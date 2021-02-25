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Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву "слуг народу": засуджують протести на підтримку Стерненка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву

Нардепи СН Данило Гетманцев і Максим Бужанський опублікували заяву, в якій звинувачують прихильників активіста Сергія Стерненка у спробах тиснути на суд.

Текст заяви опубліковано у фейсбуці Данила Гетманцева і на Telegram-каналі Максима Бужанського, інформує Цензор.НЕТ. Він має назву "Заява депутатів фракції політичної партії "Слуга народу", підписів під текстом немає.

"Ми завжди підтримуємо реалізацію політичних прав українців у будь-яких законних формах. Поряд з цим, ми визнаємо, що демократія ґрунтується на повазі до закону і його дотриманні. Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не розділяємо спроби використовувати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади і суд, щоб уникнути окремими особами правосуддя, яке теж є основою демократії", - сказано в заяві.

Його автори вимагають від правоохоронних органів "діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях наших міст".

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"А політиків, які намагаються використовувати у своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, закликаємо утриматися від нерозумної витрати коштів, сконцентрувавшись на погашенні своїх зобов'язань перед нашою державою", - сказано в заяві.

Ми ніколи не повинні підміняти демократичні процедури вуличними акціями, що супроводжуються насильством і зухвалою неповагою до принципу верховенства права", - зазначають автори тексту.

Нагадаємо, раніше 17 депутатів СН опублікували іншу заяву у справі Стерненка - з вимогою судової реформи та прозорого розгляду справи у всіх наступних інстанціях.
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Топ коментарі
+75
Чем эти уроды народа лучше медведчука, к примеру?
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24.02.2021 21:35
+66
вот сразу и сложится списочек ******сни...
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24.02.2021 21:35
+53
До речі, Зеленський нічим за н их не кращий. Він поділяє їхні погляди.
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24.02.2021 21:40
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Чем эти уроды народа лучше медведчука, к примеру?
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24.02.2021 21:35 Відповісти
Вони ж - особи прібліжонниє к імператору . А мудачук -нє . Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 5973 .
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24.02.2021 21:43 Відповісти
два поца,две подстилки--которые должны сидеть при смене власти,а этот порхатый гетмацев--ворюга высшего пилотажа
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24.02.2021 22:23 Відповісти
Гетьманцев-это та тварюга,которая постоянно придумывает украинцам новые налоги.
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25.02.2021 06:55 Відповісти
У НИХ СЕПАРСЬКЕ МИШЛЕНЯ СУД ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ З НЕУГОДНИМИ І ДУМАЮТЬ ЩО ЦЕ ЇМ ДОЗВОЛЕНО , ЧОМУСЬ ДРУЗІВ БУЖАНСЬОГО ЯКИХ ЗЕ НАЗВАВ ТЕРОРИСТАМИ НІХТО НЕ АРЕШТУВАВ , А СТЕРНЕНКА ЗА ФЕЙКОВІ 300 ГР ЗАГАРТУВАЛИ НА 7 Р І 3 МІС ЩОБ ТАМ УБИТИ, І ДУМАЮТЬ ЩО ОДНОДУМЦІ СТЕРНЕНКА БУДУТЬ ІТИ НА ПОВОДУ ПРИКАЦАПЛЕНИХ СЛУГ, ЦЕ НАЇВНО ЛЮДИ Є РІЗНІ, БУЖААНСЬКИЙ З ДРУЗЯМИ МРІЮТЬ ПРО РОСІЮ А СТЕРНЕНКО ЗАХИЩАЄ УКРАЇНУ ЗА ЦЕ ТЮРМА.
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24.02.2021 21:57 Відповісти
ЗАГРАТУВАЛИ
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25.02.2021 07:12 Відповісти
вот сразу и сложится списочек ******сни...
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24.02.2021 21:35 Відповісти
Там где-то ещё гражданин израИля потерялся, товарищ куницкий
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24.02.2021 21:55 Відповісти
Куни шо? Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 2601
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24.02.2021 22:18 Відповісти
Та іще з цієї єврейської компанії не дістає Василевської-Смаглюк і Дубинського. Мовчать?
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24.02.2021 22:26 Відповісти
Два сєпарка ніяк не нарадуються..
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24.02.2021 21:39 Відповісти
До речі, Зеленський нічим за н их не кращий. Він поділяє їхні погляди.
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24.02.2021 21:40 Відповісти
От нехай вийдуть ті "слуги" в суботу до народу,поспілкуються... Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 5410
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24.02.2021 22:02 Відповісти
Вони його "друзі".
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24.02.2021 22:12 Відповісти
Все еще проще. У ЗЕ и СН просто вобще нет никаких взглядов. Они просто паразиты.
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25.02.2021 01:39 Відповісти
Ну хто б сумнівався,два кирзача-пара🤮
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24.02.2021 21:39 Відповісти
Две шлюхи бородатой бабы Бени-раскудахтались.
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24.02.2021 21:40 Відповісти
Лещенко подозрительно молчит. Пуштуна не слышно
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24.02.2021 21:56 Відповісти
Ну так их специально устроили на высокооплачиваемые должности,чтоб не критиковали власть.
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25.02.2021 06:58 Відповісти
Это список тех кто будет повешен одними из первых..
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24.02.2021 21:40 Відповісти
"А политиков, которые пытаются использовать в своих целях решения суда по делу Стерненко, призываем воздержаться от неразумной траты средств, сконцентрировавшись на погашении своих обязательств перед нашим государством" Источник: https://censor.net/ru/n3249919\\\\\\\\\

Так есть же Нетанияху, Ривлин и прочие, пусть и таки погашают что-то перед вашим государством. А то уже знаем как Рабинович - тут украл, а в вашем государстве слепил какой-то золотой светильник, погашая что-то(паспорт? но с такой фамилией паспорт - автоматически Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 3355 )
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24.02.2021 21:40 Відповісти
Давить на дерьмо?
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24.02.2021 21:40 Відповісти
Биба и Боба....
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24.02.2021 21:41 Відповісти
Ок, так і запишемо. Бандера наказував вести списки))
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24.02.2021 21:41 Відповісти
два підар_ка
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24.02.2021 21:41 Відповісти
Прошлый раз когда я написал тут кто такой Гетьманцев меня заблокировали на неделю...
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24.02.2021 21:41 Відповісти
Матюками ругался?
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24.02.2021 21:43 Відповісти
Приличными в предложении были только "В" и "НА")
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25.02.2021 01:56 Відповісти
Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву "слуг народу": засуджують протести на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 533
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25.02.2021 02:03 Відповісти
Всегда считал Суд Линча дикостью.
Но может Украине и через это надо пройти...
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24.02.2021 21:43 Відповісти
Дикость на сама идея суда Линча, а то, во шо это превратили. В оригинале это был натурально народный суд на территориях, где пока еще не было организовано государство. Избирались на месте судья, прокурор, адвокаты, 12 присяжных. Только намного позже это стало самосудом толпы.
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24.02.2021 21:49 Відповісти
Очень может быть.
Я весьма поверхностно знаком с этой "методикой".
Но боюсь, что весьма скоро, на фоне правосудия в Украине, даже суды инквизиции будут выглядеть образцом законности...
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24.02.2021 21:57 Відповісти
А как же шерифы и все такое прочее ? )))
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24.02.2021 21:58 Відповісти
Так если собралась вооруженная группа, человек 30-50, то шерифу остается только сделать вид, что он в отпуске...
Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 1738
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24.02.2021 22:01 Відповісти
Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 8634
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24.02.2021 22:08 Відповісти
Шерифов тоже избирали, и избирают сейчас. Речь о тех временах, когда эти территории были просто территориями, а не частью США.
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24.02.2021 22:10 Відповісти
Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 6166
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24.02.2021 22:20 Відповісти
Гетьманович совсем охренел,то он в открытую продвигает через раду переписанные в засрашке путинские законы,теперь он в наглую крышует путинских судей,зелька проснись уже.
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24.02.2021 21:47 Відповісти
А він і не спить.
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24.02.2021 22:09 Відповісти
Він задоволено сміється хрипким баритоном...
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25.02.2021 10:29 Відповісти
румунский подданый не засветился в действиях этой сладкой ущербно-колаборантской парочки? все без него обошлось?
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24.02.2021 21:51 Відповісти
Наслаждается «бесполезными» санкциями. Ему некогда
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24.02.2021 21:54 Відповісти
Походу в зэ-унитаз кто-то бросил пачку дрожжей )))
А шо там дубинеску? Мама любит продавать машины??? ))
И шо, сынку, помог тебе румынский паспорт, дружба с портняжкой и доступ к жопе бени??? ))
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24.02.2021 21:53 Відповісти
Зебилам уже и на рейтинг плевать?
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24.02.2021 21:53 Відповісти
А попандопулы из соцслужб ему ещё нарисуют какой надо ))
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24.02.2021 21:59 Відповісти
Надолго ли?
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24.02.2021 22:24 Відповісти
Протест конституционное право граждан! Что эти двое зеленых малоросса несут?
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/437-pravo-na-myrni-zibrannya
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24.02.2021 22:03 Відповісти
Який іще суд? Портновське судилище Гетманцев и Бужанский обнародовали альтернативное заявление "слуг народа": осуждают протесты в поддержку Стерненко - Цензор.НЕТ 3502
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24.02.2021 22:08 Відповісти
До речі бужанський взагалі проголосував проти Постанови ВР в 7 річницю Революції Гідності,а гетЬманцев утримався. Так що робіть висновки панове відносно цих виродків 😡
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24.02.2021 22:16 Відповісти
обоих с чемоданами в ордло нах
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24.02.2021 22:24 Відповісти
два отброса и членограй, говнопартия говноклована
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24.02.2021 22:31 Відповісти
кидараССЫ-идейные братья поцЗедента
под управлением завхоза Ермака
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24.02.2021 22:37 Відповісти
во дають два, за визначенням Бориса Філатова, чревовещателі, "політиків просимо сконцентруватись на погашенні своїх обовязків перед нашою державою" видно, не повністю політики виконують свій обовязок захищати свою державу, коли пат і паташон просять душити їх як гнид на тілі держави. Давайте більше прохань, чревовещателі, обовязково їх врахують.
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24.02.2021 22:58 Відповісти
по ним и так видно что они пит0расы..
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24.02.2021 22:59 Відповісти
Если эти две антиукраинские кремлевские гниды наезжают на Стнрненко, тем более, он настоящий патриот Украины, а на ваши тупые вшивые головы прийдет заслуженнаяэ кара.
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24.02.2021 23:04 Відповісти
коли влада зміниться, для гетманцеви-бужанських-лукаш-портнових треба залишити один єдиний суд, в якому їх будуть судити за їхніми теперішніми улюбленими печерними стандартами..
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24.02.2021 23:26 Відповісти
Цирк, а точніше сраний 95 квартал. Депутати однієї партії виступають з діаметрально різними політичними заявами. Це не суперечки по економіці, бюджету та питанням куди краще спрямувати гроші. Це питання політичне, на основі якого і повинно в першу чергу грунтуватись членство в партії. Щоб усі члени партії мали однакове бачення поточної ситуаці, минулих, а найголовніше майбутніх подій і майбутнього руху та розвитку країни. А що ми маєми?? За що проголосували 73% дегенератів?? За те щоб їхній вибір можна було на носі крутити в той бік який заманеться?? В мене навіть, пошесть яка голосує за ОПЗЖ, викликає меньше негативу. Бо вони на відміну від 73%, знають чого хочуть від ОПЗЖ, руйнацію незалежної України і повернення до Росії. А 73% зелених, хочуть щоб усім було добре. І тих хто проти України і тим хто за Україну. Але ж так не буває. І ці йолопи не можуть цього зрозуміти.
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24.02.2021 23:32 Відповісти
Переведите ихний бред на нормальный язык, я нихера не понял.
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24.02.2021 23:40 Відповісти
Два м@дака. А жопа бени где? Или ей не до этого? Сидит и не отсвечивает,когда указали место у параши.
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25.02.2021 00:07 Відповісти
Що спільного між Савченко, Сенцовим і Стерненком? Всі вони були мало кому відомі, поки не потрапили в халепу ("полон", звинувачення у вчиненні злочинів) після чого починалася їхня медійна розкрутка. Думаю, що скоро нам розкажуть, який в Стерненка президентський рейтинг. (с)
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25.02.2021 00:14 Відповісти
Еще немного и этим уже можно в росдуму.
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25.02.2021 00:16 Відповісти
А кто угадает кто по национальности эти две гниды?
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25.02.2021 00:21 Відповісти
ПР? ***** редкий? их национальность...
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25.02.2021 01:30 Відповісти
два ******** особенно бужанский
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25.02.2021 01:30 Відповісти
Вот так легко и непринужденно все пиар-усилия ЗЕ с Медведчуком были полностью слиты за пару дней. Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву "слуг народу": засуджують протести на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 3177

Как там Ваш государственный деятель, Юрий?
Это ли не лучшая иллюстрация государственной деятельности?
Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву "слуг народу": засуджують протести на підтримку Стерненка - Цензор.НЕТ 4081
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25.02.2021 01:43 Відповісти
Гетманцев и Бужанский две мрази.
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25.02.2021 02:04 Відповісти
Портнов и Ведмедчук с Венедиктовой ловко подставили Зеленского со Стерненко...
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25.02.2021 03:20 Відповісти
Головне шо вся колоборанська мерзота заговорила про якесь правосуддя ,клеють дурня ніби нем знають хто керує тими судами.
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25.02.2021 07:21 Відповісти
хочется видеть (или лицезреть) уродов гетманцева с бужанским подвешенными за ноги головой вниз... живыми... пусть висят и напоминают - нет на земле Украины места нелюдям... вот потому-то пусть и висят промежду, так как нет двум мудакам места ни на земле, ни на небе...
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25.02.2021 07:42 Відповісти
Малороси і вороги України виступили на захист малороського судді і таких же прокурорів. Як ще мерзота не додумалась порушити і закінчити справу по відношенню до Стерненка в гвалтуванні крупного рогатого скоту прямо на "Куликовому полі". Таких заявників і тисячі свідків(лжесвідків) знайдеться у ватному місті.
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25.02.2021 09:04 Відповісти
"Закон"? "Суд"?
Якісь стендапери починаючі, а не посадовці.
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25.02.2021 10:09 Відповісти
Одеським ЗМІ надіслали листа з ОПУ щодо мітингів на підтримку Стерненка. Сьогодні одеські ЗМІ отримали від Офісу президента розсилку тексту щодо справи засудженого активіста Сергія Стерненка та мітингів на його підтримку (текст з-за цією ссиллю).

Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.
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25.02.2021 15:41 Відповісти
 
 