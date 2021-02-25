В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб

Станом на ранок четверга, 25 лютого, виявлено 8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 770 осіб;

летальних випадків – 135;

одужало – 3 889 осіб;

здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 325 841 особа;

одужало – 1 159 311 осіб;

летальних випадків – 25 596;

проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях", - розповів Степанов.





