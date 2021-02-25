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Німеччина (4521) Медведчук (1323) санкції (6840)

Санкції проти Медведчука не порушують національне і міжнародне законодавство, - МЗС Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Санкції проти Медведчука не порушують національне і міжнародне законодавство, - МЗС Німеччини

У Німеччині вважають санкції проти Віктора Медведчука та його оточення такими, які відповідають національному законодавству і не суперечать міжнародному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Санкції проти Віктора Медведчука та ще 7 осіб, а також 19 компаній базуються на злочині стосовно фінансування тероризму, що передбачено українським кримінальним законодавством", - зазначили в Міністерстві закордонних справ ФРН.

Згідно з попередніми даними, які має німецька сторона, "дії українського керівництва базуються на правовій основі, яка принципово не порушує закони та норми ОБСЄ та Ради Європи".

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У німецькому МЗС нагадують, що США, серед інших, ввели санкції проти Віктора Медведчука за "підрив безпеки, територіальної цілісності та демократії України" ще в 2014 році.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.
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Топ коментарі
+6
Для мертвенчука нам ніяких санкцій не шкода😉😎
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24.02.2021 21:48
+3
Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2483
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24.02.2021 21:48
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Хух,а то ми не знаємо 😁 хоча й на цьому дякуємо
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24.02.2021 21:47 Відповісти
В немецком МИД напоминают, что США, среди прочих, ввели санкции против Виктора Медведчука за "подрыв безопасности, территориальной целостности и демократии Украины" еще в 2014 году. Напевно ПОП не встиг ознайомитися з чиєю інформацією і тому дозволив Медведчуку розгорнути усю підривну діяльність: придбати тб-простір, нафтопровід.. Якось усе безкорисно...
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25.02.2021 09:21 Відповісти
Для мертвенчука нам ніяких санкцій не шкода😉😎
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24.02.2021 21:48 Відповісти
Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 2483
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24.02.2021 21:48 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский не вмешивался в рассмотрение уголовного дела против активиста Сергея Стерненко. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель"
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24.02.2021 21:49 Відповісти
Можливо не вмішувався, там і без нього є кому: Татаров, Вєнедіктова, Портнтов, Медведчук, Аваков та інша мразота.
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24.02.2021 21:57 Відповісти
А цих уродів призначав Зе . А конченного суддю призначив/ перевів Пе.
От така то хєрня малята...
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25.02.2021 06:40 Відповісти
💪👀👍
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24.02.2021 21:55 Відповісти
Суд в Харькове решил закрыть ряд украинских каналов в Telegram, - СМИ

Киевский районный суд Харькова якобы вынес решение о блокировке ряда анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщает Страна.
В список под блокировку попали телеграм-каналы: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". По данным издания интренет-провайдеры получают письма от СБУ с требованием закрыть доступ к каналам. Общая аудитория телеграм-каналов превышает 400 тысяч человек.
"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", - дословно указано в документе.
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24.02.2021 21:58 Відповісти
мертведчук это актёр из ,Холячих мертведцов,, ?!
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24.02.2021 21:53 Відповісти
Ага - продюсер 😁
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24.02.2021 21:55 Відповісти
Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии

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А німчурак не питали...Що хочемо з мертведчуком те й зробимо. "национальное и международное законодательство" не порушиться навіть коли його хтось зажмурить. Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 104
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24.02.2021 21:55 Відповісти
)))может мид ФРГ расскажет зекретину,что за терроризм положен еще и срок,а не просто лайтовые санкции...
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24.02.2021 21:59 Відповісти
ох и клоунада.. медведчук то ещё гамнецо, с этими никто не спорит - все это утверждают.. но так тупо, придумать какую-то куйню и назвать их санкциями, какое-то рнбо..??? так прессонуть могут кого угодно.. нафига тогда суды у нас?? 18 каких-то прокуратур... вовочка теперь у нас будет закон..
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24.02.2021 22:56 Відповісти
шо, босса твоего прессанули? поплачь Санкции против Медведчука не нарушают национальное и международное законодательство, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6891
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24.02.2021 23:27 Відповісти
покидьок шрьодер починає "відпрацьовувати" руSSкі срібняки...

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, рабіновичі, бужанські, ківи, шуфричі, мураєви....і...і...бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.02.2021 01:27 Відповісти
 
 