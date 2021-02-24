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Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК

Солдата, який знешкодив на пункті ЗСУ біля селища Чермалик окупанта, що напав на нього з ножем, представлять до державної нагороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку оперативного командування "Схід" ЗСУ.

"Командування оперативного командування "Схід" та окремої механізованої бригади висловлює глибоку вдячність батькам захисника України за виховання сміливого чоловіка і справжнього воїна, який сьогодні на передових позиціях у районі проведення операції Об'єднаних сил знешкодив і затримав представника російсько-окупаційних військ. Ворог намагався проникнути на спостережний пост, але тепер відповідатиме за злочини перед Україною і її народом. Солдата Германа Г. за особисту мужність і професіоналізм представлять до державної нагороди", - сказано в повідомленні.

Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК Схід 01

Нагадаємо, 24 лютого російський окупант зі штик-ножем з'явився на пункті ЗСУ біля селища Чермалик і напав на захисника України, порізавши йому обличчя. Окупант був п'яний. Український військовослужбовець вистрілив і поранив супротивника. Зараз з'ясовують, як росіянин міг пройти через мінні поля і раптово з'явитися на позиціях ЗСУ.
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Топ коментарі
+25
Не просто не накажут и не заставят оплачивать лечение заблудившегося орка, а даже наградят. Люто плюсую такую новость.
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24.02.2021 23:16
+24
Здоровья тебе воин.. красавчик
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24.02.2021 23:17
+23
Возможно именно так пропадали наши военные и появлялись у кацапов в виде "сдавшихся"... Но на этот раз - не на тоого напали ! И получили по хлебалам !
МОЛОДЕЦ !
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24.02.2021 23:17
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Не просто не накажут и не заставят оплачивать лечение заблудившегося орка, а даже наградят. Люто плюсую такую новость.
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24.02.2021 23:16 Відповісти
Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 1015
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25.02.2021 00:15 Відповісти
Такие новости сейчас реально большая редкость.
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25.02.2021 11:32 Відповісти
Здоровья тебе воин.. красавчик
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24.02.2021 23:17 Відповісти
Возможно именно так пропадали наши военные и появлялись у кацапов в виде "сдавшихся"... Но на этот раз - не на тоого напали ! И получили по хлебалам !
МОЛОДЕЦ !
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24.02.2021 23:17 Відповісти
Да, именно так. Кто сдрогнул, не успел или побоялся застрелить такую скотину, того под горлышко ножиком и увели, а потом будут мудохать годами на подвалах, пока не сдохнет. Солдат красавчег. Жалко, что не насмерть ранил орка. Еще судя по фоткам у солдата обезображено лицо серьезно, а он еще молодой парень...
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25.02.2021 00:03 Відповісти
Ничего -воина шрамы красят.....
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25.02.2021 08:33 Відповісти
Оттак і має бути. Дякуємо Герою за сміливість і відвагу! А бубочка мабуть в такій ситуації точно наклав у штани💩
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24.02.2021 23:19 Відповісти
а ведь мог прити и с Украинской стороны, при том возможно уже какое то время назад драпанул из отрядов орк, а вчера нажралься борзянки и папёр на военных. Надеюсь после допроса орку помогут застыть.
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24.02.2021 23:19 Відповісти
Да ты что ? Это же наши люди!
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24.02.2021 23:28 Відповісти
Все вірно . Нагородити і відправити на курси зі стрільби . Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 8939 .
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24.02.2021 23:19 Відповісти
жаль не прибил орка....
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24.02.2021 23:20 Відповісти
Слава Богу, хоч не покарають і одеський портновський суд не засудить.
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24.02.2021 23:21 Відповісти
Наградить двумя дисками к пулемету и проиграть их на дискотеке обдроченцев.
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24.02.2021 23:26 Відповісти
Знов ОК "Восток",чому не ОК "Схид " ???)))
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24.02.2021 23:27 Відповісти
таки .что это за нп на который можно просто зайти даже пьяному да и какого был один наблюдатель -и это на передовом нп во время боевых действий. Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 8450 начальство быстренько с наградой под суетилось .что бы охрененый про4б переделать в пэрэмогу
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24.02.2021 23:55 Відповісти
Ну и как это отменяет смелый поступок солдата !?
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24.02.2021 23:56 Відповісти
борьба за свою жизнь уже считается смелым поступком? поясню - потом нормальных комбатов и садят под арест когда он пи7дит таких наблюдателей из за которых спокойно шастают орки. это тот же часовой на посту который спит и просыпается когда на него уже нож подняли .
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25.02.2021 00:20 Відповісти
Отчасти - Да - борьба за свою жизнь уже считается смелым поступком. Особенно на фоне тех кто не боролся...
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25.02.2021 00:51 Відповісти
Ты лично уверен, в том КАК ТЫ бы повел себя ...? Был в подобных ситуациях...?
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25.02.2021 00:52 Відповісти
Вот они правильные, разумные слова человека, который сам реально тянул армейскую службу: респект Г.Крокодилу. А то развели тут какие-то героические сопли по случаю, когда военнослужащий явно нарушил массу правил боевого устава, подпустил врага к позициям и опомнился только тогда, когда вражеский боевик начал ему морду штыком резать.
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25.02.2021 00:53 Відповісти
Вс это правильные и красивые слова... Но по факту - как ни крути..., но парень не сдрейфил, не поднял руки в верх, не бросил оружие, не сбежал... А пристрелил собаку, хоть и не насмерть... При этом - взял его в плен !
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25.02.2021 00:58 Відповісти
Парень молодец, слов нет. Но, всё-таки выявилась неприглядная картина плохой организации службы войск даже на самой передовой линии боевых действий.
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25.02.2021 01:06 Відповісти
Ну а чего ты удивляешься.... Какая страна - такая и армия... Всё в жопе и через жопу... Но даже в таких условиях - люди крутятся... А некоторые даже совершают поступки...!
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25.02.2021 01:10 Відповісти
Только у одних через жопу пенсия в 1800грн в месяц ,а у некоторых в минуту те хе деньги Воїна, який знешкодив окупанта на пункті ЗСУ біля селища Чермалик, нагородять, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 5578
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25.02.2021 08:37 Відповісти
Не отменяет, просто таких и более геройских случает тисячи, но когда в стране тотальна зрада, начинают вкиливать крохи перемоги. Пусть модер удаляет, повторю: попахивает пиаром.
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25.02.2021 09:22 Відповісти
Зебили шоумени, сейчас будут все исполнять чтоби отвлечь народ от стерненко и преследования революционеров.
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25.02.2021 09:18 Відповісти
Всё-таки возникает вопрос, а как же это опытный солдат, несущий боевую службу на передовой, подпустил вражеского боевика до предельно близкого расстояния меньше метра так, что боевик смог полоснуть его штык-ножом по лицу ?
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25.02.2021 00:15 Відповісти
Против ножа, с расстояния менее 1 метр применить табельное оружие? Бойца нужно отправлять инструктором. пусть остальных учит приёмам боя.
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25.02.2021 00:43 Відповісти
Имея в руках табельное оружие в виде заряженного автомата АК-74, зачем было подпускать вражеского боевика с ножом на расстояние меньше 1 метра ? В чём искусство бойца, несшего службу на наблюдательном пункте ВСУ на передовой и подпустившего врага на расстояние меньше 1 метра? Элементарные уставные правила требуют совершенно других действий.
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25.02.2021 00:49 Відповісти
Мне приходилось убивать ножом и "внимательных" сепаров... Это зависит не только от "врага", но и от твоего умения и везения...
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25.02.2021 01:00 Відповісти
Как написали выше - пьяный боевик с ножом...
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25.02.2021 01:47 Відповісти
... все залежить хто судя буде....нагорода .. або до 7,...і три місяця.
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25.02.2021 01:45 Відповісти
Что б так всегда ,,, аминь
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25.02.2021 04:24 Відповісти
Ой, слідкуйте за руками. Щоб перевищення самооборони не приписали...
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25.02.2021 06:14 Відповісти
Якби це не виявився п*яний місцевий житель. Ще заявить, що на нього напала "білочка" і він захищався за допомогою ножа. А місцеві будуть завивати, що укри їх вбивають.
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25.02.2021 06:51 Відповісти
странно... обычно их премий лишают.....
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25.02.2021 07:59 Відповісти
А того, що заборонив розвідку і тим чином відкрив шлях доступу ДРГ ворога прямо в наші окопи, також нагородять?
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25.02.2021 08:58 Відповісти
Молодець, але треба ще було не допустити його так близько!
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25.02.2021 09:51 Відповісти
 
 