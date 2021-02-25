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Новини Політика України
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Зеленський (17420) Польща (5153) Північний потік (1369) Дуда (624)

Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Окрему увагу було приділено проблематиці забезпечення енергетичної безпеки у Європі. Лідери скоординували кроки щодо подальшої протидії проекту "Північний потік – 2" та домовилися максимально залучати до цього міжнародну спільноту", - говориться в повідомленні.

Також співрозмовники обговорили заходи, що здійснюються в Україні та Польщі в контексті боротьби з пандемією коронавірусу. Зеленський подякував Дуді за ініціативу передати Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, яку Польща планує отримати в межах спільних закупівель ЄС. Президент України висловив сподівання, що наша держава зможе отримати цю вакцину вже в березні, після підготовки та укладення відповідних контрактів.

Дуда поцікавився процесом мирного врегулювання на Донбасі. Зеленський повідомив, що режим припинення вогню досі діє, хоча кількість порушень з боку бойовиків з окупованих територій збільшилась.

Читайте також: Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства"

Окремою темою стало обговорення низки інфраструктурних проєктів поблизу кордону між Україною та Польщею. Йшлося, зокрема, про будівництво та ремонт доріг і модернізацію пунктів пропуску.

Сторони домовилися продовжувати в поточному році активний політичний діалог, приділивши при цьому особливу увагу економічній складовій та реалізації спільних проєктів.

Зеленський запросив президента Польщі відвідати Україну та особисто взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в Саміті "Кримської платформи".
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Топ коментарі
+16
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 7184
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24.02.2021 22:28
+13
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 1876 Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5055
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24.02.2021 22:30
+10
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5668
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24.02.2021 22:27
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Клован шпрехає польською?
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24.02.2021 22:19 Відповісти
російською звиздів.
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24.02.2021 22:22 Відповісти
Напевно про всяк випадок попрощався...До понеділка може не дожити. Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 2838
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24.02.2021 22:34 Відповісти
Коли добре нюхне . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 2758 .
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24.02.2021 22:54 Відповісти
Та ні, воно тікі криворізською говіркою володіє (підгаражний стайл). А там жеж йде переклад з суржика єрмака на польську. В ісполнєнії перекладача-тамади з трускавецької бурси!)))
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24.02.2021 23:30 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 8336Индийская вакцина-репликат от коронавируса обошлась Украине почти в три раза дороже оригинала "Астразенеки"Вакцина CoviShield обошлась Украине дороже миллиарда
Министерство здравоохранения Украины заплатило за вакцины от коронавируса индийского производства CoviShield (произведенные по лицензии AstraZeneсa) более полутора миллиарда грн, таким образом цена одной дозы получается около 135 гривень ($4,8).Поставки вакцины от коронавируса в Украину отдали британской компании Crown Agents, чьи представители отказались называть цену на препарат CoviShield (AstraZeneca), который прибыл в Украину из Индии, апеллировав к договору о неразглашении. Согласно появившейся информации, Министерство здравоохранения Украины заплатило за препарат 1,6 миллиарда гривень.Об этом сообщает журналист газеты "Наши Гроши" Юрий Николов на своей странице в Facebook.Так, если в общей сложности за вакцину от коронавируса индийского производства CoviShield (которую в правительстве называют чуть ли полноценной версией AstraZeneсa, хотя это не так) Украина заплатила около 1,6 миллиардов и это - цена за обещанные 12 миллионов доз, то цена одной прививки получается примерно 135 гривен или 4,8 долларов.
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24.02.2021 22:21 Відповісти
степанова надо расстрелять за марадёрство
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24.02.2021 22:26 Відповісти
Не може бути. Там же новиє літса, а не бариги якісь.
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24.02.2021 22:30 Відповісти
Сказав ,Дуда дай вакцини бо я ж не лох якийсь.І мені 42 роки
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24.02.2021 23:13 Відповісти
клован с ленкой припоживились ...
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24.02.2021 22:42 Відповісти
Просто то концентрат, будуть розводити. Не наговарюйтеЗеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 2003
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24.02.2021 22:21 Відповісти
А Зеля зустрічав цей літак?
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24.02.2021 22:52 Відповісти
Зеля в цей час ,зустрічав той що прилетів з товаром для Герег .. Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 7700 .
Ніколи йому ,, якісь там вакцини , шо за єрунда .!?
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24.02.2021 22:58 Відповісти
Так вони тюбік на відро розбадяжать і буде 500 000 вакцини.А яка різниця....
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24.02.2021 23:15 Відповісти
Виклянчив таки трохи?
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24.02.2021 22:21 Відповісти
Ні, воно по індійсько-кєтайських мусарках нєліквід збирало. Нехай само цією хрєнню вакцинуєцця!
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24.02.2021 22:41 Відповісти
Побирається безоплатний. Варто йому нагадати про якусь "жєнщінуізпорнафільма" ,ні? Не викликає у нього ніяких асоціацій?😡
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24.02.2021 22:22 Відповісти
Слід читати БЕЗТАЛАННИЙ 🧐
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24.02.2021 22:56 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 9852
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24.02.2021 22:22 Відповісти
мож хоть поляки не шмурдяк подпихнут.
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24.02.2021 22:26 Відповісти
Польша очень хороший сосед: во всём помогает: если Мордор нападёт на Украину, то надеяться на реальную помощь можно только со стороны Польши.
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25.02.2021 00:38 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5668
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24.02.2021 22:27 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 1876 Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 5055
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24.02.2021 22:30 Відповісти
Коли він побачить Вану, то і покакає в коробочку з під сірників.
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24.02.2021 22:36 Відповісти
А коли створить з нею кааліцию ,, а якщо ще й призначить ВОНЮ прем'єром , то буде він , бідолажний , какати і в коробчку , і в баночку , і куди завгодно ,, та ще й жидєньким . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 8780 .

І цілодобово ..
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24.02.2021 23:06 Відповісти
Чому всі так хочуть щоб вона стала прм"єром?
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24.02.2021 23:24 Відповісти
Щоб подивитись як Зе будуть перемелювати на фарш . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 2337 .
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24.02.2021 23:31 Відповісти
Харьковский горсовет в третий раз переименовал проспект Григоренко в честь маршала Жукова, Кернес наверное в гробу приподнялся от этой новости
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24.02.2021 22:28 Відповісти
- дай миллион (вакцин)...дай ))))
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 2480

.
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24.02.2021 22:28 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 7184
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24.02.2021 22:28 Відповісти
Дневник зелёнки :" Перед сном опять читал СМС-ки. Долго думал. Потом опять читал. Сложно всё"
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24.02.2021 22:28 Відповісти
А хто знає, куди Кернес подівся, щось довго його не чути?
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24.02.2021 22:28 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 4561
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24.02.2021 22:29 Відповісти
в підземному царстві. з робочим візитом
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24.02.2021 22:36 Відповісти
Надіюсь з офіціальним, так як бубочка в ОАЕ?
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24.02.2021 22:38 Відповісти
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 1661
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24.02.2021 22:41 Відповісти
Ну да..Його ж офіційно відправили...Уся харківська сєпарня випроводжала.
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24.02.2021 22:42 Відповісти
кстати, евреи не верят в это царство
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24.02.2021 22:46 Відповісти
Та гепу сьогодні від керівництва містом відсторонили. Не прийшов на сесію. Мабуть образився...)))
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24.02.2021 22:48 Відповісти
Простудив мабуть горло ,, голос пропав . Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 1236 .
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24.02.2021 23:12 Відповісти



свічка

@svecha62

·1 год

Декоммунізація по-харьківські. Активисты сняли барельеф с Лениным, чтобы отправить его в музей.Но местным копам идея не понравилась,в действиях усмотрели нарушения и постановили Ленина вернуть.Сотрудники мэрии справились с задачей, вождь пролетариата вновь украсил стены горсовета
Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины - Цензор.НЕТ 3774
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24.02.2021 22:31 Відповісти
В Жданове Метинвест комбинат Ильича переименовал в комбинат Ильича( Владимира сменил на Азота),главное советская марка стали осталась.
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24.02.2021 22:43 Відповісти
Лєнін жыв! Кєрнес тоже! Харків - місто зомбаКІВ!)
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24.02.2021 22:54 Відповісти
Телефон от стыда не сгорел?
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24.02.2021 22:36 Відповісти
Зелена влада провалила все шо можна провалити.
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24.02.2021 22:43 Відповісти
Бо ЗЕтелепні трускавецькі. Тупаки. Фотографи і ресторатори не розуміють як державою керувати от і засралися. Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 7626
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24.02.2021 22:45 Відповісти
зеГнида кварталова
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24.02.2021 22:46 Відповісти
а можно свою дозу вакцины канабинолом взять??
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24.02.2021 22:47 Відповісти
Треба добру торбу Зелі вшити та й відправити його на жебри до Європи за вакцинами.
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24.02.2021 22:48 Відповісти
Eto ne indijskaja budet vakcina astra zeneca a golandskaja.ES takuju polucajet..Mozet malo informaciji a nej izza togo bojatsia liudi ejio.
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24.02.2021 22:50 Відповісти
Т-ху ты ... ДУда же путинская крыса...
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24.02.2021 23:36 Відповісти
Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини - Цензор.НЕТ 559.
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24.02.2021 23:39 Відповісти
 
 