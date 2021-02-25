Головні новини 24 лютого: Стерненко в СІЗО, напад на позицію ЗСУ в Чермалику
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Стерненко залишиться в СІЗО Одеси, "нафтопровід Медведчука" повертають державі, перейменування в Харкові, перші вакциновані, - головні новини України 24 лютого.
Стерненко в СІЗО
Активіст Сергій Стерненко, місце перебування якого напередодні було невідоме, перебуває в СІЗО Одеси. Його не переводитимуть до Києва, але з метою безпеки утримуватимуть в окремій камері. Стерненко написав прихильникам лист, а тим часом було оприлюднено обвинувальний акт у його справі. Ця справа розділила "слуг народу": одні підписали заяву з вимогою прозорого суду над активістом, інші - з вимогою жорстко припиняти акції на його підтримку.
Напад зі штик-ножем у Чермалику
Російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик і напав на захисника України, порізавши йому обличчя. Окупант був п'яний. Український військовослужбовець вистрілив і поранив супротивника. Зараз з'ясовують, як росіянин міг пройти через мінні поля і раптово з'явитися на позиціях ЗСУ.
"Нафтопровід Медведчука" повертають державі
СБУ і НАБУ почали операцію з повернення у власність держави нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", яким раніше незаконно заволодів кум Путіна Медведчук. На частину нафтопроводу наклали арешт. Висновок експертизи, завдяки якій Медведчук отримав нафтопровід, був завідомо неправдивим, справу експерта незабаром мають передати до суду.
Перейменування в Харкові
Мерія Харкова втретє перейменувала проспект Григоренка на проспект Жукова. "Європейська солідарність" обіцяє оскаржити це рішення в суді. Поки ж представники "Національного корпусу" прогнали від будівлі міськради прихильників "ОПЗЖ" - під час бійки в хід пішли кулаки і газові балончики, а поліція відкрила провадження за статтею "Хуліганство".
В Україні є перші особи, яким ввели вакцину проти COVID-19
Першим щеплення отримав лікар-реаніматолог із Черкас Євген Горенко. Він розповів, що не відчув нічого, крім самого моменту ін'єкції, і на самопочуття не скаржиться. Вакцинація одночасно стартувала в 7 регіонах України. Чергова партія вакцини прибуде в березні.
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Троих террористов организовавших взрыв поймали и судили, прокурор требовал пожизненное заключение. В 2019 году РФ своих шакалов признала и потребовала включить их в список на обмен пленными. Требование было исполнено Ермаком и Зеленским, и террористы благополучно поехали в Мордор по обмену пленными, даже не получив формальный приговор украинского суда...
А посадили Стерненко, который защищал Одессу и Украину от фашистского "русского мира"...
Аліна Подолянка
23 февраля, 21:27 ·
Сергій Стерненко 30 березня 2014 року. Одеса. Дюк. На відео ви побачите Сергія Стерненка, який координував дії патріотів.
Я хочу. щоб всі побачили це відео. Щоб ті, хто от ні фіга не в курсі одеських справ...щоб ви побачили, що зробив Сергій для Одеси, для України. 30 березня колона величезного багатотисячного натовпу проросійських агресивних людей крокувала вулицями Одеси...з прапорами Росії...Сталіна... Вони навмисно прийшли до Дюку, бо знали що там у цей момент знаходяться патріоти.
Дивом цей оскаженілий натовп не розірвав хлопців.... На відео також є ті проросійські елементи, які згоріли в будинку Профспілок 2 травня. Також є відео...але я не можу знайти як дякуючи Стерненку, його заклику 4 травня 2014 року патріоти пішли від Дюкудо райвідділку міліції, який захопили сепари...там менти склали щити і здали райвідділок сепарам..а там у райвідділку була кімната зі зброєю...
Відео, про яке згадували в комменті.
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Этих кацапских собак нужно не ранить, а сразу убивать, как бешеных.
Вот и первая ласточка! Это только начало результатов "всеохоплючого" перемирия со всеми нисчаками, КУПЛЕННОГО у говнокомандующего за ЛИГУ!
Сколько РЕАЛЬНО заплатили за всушников,изображающих мишени для расеян?