Словаччина включила до своєї стратегії на 2021 рік підтримку євроатлантичних прагнень України

Уряд Словаччини ухвалив Стратегію зовнішньої політики на 2021 рік, яка передбачає співпрацю з Україною і підтримку її прагнень до євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стабільна, демократична та процвітаюча Україна залишається стратегічним інтересом Словацької Республіки. Словаччина після візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2020 року продовжує поглиблювати політичний діалог і практичне співробітництво з Україною, допомагаючи їй у процесі реформ і перетворень на всіх рівнях державного управління. Ми продовжимо підтримувати євроатлантичні прагнення України та просувати її пріоритет у порядку денному ЄС і НАТО", - йдеться у Стратегії уряду Словацької Республіки на 2021 рік.

Також зазначається, що офіційна Братислава має намір брати участь у зусиллях міжнародного співтовариства задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України, включно з підтримкою Тристоронньої контактної групи і Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ.

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Окрім цього, Словаччина планує брати участь у заходах у межах Кримської платформи. Передбачається й участь словацьких спеціалістів у міжнародних місіях в Україні - СММ ОБСЄ, EUAM, EUBAM.

Стосовно відносин із Росією у документі вказується, що Словаччина продовжуватиме дотримуватися позиції ЄС і НАТО, включно із санкційними заходами.