УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
2 464 11
обстріл (21024) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС

Протягом останньої доби, 24 лютого, збройні сили Російської Федерації продовжували здійснювати збройні провокації і шість разів порушували режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, ворог вів вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Південне і Талаківка. В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних Сил України зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

У передмісті Авдіївки та неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки здійснили неприцільні постріли з автоматичних станкових гранатометів.

Також повідомляється, що неподалік села Чермалик український військовослужбовець, який чергував на спостережному пункті, затримав військовослужбовця окупаційних сил РФ, який намагався проникнути на українські позиції: "Під час затримання противник завдав нашому солдатові легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта".

Читайте також: Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

У штабі наголосили, що "основною метою дій російсько-окупаційних військ минулої доби залишається провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню".

"У двох випадках противник обстрілював позиції українських підрозділів одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку наших воїнів. Крім того, в одному випадку зафіксовано хибний запит на тишу з боку збройних формувань Російської Федерації, що свідчить про широке використання противником маніпуляцій та викривлення інформації для досягнення ним власних цілей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за всіма фактами зафіксованих порушень Українською стороною СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку 25 лютого обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил стабільна, порушень з боку російських окупантів не зафіксовано.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Одужання хлопцю......
показати весь коментар
25.02.2021 08:25
+14
Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3948
показати весь коментар
25.02.2021 08:29
+9
тем временем в киеве жируют портновы и мертветчуки дёргая
за верёвку клована-куклу
показати весь коментар
25.02.2021 08:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одужання хлопцю......
показати весь коментар
25.02.2021 08:25 Відповісти
Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3948
показати весь коментар
25.02.2021 08:29 Відповісти
Атопутіннападьот.
показати весь коментар
25.02.2021 08:34 Відповісти
Спасибо гундосому. За отвод , за запрет ответ, разминирование, запрет антиснайперов и аэроразведки.
показати весь коментар
25.02.2021 08:35 Відповісти
тем временем в киеве жируют портновы и мертветчуки дёргая
за верёвку клована-куклу
показати весь коментар
25.02.2021 08:41 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - шість ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3591
показати весь коментар
25.02.2021 08:42 Відповісти
За полтора года в результате "миротворческих" действий Зеленского и его команды было осуществлено разминирование 163 км линии соприкосновения, произведен отвод войск в "зонах разведения" на участках длинной 116 км, отведена за пределы боевого применения артиллерийское вооружение калибром свыше 120 мм по всей протяженности линии соприкосновения. Генеральным штабом ВСУ были отданы оперативные распоряжения о запрете ответного огня без согласования с вышестоящим командованием. Нынешнее обострение и потери украинских войск - прямое следствие действий Зеленского как Верховного
показати весь коментар
25.02.2021 09:06 Відповісти
Для нас це втрати, для кацапні - здобутки. Очевидно, що зелена влада не є українською.
показати весь коментар
25.02.2021 10:15 Відповісти
Швидкого одужання нашим соколикам.
показати весь коментар
25.02.2021 10:15 Відповісти
"Отмечается, что по всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ." - то есть опять жаловались слепоглухонемым, с нулевым результатом? Зебилы решили, что если у орков недавно были потери, то теперь можно еще как минимум пол года делать из нашей армии терпил?
показати весь коментар
25.02.2021 12:35 Відповісти
Это сигнал, деныровцы нервничают...пора отводить войска!
показати весь коментар
25.02.2021 19:40 Відповісти
 
 