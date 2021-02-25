Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої

Дослідження вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer показали, що вона на 92% ефективна для запобігання важким захворюванням після ведення двох доз, і на 62% - після першої, а передбачувана ефективність для запобігання смертельним випадкам дорівнює 72%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журнал New England Journal of Medicine.

Випробування свідчать, що препарат однаково ефективний як у людей старше 70 років, так і у молодих.

Вакцина випробовувалася Дослідницьким інститутом Clalit і університетом імені Бен-Гуріона в Ізраїлі, в дослідженні було задіяно майже 600 тис. осіб віком від 16 років і старше.

Як пише агентство Associated Press (AP), нові результати можуть стимулювати розгляд питання про відтермінування введення другої дози вакцини, як це намагається зробити Велика Британія, яка відкладає другий укол на термін до 12 тижнів після першого з метою забезпечення деякого рівня захисту більшій кількості людей.

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У Франції вводиться тільки одна доза замість двох тим людям, які вже перенесли COVID-19, щоб компенсувати обмеження в постачаннях препарату і розширити кількість вакцинованих, зазначає агентство.