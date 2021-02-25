УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13193 відвідувача онлайн
Новини Політика України Націоналізація "Приватбанку" Приватбанк
3 324 20
Верховний Суд (785) Приватбанк (691)

ВС пояснив, чому не може розглядати касацію у справі "ПриватБанку": Печерський райсуд не передає матеріали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВС пояснив, чому не може розглядати касацію у справі

Верховний Суд не може розпочати розгляд касаційної скарги у справі "ПриватБанку", оскільки тривалий час Печерський районний суд Києва не передає матеріали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"У провадженні Верховного Суду перебувають касаційні скарги на судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій щодо вирішення питання забезпечення позову у цивільній справи № 757/7499/17-ц за позовом іноземних компаній до ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Міністерства фінансів України, Шлапака Олександра Віталійовича про зобов’язання вчинити дії. Станом на 22 лютого 2021 року розгляд та вирішення касаційних скарг, поданих Кабінетом Міністрів України та АТ КБ "ПРИВАТБАНК", є об’єктивно неможливим у зв’язку з тривалим ненаданням судом першої інстанції матеріалів апеляційного провадження, за результатами якого Київським апеляційним судом ухвалено оскаржувану постанову від 10 червня 2020 року. Верховний Суд регулярно вживає заходів щодо витребування зазначених матеріалів апеляційного провадження. Втім, попри направлення численних вимог Верховного Суду на адресу Печерського районного суду міста Києва, їх досі не надано", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Мін'юст подав апеляцію на рішення суду стягнути з Приватбанку $350 млн на користь Суркісів, - Малюська

Нагадаємо, 2 вересня 2020 року Печерський райсуд Києва повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання "ПриватБанку" обслуговувати їх депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

4 вересня Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного "ПриватБанку" на користь останніх 164,5 мільйона доларів.

Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну і задовольнив клопотання "ПриватБанку", зупинивши виконання постанови Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
О супер, у нас уже ручные суды Портнова блокируют работу верховного, класс, правосуддя от зелебобов
показати весь коментар
24.02.2021 21:38
+4
Это объяснение из серии "директор не ходит на работу тк секретарша заболела и кабинет некому открыть"...
показати весь коментар
24.02.2021 21:45
+3
Це з вересня 2020 справу ніяк не можуть донести з одного суда в інший ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 4458
Це якісь рафінований пиз*ець ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1022
Судівська мафія
показати весь коментар
24.02.2021 22:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О супер, у нас уже ручные суды Портнова блокируют работу верховного, класс, правосуддя от зелебобов
показати весь коментар
24.02.2021 21:38 Відповісти
О подвиге Павленко как-то быстро тузики подзабыли. Вот только павленки известны и здрпвствуют, а то чмо в мантии безимянным сконало в подъезде и никто о нем не помнит. А должны бы...
показати весь коментар
24.02.2021 21:44 Відповісти
А, вспомнил - ещё один неудачно в своём «честно наколядованом авто» неудачно заснул с сигаретой в руках в окрестностях столицы ...
показати весь коментар
24.02.2021 21:46 Відповісти
Учитывая на эти факты, не понимаю, этим холуям портняжьим нравится что ли ходить по лезвию «народной любви и доверия»? Безсмертными себя возомнили?
Зачем?
показати весь коментар
24.02.2021 21:49 Відповісти
Павліченко, напевно ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 8257
показати весь коментар
24.02.2021 22:00 Відповісти
Именно ! Я знал, я знал, что хоть один найдётся, который «в теме» ))
показати весь коментар
24.02.2021 22:09 Відповісти
Я не буду стверджувати, що акт правосуддя над суддею Зубковим зробили саме Павліченки, але та людина (чи люди) заслуговує(ють) на народну любов, як мінімум.
Правда, тепер такий акт правосуддя над суддею зробити важче, бо судді тепер ховаються в своїх маєтках-фортецях та іще з державною охороною. ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1392
показати весь коментар
24.02.2021 23:40 Відповісти
Это объяснение из серии "директор не ходит на работу тк секретарша заболела и кабинет некому открыть"...
показати весь коментар
24.02.2021 21:45 Відповісти
Допомогти печерному суду,чи як?
показати весь коментар
24.02.2021 21:52 Відповісти
Це з вересня 2020 справу ніяк не можуть донести з одного суда в інший ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 4458
Це якісь рафінований пиз*ець ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1022
Судівська мафія
показати весь коментар
24.02.2021 22:05 Відповісти
Ну судьи же не автономные агрегаты. Они делают то, что им указывают из охвису найвелычнишого. А Вове с самого начала задача по врзврату Привата и денег была поставлена. Вот тихим сапом,с благословення микрозебилов из нарида эта задача и решается.
показати весь коментар
24.02.2021 22:15 Відповісти
Не зовсім так. Суди уже відчули силу і стають самостійними організованими злочинними організаціями. Плівки Вовка тому доказ ВС объяснил, почему не может рассматривать кассацию по делу "ПриватБанка": Печерский райсуд не передает материалы - Цензор.НЕТ 1300
показати весь коментар
24.02.2021 22:35 Відповісти
Да, да, конешно. Зеленский с бывшим подчинным Суркисов Бакановым, всеми силами пытаюцца помешать Суркисам вытряхнуть из Привата 300 миллионов долларов, а судья Пупкин, чувствующий свою богытырску силу, всячески этому препятствует! Вот почему в стране так плохо-один замшелый судья районный бедному Бубочке не дает..
показати весь коментар
24.02.2021 22:45 Відповісти
Ну, судді і бубочці трохи пігдадили, і, взагалі, напевно, тримають його на гачку. А так суддівська мафія може ідти на зговір і з президентом, і з його противниками. То уже як їм буде вигідніше, і, звісно, враховують свої можливості. І не окремий суддя приймає рішення, а їхня зграя. Вони знають, що робити, там усе розраховано на кілька ходів наперед
показати весь коментар
24.02.2021 23:31 Відповісти
Ну да, я ж так и написал. Шо "зграя судів" из Печерского суда мешает Бубону руководить Украиной и делать хорошие дела. Вставляют палки в пианино, и вообще на Вову забили. Вот и возвращают Суркису за спиной найвелычеишого 300 лямов зелыных. А Найвылычнийший и не не знает поди.. Щас разом с Гордоном расплачемся, за долю Вовы тяжелую...
показати весь коментар
25.02.2021 00:00 Відповісти
там скоріш за все конфлікт між суддею вовком та замовником. один хоче зразу, а другий після виконання.
показати весь коментар
24.02.2021 22:39 Відповісти
А-ХА-ХА! ЕРАЛАШЬ прям ))
показати весь коментар
24.02.2021 22:39 Відповісти
Прошу заметить! ЭТОТ ПОЗОР(посути подделка документов и кража денег) ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРДОН !
показати весь коментар
24.02.2021 22:43 Відповісти
Не Печерський суд не перелдає, а портнов, таратов, єрмак і бенядіктова. Звичайно з ними і Вольдемар. Чи хтось має сумніви? Беня ще не все забрав в Україні. А от коли висмокче всі держпідприємства і викупить всю землю і звалить, тільки тоді справа піде у Верховний Суд.
показати весь коментар
25.02.2021 09:22 Відповісти
 
 