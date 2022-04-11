Літак президента Польщі Качинського у 2010-му підірвали, - голова комісії з розслідування Мацеревич
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Голова комісії з розслідування причин катастрофи літака Ту-154М під Смоленськом, унаслідок якої загинув президент Польщі Качинський, заявив, що на уламках президентського літака виявлено сліди вибухівки.
Як повідомляє WNP, про це заявив у Сеймі ексміністр національної оборони Польщі та депутат Сейму Антоній Мацеревич, який очолює підкомісію з повторного розслідування причин катастрофи літака в 2010 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Головна теза, а точніше правда, така, що літак був знищений унаслідок вибуху", - заявив Мацеревич.
За його словами, вибухівку виявлено на фрагментах літака.
При цьому Мацеревич утримався від заяв щодо того, хто саме міг підкласти вибухівку, наголосивши, що комісія не має слідчих повноважень, а встановити причетних має прокуратура.
Також депутат додав, що напередодні 11-ї річниці катастрофи комісія планує представити польській та міжнародній громадській думці "важливу інформацію" щодо звіту з причин катастрофи.
Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.
У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.
Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.
Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.
Будь ласка, зачекайте...
но вы же ненормальные....
еще раз постройте и проштурмуйте картонный Рейхстаг.
и престаньте уже жрать мельдоний и заклеивать совственную кацапскую символику черным тейпом...
а если проще - идите на хер вообще и навсегда...
Как видите на все ваши вопросы есть простые ответы.
Польща, выявиловалася, змогла - навить це пережити - видповиди нема и це турбуе...
Так что не всё так просто, а некоторые выскопоставленные поляки еще тогда утверждали, что самолет взорвали (на останках погибших были обнаружены следы взрывчатки).
Не тільки тому, що до цього зобов'язували міжнародні документи про роззброєння...
Ось що пишуть про Ту-160 і його "чудодійність" путінсько-фашистські фахівці:
"...двигатели НК-32 имели электронную систему регулирования, которая регулярно отказывала, что приводило к отключению двигателя в полёте или к незапуску на земле. Воздухозаборники двигателей оказались склонными к зуду (резонансные вибрации), от которого образовывались трещины и вылетали заклёпки. Низкая надёжность системы уборки-выпуска шасси вынудила несколько месяцев... летать без уборки шасси, пока механизм не доработали.
На больших скоростях полета расслаивались и «хлопали» сотовые клееные панели стабилизатора, на двух самолётах отвалился большой кусок оперения. В одном из полётов оторвался кусок обтекателя форкиля.
Был случай несанкционированного самозатормаживания колёс шасси на взлёте, что привело к разрушению пневматиков.
Абсолютно неприемлемой надёжностью обладал бортовой комплекс обороны.
Система кондиционирования поддерживала в кабине давление, соответствующее высоте 5000 метров, что вынуждало весь полёт экипажу проводить в кислородных масках. Также большой проблемой оставалось истребительное катапультное кресло К-36ДМ, комбинезоны, шлемы, кислородные маски, мало приспособленные для многочасовых полётов. Вызывало нарекание отсутствие высотных морских спасательных костюмов ВМСК.
Шум в зоне обслуживания самолёта многократно превышает все допустимые нормы, достигая 130 dB (при запуске ВСУ он на 45 dB превышает болевой порог). Для техсостава требуется применение наушников, спецобуви и антивибрационных поясов.
В гидросистеме самолёта применялось токсичное синтетическое масло."
"Чудодійність" та "*************" всього, що вироблялось в СРСР, а тепер є в Росії - завжди була ПАПЕРОВОЮ. Аксіомою є те, що країна з невільною корумпованою владою та економікою, з невільним інтелектуальним середовищем просто не може створити щось передове. Все, що пише, передає, друкує чи говорить їх пропаганда - це цілковита брехня.
Проте,сама кацапо-орда не повішає,ординське бидло-одобрямс, серйозного спротиву диктатору-лисогному на паРаші немає...
как то так
расия говёная недострана
.....
где ваш аквафреш ?
Обосрались по полной - и ведь знали с самого начала, шо если Рашка нивина.вата.яя, то она сама бы визжала шоб приезжали все кто есть эксперты и забирали все что есть обломки.
Короче, к сожалению, Польша = страна-петух. так опустили лапотники гоноровитых панкОв
А ничего дальше . . . Потому что дальше, по логике, надо установить "кто", а ещё дальше - объявлять войну государству с ядерным оружием.
по приказу кремляди вовы-окурка
Shob zalyakati VOVU u Omani !
rosiya TERORIST !
понялубедился что может творить вообще что угодно безнаказанно - красных линий и пределов просто нет. И уже через четыре года принялся изменять границы в Европе и вторгся в Украину.
"Председатель комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки"
Качинского взорвали
MH-17 взорвали
Скрипалей и Навального отравили
какой ответ рашке? Северные потоки строить и бизнес вести дальше, путина на дни рождения приглашать?
https://www.youtube.com/watch?v=IvQUAZrFTLM