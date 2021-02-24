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Начальник Генштабу Корнійчук: Поки йде війна, скорочень війська не буде

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Начальник Генштабу Корнійчук: Поки йде війна, скорочень війська не буде

У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині уточнено поетапний порядок приведення штатної чисельності військ у відповідність до визначених законодавством показників. У процесі оптимізації штатної структури жоден бойовий підрозділ не може бути скорочено. Є завдання: ще раз проаналізувати ефективність та доцільність нинішніх штатів управлінських структур, зокрема, з огляду на дублювання функцій та щодо небойових підрозділів", - заявив Корнійчук.

Він зазначив, що понад 9 тис. військовослужбовців, призваних за мобілізацією, самовільно залишили військові частини й перебували в розшуку. За словами Корнійчука, законодавчі зміни дали змогу командирам у співпраці з прокуратурою та військовою службою правопорядку за певною процедурою виключити зі списків частину цих осіб, а на вивільнені посади набрати нових мотивованих людей, які нині проходять військову службу за контрактом.

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"Укотре хочу наголосити: поки триває війна, про скорочення війська не йдеться. Абсурдно навіть про це говорити. У процесі реформи жоден бойовий підрозділ не буде скорочено. Це чітка позиція керівництва Збройних Сил України", - наголосив очільник головного органу військового управління ЗСУ.

Натомість за словами начальника Генштабу, пропонуються інші шляхи оптимізації чисельності: "Виключити апарат Міноборони та підпорядковані йому установи, а також Головне управління розвідки Міноборони зі складу Збройних Сил, активніше запроваджувати аутсорсинг". "Завдяки цьому Збройні Сили будуть позбавлені невластивих їм функцій і займатимуться лише завданнями за призначенням", - додав Корнійчук.
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Топ коментарі
+5
А ХОМЧАК КУДА ДЕЛСЯ?
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24.02.2021 23:36
+5
Конечно "более высокая культурная среда" Троещины куда более способствует репродукции гениальных полководцев.
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25.02.2021 01:15
+4
Должно быть увеличение численности войск и их подготовки. Такая страна большая, как Украина, и которая находится вне военных союзов, что никто нас защищать не будет, типа НАТО, то у Украине нету другого выхода, кроме как защищать себя самой, а для этого нужно иметь на постоянной основе сильное войско и большой численности! в Украине в 1991 году была численность войск миллион человек и такая численность войск должна быть постоянно! Армия - это основа государства, ибо без Армии государство невозможно защитить и строить что-то внутри ибо на него будут нападать и рушить и грабить и т.п. А если есть Армия численностью в миллион чел. То такая Армия для агрессора будет создавать страх и он никогда не решиться проводить агрессию. И если Украина сейчас доведет численность войск до миллиона человек, то Украине не нужна будет никакая помощь ни от кого, потому что такая Армия может решать любые поставленные задачи - имеется ввиду вопрос оккупированных территорий и решение будет очень быстрое! Это не 50 тысяч войск, как в начале войны, которые почти освободили Донбасс, а миллионная Армия - это лавина, которая сносит все на своем пути с огромной скоростью.
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25.02.2021 00:10
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А что за термин из уст генерал-лейтенанта - "сокращение войска"? Как то совсем по детски звучит)
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24.02.2021 23:35 Відповісти
Ламінат- генерал? Дедушке лет сколько? У Украины ни одного военного спутника...для разведки.... Ну может парочку связных летает..... фсе....
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24.02.2021 23:41 Відповісти
Спутники тут не причем. Смущает дилетантская речь генерала. Он похоже и не служил вовсе...
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24.02.2021 23:47 Відповісти
служил. знаю его. порядочній офіцер..
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25.02.2021 00:07 Відповісти
Да он просто малограмотный, как и все военные советской выучки:

ну, посудите сами, разве мог в 1982 году умный молодой парень с интеллектом и способностями поступать, как вот этот Корнейчук, в говенное советское военное училище, если место его жительства был в 1 часе езды от Киева, где был 80-90 самых различных ВУЗов очень высокого уровня?

В военные командные училища в 1980-х гг шли только уж совершенно бездарные и недалекие совки из провинции.

Обратите внимание на следующий поразительный факт: во всем генералитете ВСУ нет ни одного уроженца Киева: сплошь одни колхозники ...
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25.02.2021 00:09 Відповісти
Факт рождения человека в г. Киеве ничего не говорит о его способностях, ровным счётом.
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25.02.2021 00:47 Відповісти
факт рождения в Киеве влечёт за собой факт обучения в полноценной столичной школе, в развитии человека в неизмеримо более высокой культурной среде. Если человек родился с природными умственными задатками, то в Киеве он их разовьёт в максимальной мере, ибо есть для этого развития все условия.

А из хитрожопых колхозников, жадных до денег и власти, получаются министры обороны в виде малограмотного совково-колхозного недоумка генерал-полковника Гелетея, закончившего убогую деревенскую 8-летку на каком-то хуторе.
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25.02.2021 01:01 Відповісти
Конечно "более высокая культурная среда" Троещины куда более способствует репродукции гениальных полководцев.
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25.02.2021 01:15 Відповісти
👏👏👏👏👏
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25.02.2021 05:24 Відповісти
А як щодо "в диню зарядить", "столичному"?!... Од тебе аж "смердить київщиною...". Саме цікаве, що "смердять" не корінні кияни, а саме те "бидло", що приперлося туди після війни, в з усіх сил і "щемилося" із себе "гарадских изобразить"... Саме вони - наша "вата", яка голосує "шлунком"... Ти втік? Повертайся в Україну... Почни з себе... Спробуй повчить українців демократії...
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25.02.2021 09:40 Відповісти
Скорее всего вы правы, но как то все равно бьет по мозгам. Давно не сталкивался с военными...
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25.02.2021 09:05 Відповісти
Задуми ніби то й непогані,а от як будуть і чи взагалі будуть втілені на практиці-питання. Побачимо
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24.02.2021 23:35 Відповісти
А ХОМЧАК КУДА ДЕЛСЯ?
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24.02.2021 23:36 Відповісти
Це одне питання. Інше питання: як ця заява дублера Хомчака співвідноситься до заяви Верховнного (в миру - Бубачька), який йдучи в президенти і на початку каденції заявляв про "скорочення війська" (використаю термінологію цього пана)? І чи контактують між собою Зєлєнскій, Хомчак і Корнійчук? Надто різні у них заяви.
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25.02.2021 05:30 Відповісти
Если еще не поняли, то бубочка всегда говорит то, что хотят услышать, но всегда делает дела направленные на утрату государственности Украины.
Что касается армии, то армию проще развалить не сокращая её, что зеленский сейчас прекрасно делает. Судя по отказу Зеленского от сокращения армии, Путин отказался от прямого полноценного вторжения.
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25.02.2021 06:43 Відповісти
А после войны? ПОКА ЕСТЬ КАЦАПИЯ КОЛИЧЕСТВО ВОЕННЫХ НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ КАЖДЫЙ ГОД!
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24.02.2021 23:38 Відповісти
Тобто скоро будут скорочення личного состава.
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24.02.2021 23:39 Відповісти
а сокращения паркетных генералов тоже не предвидится?
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24.02.2021 23:40 Відповісти
С языка снял)))) ламинат- генералы.... Паркет это по совковому)))) Щас все в камуфляж переоделись.... ещё бы шаровары ввели как парадную форму....Туркменистан почти.... Только тем воевать незачем))))) Бугагага
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24.02.2021 23:42 Відповісти
коли наши козаки носили шаровари..твоі лаптежніи ще світили голою сракою..а перші портки і панталони привезла катька в твою лаптеносію..так що сиди тихо репоед..
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25.02.2021 00:09 Відповісти
Агов! Чом це одразу «мої лаптежні» Ти ба! Мабуть зі смереки впав та боляче потилицею забився? Або це ,мабуть, тому, що я виклав «коментар» «мовою окупанта» Так ? Дай мені трішечки по реготати....Але на лінії розмежування ці «лаптежні» не з «балалайок» по «дітях» пуляють.... і 82-120 мм «ликові лапті» не залишають дірок у землі розміром з колоду... Кращє дуй в трембіту та чіпляй пір'ячко на капелюх... Вночі « лаптЄногіЄ» влучно «світять» пересувними радарами та працюють «глушилками». Але ТТХ ціх електронних пристроїв лише російською мовою.... Технічна література про засоби зброї -або англійська або російська .... Тому знімай шаровари бо дуже викривають своїм кольором положення на місцевості. Навіть Петро 1 якому програв «під Полтавою» гетьман & европейський король, на початку своєї кар'єри найнявся простим теслярем до європейців за досвідом. Отримав знання , порубав боярам бороди та кафтани. Побрив і вдів у перуку та камзоли..... Побудував ******** флот та розбив славетну Шведську ескадру .... Вчись бовдур,бо гопака скакати та шаблею махати на Запоріжжі вкрай мало за часом вийшло...Нагадати тобі монолог з «Тараса Бульби» ? Що на Гетьманщини щас коїться?
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25.02.2021 00:59 Відповісти
Должно быть увеличение численности войск и их подготовки. Такая страна большая, как Украина, и которая находится вне военных союзов, что никто нас защищать не будет, типа НАТО, то у Украине нету другого выхода, кроме как защищать себя самой, а для этого нужно иметь на постоянной основе сильное войско и большой численности! в Украине в 1991 году была численность войск миллион человек и такая численность войск должна быть постоянно! Армия - это основа государства, ибо без Армии государство невозможно защитить и строить что-то внутри ибо на него будут нападать и рушить и грабить и т.п. А если есть Армия численностью в миллион чел. То такая Армия для агрессора будет создавать страх и он никогда не решиться проводить агрессию. И если Украина сейчас доведет численность войск до миллиона человек, то Украине не нужна будет никакая помощь ни от кого, потому что такая Армия может решать любые поставленные задачи - имеется ввиду вопрос оккупированных территорий и решение будет очень быстрое! Это не 50 тысяч войск, как в начале войны, которые почти освободили Донбасс, а миллионная Армия - это лавина, которая сносит все на своем пути с огромной скоростью.
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25.02.2021 00:10 Відповісти
Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
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25.02.2021 01:03 Відповісти
Хорошо бы иметь большую и сильную армию. Вот только её надо накормить, одеть-обуть, вооружить, обучать, обеспечить жильём, медобслуживанием, достойной зарплатой и прочее.А это всё стоит денег. Так что ты предлагаешь -- чиновникам и прочей мерзости перестать воровать ?
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25.02.2021 01:06 Відповісти
У Израиля армия 180тыс,эта армия **** всех в регионе,даже при поддержке в свое время совком арабов,те нихрена не могли зделать евреям.Россия туда вообще не суется и это после того,как авиация Израиля разхерачивает в Сирии русское пво и прочие обьекты.А забросать шапками(миллионнаая армия) это давно уже проходили
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25.02.2021 07:50 Відповісти
Если у нас начальник Генштаба Коргийчук ,то кто тогда Хомчак ???
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25.02.2021 00:18 Відповісти
Хомчак тогда просто муж своей жены, губернаторши Черниговской области : наверное, с новорожденной в январе месяце дочкой дома сидит в качестве "кормящего отца", ибо его жена вышла на работу уже через 4 дня после родов.
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25.02.2021 00:31 Відповісти
Декретные получает..... Фуражный( от слова фураж - корм) отец....
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25.02.2021 01:04 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ.
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25.02.2021 00:34 Відповісти
Главнокомандующий ВСУ по конституции - клоун зеленый обыкновенный зеленский
начальник Генштаба - Хомчак
А вот кто ж тогда Корнейчук ???
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25.02.2021 06:19 Відповісти
Хомчак главнокомандующий ВСУ.
Корнейчук начальник генштаба.
Зеленский верховный главнокомандующий.
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25.02.2021 10:16 Відповісти
27 березня 2020 року у зв'язку з поділом посад Начальника Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України призначений Головнокомандувачем Збройних сил України

===================
Что то пропустил я это
Спасибо
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25.02.2021 11:31 Відповісти
а как это укладывается в зелёную логику???
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25.02.2021 00:54 Відповісти
А **** сокращать кады Штаты башляют кажын год? Надо еще нарастить мотивированых бойцов а не шантрапу котора апосля бегить на ту сторону!
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25.02.2021 05:07 Відповісти
ДА ТАКОЕ И КОМЕНТИРОВАТЬ ЛИШНЕЕ....НУ КОМУ ЗДРАВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДАЖЕ В ГОЛОВУ ТАКОЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОСС ТАКОЙ ИЛИ В АРМИИ РУКОВОДСТВЕ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ....ТОЛЬКО НАРАЩИВАТЬ И НАРАЩИВАТЬ БОЕГОТОВНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО НУЖНО....ВРАГ НЕ СПИТ... РУКИ ЧЕШУТСЯ У НИХ ТВАРЕЙ ЗАГРЕБУЩИЕ ....ХОТЯТ КРОВИ ВЕЗДЕ.... НУЖНО БЫТЬ НА (ЧЕКУ)
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25.02.2021 07:21 Відповісти
какая тупая рожа...
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25.02.2021 08:34 Відповісти
 
 