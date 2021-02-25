Санкції проти Медведчука не порушують національне і міжнародне законодавство, - МЗС Німеччини

У Німеччині вважають санкції проти Віктора Медведчука та його оточення такими, які відповідають національному законодавству і не суперечать міжнародному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції проти Віктора Медведчука та ще 7 осіб, а також 19 компаній базуються на злочині стосовно фінансування тероризму, що передбачено українським кримінальним законодавством", - зазначили в Міністерстві закордонних справ ФРН.

Згідно з попередніми даними, які має німецька сторона, "дії українського керівництва базуються на правовій основі, яка принципово не порушує закони та норми ОБСЄ та Ради Європи".

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У німецькому МЗС нагадують, що США, серед інших, ввели санкції проти Віктора Медведчука за "підрив безпеки, територіальної цілісності та демократії України" ще в 2014 році.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.