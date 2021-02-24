На якутського шамана Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна, завели справу про насильство проти поліцейського
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Слідчий комітет РФ в Якутську порушив кримінальну справу проти шамана Олександра Габишева, який ішов на Москву виганяти Путіна з Кремля.
Про це повідомив координатор "Правозащиты Открытки" Олексій Прянішніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
Він зазначив, що поки невідомо, як саме Габишев застосував насильство до представника влади, але зазначив, що йдеться про подію 28 січня, коли в будинок шамана приїхали співробітники силових структур, щоб доставити його в стаціонар якутського психдиспансера.
На початку року Олександр Габишев оголосив про новий "похід на Москву", який мав початися в березні.
Раніше в березні 2019 року Габишев вже вирушав у пішу подорож довжиною 8 тис. км з Якутії до Москви, щоб "вигнати" президента і "відновити народовладдя". Загалом "похід" мав тривати два роки. Однак восени 2019 року проти Габишева було порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності, його кілька разів затримували, і в результаті він остаточно перервав свій "похід".
Державна експертиза визнала Габишева неосудним. 12 травня 2020 року його примусово відвезли в Якутський психоневрологічний диспансер. Там він перебував до 22 липня.
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(из)насилует и ЗЕльоного
Пришлось мне побывать в Сибири - наслышан о таких историях..
В те времена всеобщего дефицита эти геологи были ценным ресурсом для Якутов по добыче патронов, утвари, денег и прочих полезностей..
Одно спаивания якутского населения которые очень быстро становятся алкоголиками чего стоит?
Кстати, среди якутов я встречал довольно много умных челов - совсем не похожих из анекдотов про чукчей и якутов..
С одним сдружился - он меня учил петли на зайцев ставить...
их казнили бульдозером без суда и следствия, без дела , но по приговору...
(І мені смшно, каюсь).
захватить Россию?
- Вряд ли, Сёма. Кормить 140 млн россиян?
Пусть даже не мечтают 😄
Нє, не думаю, що якутський шаман замахнувся б на пустощі одного веселого одноокого крилокажана.
Да всё известно,- взвыл мантру, бацнул сушёным копытом в бубен и...
и трахнул остолбеневше-заворожённого представителя власти...
"...по описанию современников, выглядела она как самая обычная девушка - не выделялась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.
Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую девушку, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагане со спущенными штанами перед целой толпой местных зрителей и, пыхтя, сжимают друг другу пенисы. Народ, естественно, весь лежит от хохота. Мужчины, бурно покраснев, бросились вон. Естественно, больше к Алысардах они не возвращались"
Утім на практиці таке цілком можливе, тут навіть магія не потрібна - щоб так приколотися, достатньо потужного гіпнозу/навіювання
це про будь-які форми протесту у Рабсії..