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В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб

Станом на ранок четверга, 25 лютого, виявлено 8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 02госпіталізовано – 2 770 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 02летальних випадків – 135;

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 02одужало – 3 889 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 02здійснено тестувань за добу – 86 926 (зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 07захворіло – 1 325 841 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 07одужало – 1 159 311 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 07летальних випадків – 25 596;

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 07проведено ПЛР-тестувань – 6 809 165.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Шмурдяк вибрали в 2019 році, а це наслідки цього шмурдяка.
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25.02.2021 08:36
+6
Завезли шмурдяк и резко выросла заболеваемость...это случайность?
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25.02.2021 08:32
+6
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 1193
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25.02.2021 08:41
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А от других болезней сколько умерло? больше чем от короны или меньше? просто интересно
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25.02.2021 08:18 Відповісти
Підлога є підлога і не більше. Повністю відповідаєшь своєму поганялу.
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25.02.2021 08:29 Відповісти
то есть все кто умерли от сердечно сосудистых, рака, диабета, погибли в авариях, утонули в реках и умерли на пожарах за прошлые сутки, то фсе неважно, главное не от ковиду, я правильно понимаю?
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25.02.2021 08:31 Відповісти
Ты уже год талдычешь одно и тоже как попугай, все и так уже знают кто ты такой.
А статистика (особенно по регионам), какая она ни есть, нужна для анализа продвижения вируса (направления, скорость). Например сейчас очевидно что с запада из Европы движется новая волна, поляки это поняли и опять вводят третий карантин, а мы до сих пор не умеем идентифицировать какой именно штамм вируса циркулирует в данный момент, нет у нас таких тестов. Вот за это нужно критиковать наш МОЗ, а не гнать каждый день одну и ту же волну "никакого ковида нет, вы всё врете)
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25.02.2021 09:43 Відповісти
вирус есть - люди умирают, но уровень коронабесия вокруг него неоправданно зашкаливает, особенно когда не продают носки и батарейки в АТБ...
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25.02.2021 10:09 Відповісти
Не съезжай на свою любимую тему про носки в АТБ. Меня лично интересует любая информация, касающаяся ковида, в первую очередь направления и динамика распространения, зоны риска. Нормальные люди хотят знать хотя бы это, чтобы ориентироваться и хоть как-то планировать свои действия.
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25.02.2021 10:19 Відповісти
ВідповідаєшЬ
Двоєшник.
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25.02.2021 08:32 Відповісти
Чого грубиш? Іди краще зєбілів позадрочуй з їх факциною індуйською.
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25.02.2021 08:34 Відповісти
Кількість заражень збільшується. ВОНО покаталось на лижах.
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25.02.2021 08:29 Відповісти
Блазні - "чемпіони" по боротьбі з коронавірусом.
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25.02.2021 08:30 Відповісти
Завезли шмурдяк и резко выросла заболеваемость...это случайность?
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25.02.2021 08:32 Відповісти
Совпадение.
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25.02.2021 08:34 Відповісти
Шмурдяк вибрали в 2019 році, а це наслідки цього шмурдяка.
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25.02.2021 08:36 Відповісти
Нагнетают шоб кололись тем шмурдяком который купил Ляшко.
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25.02.2021 08:33 Відповісти
Наша песня хороша,начиная с начала.
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25.02.2021 08:36 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 1193
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25.02.2021 08:41 Відповісти
Да поняли это уже давно ,не тупые.
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25.02.2021 09:14 Відповісти
Вообще Индия - один из лидеров в фармакологии.
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25.02.2021 09:35 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 9009
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25.02.2021 11:47 Відповісти
шим пан ЗЕ
совпадение? не думаю В Україні за добу від COVID-19 померли 135 осіб, зафіксовано 8147 нових випадків зараження, одужали 3889 осіб - Цензор.НЕТ 9687
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25.02.2021 10:20 Відповісти
Йде весна, всі знову забили на корону
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25.02.2021 08:45 Відповісти
Проте на лижах покатались та селфі зробили... ((((
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25.02.2021 08:47 Відповісти
Новина для тих хто ще не награвся, в хованки з ковідкой, через шматочку на мусці .
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25.02.2021 08:49 Відповісти
В Германии вакциной AstraZeneca хотят прививать бездомных
В Германии использовали только 15% вакцины от AstraZeneca
Немецкие медики и полиция массово отказываются прививаться вакциной этой компании. Власти предложили направить ее на вакцинацию бездомных.
Германия, несмотря на большой дефицит вакцин, использовала всего 15% от полученного объема препарата AstraZeneca. Об этом в четверг, 25 февраля сообщает Укринформ со ссылкой на представителя минздрава Германии Ханно Кауца.
"Сейчас использовано только 15% вакцины, поставленной компанией AstraZeneca. По состоянию на 23 февраля были доставлены 1,45 миллиона доз, из которых использовано лишь около 240 тысяч", - сообщил Кауц.
Он отметил, что это позволяет раньше начать прививки тех групп населения, которые не подлежат первоочередной вакцинации.
Воспользоваться такой возможностью призвал глава минздрава Йенс Шпан. В частности, уже на следующей неделе сделать прививки смогут учителя и воспитатели. Вместе с ними планировалось вакцинировать сотрудников правоохранительных органов, однако, по сообщениям СМИ, полицейские массово отказываются от препарата AstraZeneca. Ранее сообщалось о массовых отказах медицинских работников.
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25.02.2021 08:53 Відповісти
Невже ніхто не розуміє:
статистику зі вчорашнього дня почали спеціально завищувати, щоб залякати людей аби вони не виходили на суботньо-недільні акції на підтримку Стерненка!
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25.02.2021 09:11 Відповісти
За последние 4 дня протестировали столько, сколько за всю прошлую неделю. Поэтому и случаев больше выявили.
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25.02.2021 10:32 Відповісти
Зебили рисуют статистику как хотят. Перед нг корпоративами заболеваемость упала, перед майданом виросла. Наріт хавает.
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25.02.2021 09:36 Відповісти
Треба терміново ввести дистанційне навчання для усіх закладів освіти.
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25.02.2021 09:50 Відповісти
Якщо школи і виші не переведуть на дистанційку, то буде гірше чим в листопаді - грудень 2020 року, навесну імунітет слабшае і боліть буде більше і тяжче.
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25.02.2021 10:34 Відповісти
 
 