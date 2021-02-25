На сьогодні у Росії в окупованому Криму недостатньо сил для масштабної операції вглиб України, - Скібіцький
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Силами військових угруповань, розміщених на території Кримського півострова, Росії буде складно провести операцію з нападу на материкову частину України.
Про це повідомив Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки угрупованнями, розміщеними на території Криму, провести це (напад на материкову Україну з боку Криму. - Ред.) дуже складно, на сьогодні у Росії недостатньо сил для проведення такої масштабної операції вглиб території України, оскільки необхідно не тільки захопити об'єкти, а й утримати їх", - сказав Вадим Скібіцький.
За його словами, з 2014 року Росія дуже активно намагається створити сухопутний коридор до Криму через Ростовську область, українські Бердянськ і Маріуполь.
"І вийти потім на Крим для того, щоб отримати цей суходіл або наземний міст для можливості перекидання та посилення угруповання. Тому що Керченського моста мало для таких операцій", - зазначив він.
Вадим Скібіцький також повідомив, що українська розвідка щодня відстежує "все, що відбувається з угрупованням військ, які відбувають на ротацію на північ Криму, їх періодичність, які особливості саме ротацій, чи є посилення російського угруповання, яке готується".
"Ці елементи і є розвідувальними ознаками приготування до більш широкомасштабних акцій", - додав Вадим Скібіцький.
Будь ласка, зачекайте...
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Им и не надо вглубь. Им надо по кусочкам: захватили , переварили и дальше шажок...
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- Та чаво маяму? Водки, как обычно, малахольнаму.
- А Таньк чаво, та, что со второго подъезда?
- Ты забыла, ейный из Сирии не вярнулсь. Не долетел. Твой хоть Крым брал, да мой. А ейный ничаво не брал. Не успел.
- Ну, нада было Крым брать тоже, как наши. Сейчас бы носки да труселя тоже получил. И медальку.
- Да, точно. И медальку. Слышь, Людк, займешь тыщу рублей на недельку? Носки купить.
- Дык нема лишних. Сама видишь, как мы тута живем. Выживаем.
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- Тада водки. За двадцать третья...
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18 европейских компаний покинули проект «Северный поток - 2» из-за планируемых санкций США.
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Об этом сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на доклад Госдепартамента конгрессу США.
как мы любим шутить по - квартальному на тему "пойдут-не пойдут" не имея ни оружия , ни защиты, ни подготовки, ни уверенности, ни правдивой инфы, ни желания что-то делать в этом плане...
всё равно что зайти в магазин где хочется всё купить не имея ни копейки за душой ...
как я этого не люблю, мля...
один звиздеж, медиа-шоу ...
Так вот почему ЗЕбилы уничтожают государственный оборонпром дробья его на холдинги которые через подставных лиц перейдет в кацапские руки а Украина уже не будет иметь контроль над ним.
Это диверсия вышего руководства страны относительно Украины.
та нафига вам эти расейские силы, вам достаточно тупицкого с вовком
масштабнее операцию не придумаешь
понасмотрелись фильмов про войнушку.... высказываются теперь....
бес
толочи. особенно зеля. посмотрим чем его эпопея наезда на беню ну или хотя бы на мертдведчука закончится...