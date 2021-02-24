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Новини Суспільство
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застава (343) суд (8037) запобіжний захід (365) Яценко Володимир (23)

Прокурор просить призначити для екстопа "ПриватБанку" Яценка заставу більш ніж 136 млн грн - саме в розтраті такої суми його підозрюють

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прокурор просить призначити для екстопа

Вищий антикорупційний суд розглядає обрання запобіжного заходу для колишнього першого заступника голови правління "ПриватБанку" Володимира Яценка, затриманого за підозрою у причетності до розтрати понад 136 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Обвинувачення вимагає залишити його під вартою із можливістю внесення застави, співвимірної із сумою заподіяної шкоди.

"Прошу клопотання задовольнити й застосувати до Яценка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 60 днів. Визначити Яценку заставу у розмірі 136 899 350 гривень", – сказав він.

Під час засідання прокурор зауважив, що Яценко може намагатися переховуватись від органів досудового розслідування і суду. Зокрема, він зазначив, що Яценко має житло у Відні та володіє достатніми матеріальними активами, щоб переховуватись за кордоном. Окрім того, обвинувачення переконане, що підозрюваний може чинити тиск на свідків у справі.

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Слідство вважає, що Яценко та інші підозрювані вдавалися до махінацій із депозитними договорами та індексацією коштів. При цьому прокурор заявив, що окрім Яценка, колишнього голови правління банку Олександра Дубілета та екскерівниці одного з підрозділів Олени Бичихіної до злочину причетні й інші поки що не встановлені особи, у тому числі й серед співробітників банку.

За словами прокурора, за звинуваченнями Яценку може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади та займатися певними видами діяльності на 3 роки, а також із конфіскацією майна. Зокрема, йому інкримінують ч. 5 ст. 191 ККУ

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
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Топ коментарі
+4
Чисто своя прокуратура зеленского, отмазывает чисто своего пацана яценко, который на пару с зеленским грабили вкладчиков приватбанка. В следующий раз, когда мне кто-то предложит услуги дубилетовского монобанка - то буду бить в лицо без лишних разговоров.
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24.02.2021 22:42
+3
Задаток має бути десятикратним !!!)))
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24.02.2021 22:44
+3
5 лярдов зелени.

выведено больше
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24.02.2021 23:00
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Копейка для него,заплатит и смотается в израильку.
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24.02.2021 22:41 Відповісти
А СЛАБО ПРОСТО В ДАЛЛАРАХ США ИЛИ ЕВРО те же 136 лямов поставить?????законом то не запрещается.....просто говорят про залог а в какой валюте нет указаний даже Гражданский кодекс допускает расчеты в валюте на территории Украины...
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24.02.2021 22:47 Відповісти
Задача прокурора не посадить воришку,а обобрать его и отпустить,поэтому залог в рамках возможного для фигуранта.
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24.02.2021 22:51 Відповісти
За 7 років ні народна, ні зєбільна влада так і не спромоглася змінити статті КПК про можливість застави для нуворишів клєптоманів. І чому це так?
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24.02.2021 23:07 Відповісти
Ну раз прохає,то нехай так і буде. В чому проблема😁 ,наші суди постараються задовольнити прохання шановного прокурора.
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24.02.2021 22:42 Відповісти
не по-детски))
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24.02.2021 22:42 Відповісти
Чисто своя прокуратура зеленского, отмазывает чисто своего пацана яценко, который на пару с зеленским грабили вкладчиков приватбанка. В следующий раз, когда мне кто-то предложит услуги дубилетовского монобанка - то буду бить в лицо без лишних разговоров.
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24.02.2021 22:42 Відповісти
Задаток має бути десятикратним !!!)))
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24.02.2021 22:44 Відповісти
Хотя бы двукратным.
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24.02.2021 22:55 Відповісти
ага .украл пользовался и украденным средствами наращивал свои доходы..... а тут просто отдай.....а проценты, а штраф, а криминальная ответственность..... отобрать украиденное это просто святое... но нужно же и конфисковать у придурка майно! нужно потрясти всех алигархов и барыг как говорил СААКАШВИЛИ как он делал и дать им пинка и пусть валят на все четыре стороны или в тюрьму, они выберут конечно свободу..и тогда не нужен будет валютный фонд с их требованиями к кредитам...
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25.02.2021 07:26 Відповісти
какой хитрый прокурор))) хочет залогом украденное уравновесить))))
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24.02.2021 22:46 Відповісти
136 899 000 350 грн.,це 136 млрд .грн !!!!))))
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24.02.2021 22:52 Відповісти
5 лярдов зелени.

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24.02.2021 23:00 Відповісти
тогда курс был 12
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24.02.2021 23:28 Відповісти
136 899 000 350 гривен", 28 копеек.
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24.02.2021 22:56 Відповісти
Никак не пойму почему тому кто ворует миллиардами нанося ущерб экономике Украины,что равноценно диверсии, отпускают хоть и многомиллионные залоги из наворованого а мелкого воришку из супермаркета держат за семью замками.
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24.02.2021 22:58 Відповісти
скоробагатьки злодіяки встановили в Україні владу клєптократії. До речі це триває вже 30 років. Тай при комуняках було не краще.
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24.02.2021 23:10 Відповісти
В pестоpане:
- Официант, счет!
- Пожалуйста!
- А это что такое?
- Где?
- Вот тут. Написано в конце: «Чашка кофе - 12,
Получилось - 50, итого - 300.
Что значит - «получилось»?
- Ну… Значит, не получилось…
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24.02.2021 23:03 Відповісти
У него "не получилось". Вернет бабло и поедет в свой маленький домик)
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24.02.2021 23:04 Відповісти
Те 136 млн грн это сущая ерунда - всего лишь $5,3 млн по тогдашнем курсу. $5,3 миллиона - это менее одной тысячной от той суммы мошенничества в $5,5 миллиарда.

Что же касается Дубилета-старшего и Бычихиной (нач. деп. фин. менеджмента), то им, как гордо сообщило НАБУ, подозрение отправили почтой, но они вообще не в Украине, и им эти «письма счастья» от НАБУ, грубо говоря, до лампочки. Оба они, по утверждению многих источников, пребывают за границей и недосягаемы для НАБУ.

Вся эта показуха, скорее всего, не будет иметь серьезных последствий. Да и задержка Яценко в аэропорту была полной показухой. И смысл ее уже сейчас выглядит вполне ясным.

Очевидно, какое-то время дело будут расследовать. Но затем возможен вариант, что фигуранты дела пойдут на сделку со следствием и скажут, что готовы заплатить те самые 136 млн грн в качестве возмещения ущерба. На фоне того, сколько вывели из Приватбанка, это копейки.

Дело Приватбанка. Почему снятие с самолета Яценко и повестки Дубилету не пугают Коломойского
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24.02.2021 23:15 Відповісти
только лохам непонятно, что они добиваются решения украинского суда о своей невиновности. если будет такое решение, адвокаты в любом другом суде заявят, что дело уже рассмотрено, и принят решение в пользу лиц. одно и то же дело два раза не рассматривается.
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24.02.2021 23:43 Відповісти
"Апять"двадцять п"ять.....працюють за відкати!Боже,доки це буде твориться...
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25.02.2021 05:51 Відповісти
спектакли для развода народа.
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25.02.2021 06:33 Відповісти
тобто це не боляче - поклади що взяв і іди собі далі? Може хоч триста гривень до суми залогу додасте?
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25.02.2021 09:50 Відповісти
 
 