя, призначеного в 2015 за часів Порошенка після втечі з Донецька, і сам вирок фактично відразу після рішення про накладення санкцій на Медведчука - це загроза поділу України на два радикальні ворогуючі табори", - стверджують автори заяви.

Вони вимагають провести судову реформу, а також гарантувати безпеку Стерненка і публічний прозорий судовий процес над ним у всіх наступних інстанціях.

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Депутати вимагають провести розслідування щодо того, якими саме особами здійснювалися і здійснюється підбурювання до протизаконних дій.

"Звертаємося до громадянського суспільства із закликом: будьте пильні, не дайте себе використовувати в брудній політичній грі і не дозволяйте підмінити вимогу справедливого розгляду справи Стерненка спробами дестабілізувати ситуацію в Україні і загрозою незаконного повалення державної влади", - додають автори звернення.





