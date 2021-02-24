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На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського

Слідчий комітет РФ в Якутську порушив кримінальну справу проти шамана Олександра Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна з Кремля.

Про це повідомив координатор "Правозащиты Открытки" Олексій Прянішніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

Він зазначив, що поки невідомо, як саме Габишев застосував насильство до представника влади, але зазначив, що йдеться про подію 28 січня, коли в будинок шамана приїхали співробітники силових структур, щоб доставити його в стаціонар якутського психдиспансера.

На початку року Олександр Габишев оголосив про новий "похід на Москву", який мав початися в березні.

Читайте також: Якутський шаман Габишев анонсував новий похід на Москву: він поїде на білому коні, його прихильники - на "техніці". АУДIО

Раніше в березні 2019 року Габишев вже вирушав у пішу подорож довжиною 8 тис. км з Якутії до Москви, щоб "вигнати" президента і "відновити народовладдя". Загалом "похід" мав тривати два роки. Однак восени 2019 року проти Габишева було порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності, його кілька разів затримували, і в результаті він остаточно перервав свій "похід".

Державна експертиза визнала Габишева неосудним. 12 травня 2020 року його примусово відвезли в Якутський психоневрологічний диспансер. Там він перебував до 22 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмахуючи мечем, порвав куртку поліцейського: шамана, який іде виганяти Путіна з Кремля, оштрафували
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Топ коментарі
+15
Прям як в нас.... таке ж саме кривосуддя.
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24.02.2021 23:09
+13
якуты в ответ должны снова, как делали когда то в СССР, вырезать геолого-разведочные отряды русских.. На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского - Цензор.НЕТ 1200
Пришлось мне побывать в Сибири - наслышан о таких историях..
В те времена всеобщего дефицита эти геологи были ценным ресурсом для Якутов по добыче патронов, утвари, денег и прочих полезностей..
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24.02.2021 23:17
+8
У нас своїх "шаманів" вистачає 😁 хай своє фуйло кошмарить
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24.02.2021 23:16
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Прям як в нас.... таке ж саме кривосуддя.
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24.02.2021 23:09 Відповісти
Можливо в Київ колись шаман загляне. Робота знайдеться.
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24.02.2021 23:13 Відповісти
У нас своїх "шаманів" вистачає 😁 хай своє фуйло кошмарить
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24.02.2021 23:16 Відповісти
Когда травишь тараканов- не важно чей Дихлофос.
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24.02.2021 23:18 Відповісти
Це так,але погодьтесь,на Дихлофос 😁,цей шаман не дотягує. Так - пластинка для раптора максимум,на жаль.
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24.02.2021 23:25 Відповісти
Судья спрашивает у Раскольникова ( Ф. Достоевский ) : "вам не жаль было убивать старушку за пять копеек?" Раскольников отвечает : " Одна старушка- пять копеек , а десять старушек уже полтинник! " На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5773
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24.02.2021 23:42 Відповісти
если забздели, значить работает)))
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24.02.2021 23:43 Відповісти
Та фуйла здається від усього енурезить. То верблюдів спалять,то відьми шабаш влаштовують. Про секту "рпц" на чолі з гундяєм взагалі мовчу. Захищають як вміють і можуть фуйла 😁
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24.02.2021 23:55 Відповісти
Треба не колысь а вже зараз.Терминово !
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24.02.2021 23:16 Відповісти
Шаман Сашка полицая в рашке (из)насиловал,
(из)насилует и ЗЕльоного На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 8334
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24.02.2021 23:28 Відповісти
Так заглядували вже у 2019-му шамани з нацкорпусу. Сивочолий тікав зі швидкістю звуку)))
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25.02.2021 08:17 Відповісти
Не "прям як в нас",а навпаки. В нас метастази від ракової пухлини під назвою "рюськє мір". Достатньо тільки подивитися на "суддю" по справі Стерненка з його бюстами леніна та сталіна біля двору.
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25.02.2021 01:10 Відповісти
****** з матівоською це зробили, зеля доробляє!
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25.02.2021 02:02 Відповісти
тіпун тобі на язик, таке саме.
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25.02.2021 04:54 Відповісти
якуты в ответ должны снова, как делали когда то в СССР, вырезать геолого-разведочные отряды русских.. На якутского шамана Габышева, который шел в Москву выгонять Путина, завели дело о насилии против полицейского - Цензор.НЕТ 1200
Пришлось мне побывать в Сибири - наслышан о таких историях..
В те времена всеобщего дефицита эти геологи были ценным ресурсом для Якутов по добыче патронов, утвари, денег и прочих полезностей..
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24.02.2021 23:17 Відповісти
А истории как грабили якутов слышал ? Патрончики для миллионеров ? Ну-ну.
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24.02.2021 23:21 Відповісти
ну у якутов к московитам давняя вражда и есть за что, так что кто бы их осуждал, но я нет.
Одно спаивания якутского населения которые очень быстро становятся алкоголиками чего стоит?
Кстати, среди якутов я встречал довольно много умных челов - совсем не похожих из анекдотов про чукчей и якутов..
С одним сдружился - он меня учил петли на зайцев ставить...
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24.02.2021 23:27 Відповісти
Встречаются на удивление умные ! (возможно из-за кровосмешения как и у евреев) Трудно оценить вред всем северным народам от русских. Оленеводы были баснословно богаты (хотя деньги для них бумага) Охотнитки шкуры и меха. Жень-шень , золото .....
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24.02.2021 23:49 Відповісти
Один хороший корень жень-шеня может оказаться не по карману и Трампу.
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24.02.2021 23:55 Відповісти
Трампу после судов и конфискаций и хот дог будет не по карману
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25.02.2021 04:58 Відповісти
чукчей квцвпы не смогли завоевать . купили просто за вещи и водку. кстати у чукчей было рабство и рабы при союзе ещё где то до годов 50-60х прошлого века . насчёт якутов . геологов и золотодобытчиков там по моему все друг друга грабят при первой возможности -закон тайга.медведь прокурор
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25.02.2021 00:08 Відповісти
Чукчи валяли кацапам не по деЦЦки. Сопротивление было сильнешим.
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25.02.2021 04:59 Відповісти
А деньги зачем?
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24.02.2021 23:22 Відповісти
К примеру электрочайник !!! мог для них стоить рублей 400 ! Хотя электричества он в жизни не видел но чайник ведь блестит!
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24.02.2021 23:52 Відповісти
Многие геологи были украинцами, кстати.
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25.02.2021 04:55 Відповісти
венгерским гусям меньше повезло
их казнили бульдозером без суда и следствия, без дела , но по приговору...
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24.02.2021 23:27 Відповісти
А це ісконно-православний шаман чи такий що з бубном і на алєнях?
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24.02.2021 23:27 Відповісти
Думаю так,раз у фуйла від нього енурез😁,значить "ісконний і русский". За оленів, не в курсі,бачив по ящику як брів із візком,собаками і кількома людьми по узбіччю дороги.
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24.02.2021 23:42 Відповісти
Новина повинна звучати так:"Якутский шаман Габишев изнасиловал полицейского" 😁
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24.02.2021 23:31 Відповісти
ПАРАШКА ТАКАЯ ПАРАШКА! У гебни и мусорни ноль фантазии, работают по старым схемам... хе-хе
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24.02.2021 23:34 Відповісти
Наші зелені виродки діють тими ж самими методами. Але у нас є одна невеличка перевага. Це протест.
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24.02.2021 23:37 Відповісти
ваші зелені виродки навчились в матівоськи з баригою
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25.02.2021 01:59 Відповісти
а что он с мусором то сделал? бубен в *опу засунул?
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24.02.2021 23:44 Відповісти
а шо , порчу навів? імпотентом став космонавт
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24.02.2021 23:55 Відповісти
Всему отделу!
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24.02.2021 23:56 Відповісти
А выслали полицая-терпилу. Зря он с шаманом связался, точно жена больше не понадобится.
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 1420
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25.02.2021 00:15 Відповісти
Йой, може трапитись щось страшного! Ану як поліцай стане незкріпним і зацікавиться хлопчиками? Або того гірше - втече на Занзібар до одного веселого крилокажана?
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25.02.2021 04:03 Відповісти
Обер бункер крыс боится тоже в бубен получить?
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25.02.2021 00:49 Відповісти
Вам смішно, а крисовому писку буде боляче...
(І мені смшно, каюсь).
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 9089
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25.02.2021 04:09 Відповісти
- Изя, а ты как считаешь, США действительно хотят
захватить Россию?
- Вряд ли, Сёма. Кормить 140 млн россиян?
Пусть даже не мечтают 😄
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25.02.2021 01:25 Відповісти
Шаман трахнул московитского полицая в извращенной форме?! Не верю! Шаманы козлов и свиней (даже в форме) не насилуют! Разве что рыжебородые ишаки лапотных козлов "имеют" как хотят!
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25.02.2021 01:57 Відповісти
Чудные дела, признали невменяемым и завели дело. Хорошо, что в терроризме не обвинили, хотя, еще могут.
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25.02.2021 02:52 Відповісти
...спочатку прочитав "завели дело об изнасиловании полицейского" На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 3365
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25.02.2021 03:13 Відповісти
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 1769

Нє, не думаю, що якутський шаман замахнувся б на пустощі одного веселого одноокого крилокажана.
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25.02.2021 03:56 Відповісти
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 3007 Попобава поза конкуренцією у цих справах ))))))
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25.02.2021 04:05 Відповісти
"...пока неизвестно, как именно Габышев применил насилие к представителю власти, но отметил, что ре..."(с) .

Да всё известно,- взвыл мантру, бацнул сушёным копытом в бубен и...

и трахнул остолбеневше-заворожённого представителя власти... На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 9453
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25.02.2021 03:19 Відповісти
На тематичних сайтах містики та жахів є ціла категорія - "Якутия"... Згадалася ґішторія про легендарну удаганшу (себто шаманку) Алысардах, яка серед іншого ********* тролювати тих, хто не вірив у її силу. Може, Габишев щось подібне зробив? )))))

"...по описанию современников, выглядела она как самая обычная девушка - не выделялась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.

Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую девушку, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагане со спущенными штанами перед целой толпой местных зрителей и, пыхтя, сжимают друг другу пенисы. Народ, естественно, весь лежит от хохота. Мужчины, бурно покраснев, бросились вон. Естественно, больше к Алысардах они не возвращались" На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5237
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25.02.2021 03:49 Відповісти
Уявив собі одного... жомового магната в гостях у тієї шаманки... Вийшло доволі весело!
На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5539
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25.02.2021 03:58 Відповісти
жаль что не правда На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 7366
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27.02.2021 22:43 Відповісти
Достеменно невідомо, правда чи ніт, але легенда така існує.
Утім на практиці таке цілком можливе, тут навіть магія не потрібна - щоб так приколотися, достатньо потужного гіпнозу/навіювання На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 5136
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27.02.2021 22:53 Відповісти
кацапские игры в якутского шамана, который шел на мацкву и кого кацапня приморит по любому поводу....
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25.02.2021 04:39 Відповісти
ставлю на шаманскую сердечную недостатость - любимый диагноз кацапский убийц
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25.02.2021 04:40 Відповісти
Либо шаман заехал полицаю в бубен, либо заехал в полицая бубном.
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25.02.2021 06:04 Відповісти
Оце більш вірогідно, поліцай получив бубном в бубен. коли шаман відганяв духів. А міг би отримати і якоюсь костомахою від мамонта.
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25.02.2021 06:56 Відповісти
Або взагалі - відганяв парфумів, а тут раптом прийшов сміття... от хтось із демонів на нього і напав На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 8973
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25.02.2021 15:35 Відповісти
бутилкой насілував
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25.02.2021 07:06 Відповісти
Свобооооодуууу!!! шаману Габышеву! Народ Якутии непобедим!!
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25.02.2021 07:17 Відповісти
"долбітє сю скалу"...
це про будь-які форми протесту у Рабсії..
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25.02.2021 07:45 Відповісти
суды кремлядей и украинские суды одно говно, как и мусорские мрази, которые рулят в Украине, лохи платят налоги и служат ...
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25.02.2021 07:58 Відповісти
дикая страна дикий народ дикие нравы На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського - Цензор.НЕТ 9417 а во главе всего этого хйло
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25.02.2021 08:53 Відповісти
что б выгнать наитемнейшего, нужен мощный
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25.02.2021 09:12 Відповісти
 
 