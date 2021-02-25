В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб
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Станом на ранок четверга, 25 лютого, виявлено 8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 770 осіб;
летальних випадків – 135;
одужало – 3 889 осіб;
здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 325 841 особа;
одужало – 1 159 311 осіб;
летальних випадків – 25 596;
проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях", - розповів Степанов.
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А статистика (особенно по регионам), какая она ни есть, нужна для анализа продвижения вируса (направления, скорость). Например сейчас очевидно что с запада из Европы движется новая волна, поляки это поняли и опять вводят третий карантин, а мы до сих пор не умеем идентифицировать какой именно штамм вируса циркулирует в данный момент, нет у нас таких тестов. Вот за это нужно критиковать наш МОЗ, а не гнать каждый день одну и ту же волну "никакого ковида нет, вы всё врете)
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Двоєшник.
совпадение? не думаю
В Германии использовали только 15% вакцины от AstraZeneca
Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
статистику зі вчорашнього дня почали спеціально завищувати, щоб залякати людей аби вони не виходили на суботньо-недільні акції на підтримку Стерненка!