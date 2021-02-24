Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію
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У посольстві Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію припинити провокації на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США.
"Приголомшені звісткою про загибель цивільного внаслідок обстрілу в Луганську. Також через дедалі нові порушення режиму припинення вогню Росією досі гинуть і зазнають травм українські солдати. Росія має надати гуманітарний доступ і припинити нарощувати насильство і свою агресію на Донбасі", - підкреслили в посольстві.
Нагадаємо, 23 лютого під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний житель, 1947 року народження. Близько 17:25 у його дворі вибухнула міна, внаслідок чого чоловік зазнав важких множинних поранень. Медики кілька годин поспіль намагалися врятувати його життя, але не змогли.
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"Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
В Кирове местный житель пнул в спину слабослышащего инвалида, который мешал ему пройти в магазин. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.
почему наши молчат и вводят штрафы за ответный огонь?
Спасибо вам дорогие союзнички за вашу обеспокоенность. Уж не знаю к какому месту ее приложить.