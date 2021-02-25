Гетманцев і Бужанський оприлюднили альтернативну заяву "слуг народу": засуджують протести на підтримку Стерненка
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Нардепи СН Данило Гетманцев і Максим Бужанський опублікували заяву, в якій звинувачують прихильників активіста Сергія Стерненка у спробах тиснути на суд.
Текст заяви опубліковано у фейсбуці Данила Гетманцева і на Telegram-каналі Максима Бужанського, інформує Цензор.НЕТ. Він має назву "Заява депутатів фракції політичної партії "Слуга народу", підписів під текстом немає.
"Ми завжди підтримуємо реалізацію політичних прав українців у будь-яких законних формах. Поряд з цим, ми визнаємо, що демократія ґрунтується на повазі до закону і його дотриманні. Тому ми категорично засуджуємо будь-які прояви насильства і не розділяємо спроби використовувати реалізацію права на мирні зібрання як засіб тиску на органи влади і суд, щоб уникнути окремими особами правосуддя, яке теж є основою демократії", - сказано в заяві.
Його автори вимагають від правоохоронних органів "діяти відповідно до закону з мінімальною толерантністю до порушень правопорядку на вулицях наших міст".
"А політиків, які намагаються використовувати у своїх цілях рішення суду у справі Стерненка, закликаємо утриматися від нерозумної витрати коштів, сконцентрувавшись на погашенні своїх зобов'язань перед нашою державою", - сказано в заяві.
Ми ніколи не повинні підміняти демократичні процедури вуличними акціями, що супроводжуються насильством і зухвалою неповагою до принципу верховенства права", - зазначають автори тексту.
Нагадаємо, раніше 17 депутатів СН опублікували іншу заяву у справі Стерненка - з вимогою судової реформи та прозорого розгляду справи у всіх наступних інстанціях.
Будь ласка, зачекайте...
Так есть же Нетанияху, Ривлин и прочие, пусть и таки погашают что-то перед вашим государством. А то уже знаем как Рабинович - тут украл, а в вашем государстве слепил какой-то золотой светильник, погашая что-то(паспорт? но с такой фамилией паспорт - автоматически )
Но может Украине и через это надо пройти...
Я весьма поверхностно знаком с этой "методикой".
Но боюсь, что весьма скоро, на фоне правосудия в Украине, даже суды инквизиции будут выглядеть образцом законности...
А шо там дубинеску? Мама любит продавать машины??? ))
И шо, сынку, помог тебе румынский паспорт, дружба с портняжкой и доступ к жопе бени??? ))
http://ccu.gov.ua/storinka-knygy/437-pravo-na-myrni-zibrannya
под управлением завхоза Ермака
Как там Ваш государственный деятель, Юрий?
Это ли не лучшая иллюстрация государственной деятельности?
Якісь стендапери починаючі, а не посадовці.
Одеським ЗМІ цей текст надіслала пресслужба Одеської облдержадміністрації. #Буквам у ОДА підтвердили справжність цього листа, але зазначили, що не знають, хто є автором тексту. "Ми виконали суто технічну частину: нам надіслали текст, а ми його надіслали засобам масової інформації", - зазначили у пресслужбі.
Щодо самого тексту листа, то в ньому є багато граматичних помилок, а зміст написаного сходиться на тому, що мітинги під ОПУ підтримуються партією "Європейська Солідарність". Наприклад, такими побрехеньками: «мітинг біля будівлі Офісу президента підтримали всі блогери Петра Порошенка, а до самого протесту приєдналися молодь, яка підтримує партію "Європейська Солідарність". Це співтовариство з пари тисяч чоловік намагалося розгойдати і так нестабільні державні інститути, створюючи картинку абсурду і нівелюючи цінності Майдану. Вони фактично, свідомо чи ні, але підтримували наративи Росії»
Крім тексту у листі є посилання на відео в YouTube з одним із очільників фракції "СН" О.Качурою, нещодавно керівником осередку «Українського вибору» Медведчука.