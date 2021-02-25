Словаччина включила до своєї стратегії на 2021 рік підтримку євроатлантичних прагнень України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Словаччини ухвалив Стратегію зовнішньої політики на 2021 рік, яка передбачає співпрацю з Україною і підтримку її прагнень до євроатлантичної інтеграції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Стабільна, демократична та процвітаюча Україна залишається стратегічним інтересом Словацької Республіки. Словаччина після візиту президента Володимира Зеленського у вересні 2020 року продовжує поглиблювати політичний діалог і практичне співробітництво з Україною, допомагаючи їй у процесі реформ і перетворень на всіх рівнях державного управління. Ми продовжимо підтримувати євроатлантичні прагнення України та просувати її пріоритет у порядку денному ЄС і НАТО", - йдеться у Стратегії уряду Словацької Республіки на 2021 рік.
Також зазначається, що офіційна Братислава має намір брати участь у зусиллях міжнародного співтовариства задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі й відновлення територіальної цілісності України, включно з підтримкою Тристоронньої контактної групи і Спеціальної місії спостерігачів ОБСЄ.
Окрім цього, Словаччина планує брати участь у заходах у межах Кримської платформи. Передбачається й участь словацьких спеціалістів у міжнародних місіях в Україні - СММ ОБСЄ, EUAM, EUBAM.
Стосовно відносин із Росією у документі вказується, що Словаччина продовжуватиме дотримуватися позиції ЄС і НАТО, включно із санкційними заходами.
Будь ласка, зачекайте...
завтра - завтра у них клован?
и совсем другие оттуда телеграммы застучат....
«Над Татрами молнии сверкают, громы дико бьют
Над Татрами молнии сверкают, громы дико бьют.
Остановим их, братья, ведь они прекратятся, Словаки оживут,
Остановим их, братья, ведь они прекратятся, Словаки оживут.
Словакия наша до сих пор крепко спала,
Словакия наша до сих пор крепко спала.
Но громовые молнии будят её, чтобы очнулась,
Но громовые молнии будят её, чтобы очнулась.»
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia, ved' sa ony stratia, Slováci ožijú.
Zastavme ich, bratia, ved' sa ony stratia, Slováci ožijú.
To Slovensko naše posial' tvrdo spalo,
To Slovensko naše posial' tvrdo spalo.
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.
те хто знает шо ето такое? - 28 раз место куда ступить потыкают....
Они расслабились до того , что аферили с деньгами ЕС, коорупционировали . Журналист начал ими заниматься- его убили. С этого момента и началось очищение Словакии от российского влияния. Народ вышел с протестами из-за убийства , тогда президент Киска поставил перед парламентом задачу: или отправляйте Фицо в отставку или идите сами на перевыборы. И парламент отправил Фицо в отставку, и мафиозный пророссийский клан начал рушиться как карточный домик . Сейчас идут суды с этими коррупционерами
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Беспрецедентная операция словацкой полиции
13. 03. 2020 13:53
Рано утром в среду сотрудники словацкого Национального агентства по борьбе с преступлениями - NAKA начали невиданную ранее крупномасштабную акцию по задержанию представителей судебного корпуса, подозреваемых в сотрудничестве с содержащимся под стражей бизнесменом Марианом Кочнером, обвиняемым в организации убийства молодого журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Задержания в рамках полицейской операции под названием «Буря» прошли сразу в нескольких городах республики. В результате временно под стражей оказались 13 действующих судей, одна бывшая судья, одна представительница коммерческого арбитражного суда, адвокат и два гражданских лица. Таким образом по прошествии всего лишь нескольких дней после парламентских выборов, словацкие правоохранительные органы начали практическую борьбу за очищение рядов судебной системы страны, о которой много говорили оппозиционные кандидаты в ходе предвыборной кампании. Как и ожидалось, самой крупной «рыбой» сотрудников NAKA стала бывшая государственный секретарь министерства юстиции Моника Янковска. Не менее громким можно назвать и задержание заместителя председателя Верховного суда республики Ярмилы Урбанцовой, которая к тому же в последнее время исполняла обязанности председателя этой высшей судебной инстанции. Примечательно, что в системе словацкой юстиции такой беспрецедентой ситуации не было в ее новейшей истории вообще. Она даже не предусмотрена соответствующим законодательством, регламентирующим работу судов.
Полиция начала расследование деятельности судей после того, как в рамках изучения материалов, связанных с убийством журналиста Куциака, была установлена интенсивная коммуникация с помощью зашифрованного мобильного приложения Threema многочисленных судебных работников разного уровня с обвиняемым по делу предпринимателем Кочнером. Выяснилось, что он активно использовал в своих отношениях с судьями шантаж, подкуп и другие методы влияния на принятие ими важных для него судебных решений. Например, самыми тесными «деловыми отношениями» с Кочнером отличился заместитель председателя районного суда Братислава-1 Владимир Скленка, который практически в постоянном режиме обменивался с предпринимателем сообщениями, касающимися различных судебных дел. Судя по тому, что Скленка в ходе полицейской операции «Буря» не был задержан, в прессе высказывается небезосновательное предположение о том, что в эти дни он активно сотрудничает со следствием. Несмотря на то, что действия сотрудников NAKA вызвали в обществе большой положительный резонанс, словацкая пресса задается вопросом - почему операция «Буря» прошла лишь на этой неделе, если огромный поток информации, компромитирующей целый ряд судей, поступал в органы полиции уже в течение нескольких последних месяцев? Министр юстиции Габор Гал также заявил о том, что ожидал от органов полиции более оперативных действий.
Сразу же после задержания подозреваемых судей перевезли в Нитру, где в центральном оффисе NAKA прошли их допросы. Некоторые из задержанных были потом переправлены в Кошице, где Конституционный суд должен в течение 48 часов вынести постановление о взятии их под стражу. Без решения Конституционного суда полиция судебных работников задержать не имеет права. После получения согласия Конституционного суда о возможном взятии их под стражу должен принять решение Специальный уголовный суд, причем тоже в течение 48 часов. Только после этого станет ясно, окажутся ли недобросовестные и скомпромитировавшие себя судьи под надзором органов правопорядка. Сегодня такая вероятность развития событий очень высока.
но мы все таки на украинском форруме?
и вроде здесь все у кого за Украину душа болит? (минус кацапня и вечно непробойные совки) - не за США и не за Словакию как бы я не любил ети обе страны..... )))))
Говорят , что спецслужбы США это приложение запустили через Швейцарию и споконо писали все разговоры 😀😀😀