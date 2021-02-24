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Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію

У посольстві Сполучених Штатів Америки закликали Російську Федерацію припинити провокації на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства США.

"Приголомшені звісткою про загибель цивільного внаслідок обстрілу в Луганську. Також через дедалі нові порушення режиму припинення вогню Росією досі гинуть і зазнають травм українські солдати. Росія має надати гуманітарний доступ і припинити нарощувати насильство і свою агресію на Донбасі", - підкреслили в посольстві.

Посольство США у відповідь на загибель мирного жителя на Донбасі: Росія має припинити нарощувати агресію 01

Нагадаємо, 23 лютого під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний житель, 1947 року народження. Близько 17:25 у його дворі вибухнула міна, внаслідок чого чоловік зазнав важких множинних поранень. Медики кілька годин поспіль намагалися врятувати його життя, але не змогли.
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Топ коментарі
+2
Будут наращивать, пока им будут позволять это делать.
"Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
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24.02.2021 21:19
+2
"Россия должна"? Кому - должна? Поздравляю украинских байденофилов: возвращается 'эпоха озабоченностей', расцветшая ещё при Абамке.
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25.02.2021 05:08
+1
Это уже издевка. Хочется н....й послать таких союзников
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24.02.2021 21:17
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Это уже издевка. Хочется н....й послать таких союзников
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24.02.2021 21:17 Відповісти
Спасибі за заяву. Не можуть вони ж розпочати термоядерну війну. Тим більше, це якно не в повноваженнях посольства.
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24.02.2021 21:18 Відповісти
Будут наращивать, пока им будут позволять это делать.
"Одностороннее перемирие", "режим тишины", "рождественское перемирие"...
И единственный результат: эскалация конфликта со стороны параши!
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24.02.2021 21:19 Відповісти
Ну це вже реальна "русофобія" так вказувати х#лу як себе вести .
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24.02.2021 21:19 Відповісти
зацените "красоту игры".. это буквально сегодня..
В Кирове местный житель пнул в спину слабослышащего инвалида, который мешал ему пройти в магазин. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию - Цензор.НЕТ 1955

Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию - Цензор.НЕТ 1890
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24.02.2021 21:21 Відповісти
Та хто б сумнівався у їхній брехні)))
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24.02.2021 21:43 Відповісти
почему США больше переживает за наших погибших солдат чем Зеленский?

почему наши молчат и вводят штрафы за ответный огонь?
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24.02.2021 21:30 Відповісти
"Соссия должна, Соссия должна..." " А в Греческом Зале, в Греческом Зале... нассали ( тьфу, хотел сказать : мышь белая)
Спасибо вам дорогие союзнички за вашу обеспокоенность. Уж не знаю к какому месту ее приложить.
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24.02.2021 21:36 Відповісти
Вот главного так и не понять - а кто же передаст???
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24.02.2021 22:47 Відповісти
"Россия должна"? Кому - должна? Поздравляю украинских байденофилов: возвращается 'эпоха озабоченностей', расцветшая ещё при Абамке.
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25.02.2021 05:08 Відповісти
Тутешні байденофіли-порохоботи отримують шекелі у фонді відродження. Просувати плани глобалістів - їхня задача (іммігранти приносять користь економіці, лгбт-свинота - сіль землі та носії всіх найкращих людських якостей, націоналізм - це погано, і т.д.) Тому на невідпорні аргументи і факти їм начхати.
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25.02.2021 07:48 Відповісти
....а потім друх України байден як дасть пуйлу у вухо - аж загуде!
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25.02.2021 07:44 Відповісти
Желательно
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25.02.2021 08:01 Відповісти
 
 