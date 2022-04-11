Літак президента Польщі Качинського у 2010-му підірвали, - голова комісії з розслідування Мацеревич

Голова комісії з розслідування причин катастрофи літака Ту-154М під Смоленськом, унаслідок якої загинув президент Польщі Качинський, заявив, що на уламках президентського літака виявлено сліди вибухівки.

Як повідомляє WNP, про це заявив у Сеймі ексміністр національної оборони Польщі та депутат Сейму Антоній Мацеревич, який очолює підкомісію з повторного розслідування причин катастрофи літака в 2010 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Головна теза, а точніше правда, така, що літак був знищений унаслідок вибуху", - заявив Мацеревич.

За його словами, вибухівку виявлено ​​на фрагментах літака.

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При цьому Мацеревич утримався від заяв щодо того, хто саме міг підкласти вибухівку, наголосивши, що комісія не має слідчих повноважень, а встановити причетних має прокуратура.

Також депутат додав, що напередодні 11-ї річниці катастрофи комісія планує представити польській та міжнародній громадській думці "важливу інформацію" щодо звіту з причин катастрофи.

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

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Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.