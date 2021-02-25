Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі. Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту "Північний потік – 2" та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту", - говориться в повідомленні.
Також співрозмовники обговорили заходи, що здійснюються в Україні та Польщі в контексті боротьби з пандемією коронавірусу. Зеленський подякував Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. Президент України висловив сподівання, що наша держава зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.
Дуда поцікавився процесом мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський повідомив, що режим припинення вогню досі діє, хоча кількість порушень з боку бойовиків з окупованих територій збільшилась.
Окремою темою стало обговорення низки інфраструктурних проєктів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.
Сторони домовилися продовжувати в поточному році активний політичний діалог, приділивши при цьому особливу увагу економічній складовій та реалізації спільних проєктів.
Зеленський запросив президента Польщі відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в Саміті "Кримської платформи".
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Министерство здравоохранения Украины заплатило за вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield (произведенные по лицензии AstraZeneсa) более полутора миллиарда грн, таким образом цена одной дозы получается около 135 гривень ($4,8).Поставки вакцины от коронавируса в Украину отдали британской компании Crown Agents, чьи представители отказались называть цену на препарат CoviShield (AstraZeneca), который прибыл в Украину из Индии, апеллировав к договору о неразглашении. Согласно появившейся информации, Министерство здравоохранения Украины заплатило за препарат 1,6 миллиарда гривень.Об этом сообщает журналист газеты "Наши Гроши" Юрий Николов на своей странице в Facebook.Так, если в общей сложности за вакцину от коронавируса индийского производства CoviShield (которую в правительстве называют чуть ли полноценной версией AstraZeneсa, хотя это не так) Украина заплатила около 1,6 миллиардов и это - цена за обещанные 12 миллионов доз, то цена одной прививки получается примерно 135 гривен или 4,8 долларов.
Ніколи йому ,, якісь там вакцини , шо за єрунда .!?
І цілодобово ..
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свічка
@svecha62
·1 год
Декоммунізація по-харьківські. Активисты сняли барельеф с Лениным, чтобы отправить его в музей.Но местным копам идея не понравилась,в действиях усмотрели нарушения и постановили Ленина вернуть.Сотрудники мэрии справились с задачей, вождь пролетариата вновь украсил стены горсовета