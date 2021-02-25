Санкції проти Медведчука не порушують національне і міжнародне законодавство, - МЗС Німеччини
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У Німеччині вважають санкції проти Віктора Медведчука та його оточення такими, які відповідають національному законодавству і не суперечать міжнародному.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Санкції проти Віктора Медведчука та ще 7 осіб, а також 19 компаній базуються на злочині стосовно фінансування тероризму, що передбачено українським кримінальним законодавством", - зазначили в Міністерстві закордонних справ ФРН.
Згідно з попередніми даними, які має німецька сторона, "дії українського керівництва базуються на правовій основі, яка принципово не порушує закони та норми ОБСЄ та Ради Європи".
У німецькому МЗС нагадують, що США, серед інших, ввели санкції проти Віктора Медведчука за "підрив безпеки, територіальної цілісності та демократії України" ще в 2014 році.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.
Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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От така то хєрня малята...
Киевский районный суд Харькова якобы вынес решение о блокировке ряда анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщает Страна.
В список под блокировку попали телеграм-каналы: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". По данным издания интренет-провайдеры получают письма от СБУ с требованием закрыть доступ к каналам. Общая аудитория телеграм-каналов превышает 400 тысяч человек.
"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - дословно указано в документе.
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А німчурак не питали...Що хочемо з мертведчуком те й зробимо. "национальное и международное законодательство" не порушиться навіть коли його хтось зажмурить.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, ківи, шуфричі, мураєви....і...і...бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!