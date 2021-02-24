Начальник Генштабу Корнійчук: Поки йде війна, скорочень війська не буде
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У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нині уточнено поетапний порядок приведення штатної чисельності військ у відповідність до визначених законодавством показників. У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено. Є завдання: ще раз проаналізувати ефективність та доцільність нинішніх штатів управлінських структур, зокрема, з огляду на дублювання функцій та щодо небойових підрозділів", - заявив Корнійчук.
Він зазначив, що понад 9 тис. військовослужбовців, призваних за мобілізацією, самовільно залишили військові частини й перебували в розшуку. За словами Корнійчука, законодавчі зміни дали змогу командирам у співпраці з прокуратурою та військовою службою правопорядку за певною процедурою виключити зі списків частину цих осіб, а на вивільнені посади набрати нових мотивованих людей, які нині проходять військову службу за контрактом.
"Укотре хочу наголосити: поки триває війна, про скорочення війська не йдеться. Абсурдно навіть про це говорити. У процесі реформи жоден бойовий підрозділ не буде скорочено. Це чітка позиція керівництва Збройних Сил України", - наголосив очільник головного органу військового управління ЗСУ.
Натомість за словами начальника Генштабу, пропонуються інші шляхи оптимізації чисельності: "Виключити апарат Міноборони та підпорядковані йому установи, а також Головне управління розвідки Міноборони зі складу Збройних Сил, активніше запроваджувати аутсорсинг". "Завдяки цьому Збройні Сили будуть позбавлені невластивих їм функцій і займатимуться лише завданнями за призначенням", - додав Корнійчук.
Будь ласка, зачекайте...
ну, посудите сами, разве мог в 1982 году умный молодой парень с интеллектом и способностями поступать, как вот этот Корнейчук, в говенное советское военное училище, если место его жительства был в 1 часе езды от Киева, где был 80-90 самых различных ВУЗов очень высокого уровня?
В военные командные училища в 1980-х гг шли только уж совершенно бездарные и недалекие совки из провинции.
Обратите внимание на следующий поразительный факт: во всем генералитете ВСУ нет ни одного уроженца Киева: сплошь одни колхозники ...
А из хитрожопых колхозников, жадных до денег и власти, получаются министры обороны в виде малограмотного совково-колхозного недоумка генерал-полковника Гелетея, закончившего убогую деревенскую 8-летку на каком-то хуторе.
Что касается армии, то армию проще развалить не сокращая её, что зеленский сейчас прекрасно делает. Судя по отказу Зеленского от сокращения армии, Путин отказался от прямого полноценного вторжения.
начальник Генштаба - Хомчак
А вот кто ж тогда Корнейчук ???
Корнейчук начальник генштаба.
Зеленский верховный главнокомандующий.
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Что то пропустил я это
Спасибо