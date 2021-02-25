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Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої

Дослідження вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer показали, що вона на 92% ефективна для запобігання важким захворюванням після ведення двох доз, і на 62% - після першої, а передбачувана ефективність для запобігання смертельним випадкам дорівнює 72%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журнал New England Journal of Medicine.

Випробування свідчать, що препарат однаково ефективний як у людей старше 70 років, так і у молодих.

Вакцина випробовувалася Дослідницьким інститутом Clalit і університетом імені Бен-Гуріона в Ізраїлі, в дослідженні було задіяно майже 600 тис. осіб віком від 16 років і старше.

Як пише агентство Associated Press (AP), нові результати можуть стимулювати розгляд питання про відтермінування введення другої дози вакцини, як це намагається зробити Велика Британія, яка відкладає другий укол на термін до 12 тижнів після першого з метою забезпечення деякого рівня захисту більшій кількості людей.

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У Франції вводиться тільки одна доза замість двох тим людям, які вже перенесли COVID-19, щоб компенсувати обмеження в постачаннях препарату і розширити кількість вакцинованих, зазначає агентство.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Быдлу в Украине Пфайзер не светит, спасибо зебилам. Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой - Цензор.НЕТ 893
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25.02.2021 07:28
+3
Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 6466 Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 3010
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25.02.2021 07:41
+1
покупайте 2 по цене одной...
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25.02.2021 07:29
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А чего зазря дразнить народ заморской баклажанной, если у Украины индийская.
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25.02.2021 07:27 Відповісти
Быдлу в Украине Пфайзер не светит, спасибо зебилам. Вакцина от COVID-19 компании Pfizer на 92% эффективна после ведения двух доз и на 62% - после первой - Цензор.НЕТ 893
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25.02.2021 07:28 Відповісти
покупайте 2 по цене одной...
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25.02.2021 07:29 Відповісти
Да, Пфайзеровская Виагра поэффективней будет.
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25.02.2021 07:33 Відповісти
Между 92 и 62 где-то затерялось 73...
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25.02.2021 07:35 Відповісти
Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 6466 Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 3010
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25.02.2021 07:41 Відповісти
добрый у мусоров и судей, лохи должны налоги
зеленскому и его жонке, им пора в оман на отдых
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25.02.2021 08:07 Відповісти
Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 4854 Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 5891
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25.02.2021 07:43 Відповісти
Вакцинация,это чЛенинская электрификацыя Шариковых... Вакцина проти COVID-19 компанії Pfizer на 92% ефективна після ведення двох доз і на 62% - після першої - Цензор.НЕТ 77по моим данным,электричество было на планете Земля еще 500 лет назад...
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25.02.2021 07:44 Відповісти
В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
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25.02.2021 08:00 Відповісти
ок, будет пфайзер, можно шырнуться, а так легче купить справку,
только я понимаю, что индейский ковишылд не катит ни где, короче
зеленский решил лохов помоями обкалывать
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25.02.2021 08:10 Відповісти
Gde to 20 raz mense verojatnost zabolet virusom posle prilivki pfizer,jesli sovsem nedelat prilivku.Jesli i zabolejes tak liogkoj forme posle prilivki.
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25.02.2021 09:00 Відповісти
 
 