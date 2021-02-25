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Новини Політика України Націоналізація "Приватбанку"
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арешт (1627) Приватбанк (691) Яценко Володимир (23)

Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління

Вищий антикорупційний суд обрав експершому заступнику голови правління "Приватбанку" Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою попередньо діятиме до 22 квітня 2021 включно.

Альтернативою триманню під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також наголошується, що в разі внесення Яценком застави, він має носити електронний браслет, і не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, суду, прокурора, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі і свідками, здати на зберігання всі паспорти.

Адвокати стверджували, що Яценко вилетів з Дніпра до Відня на плановий огляд у лікаря, але не назвали діагноз. За їхніми словами, довідка була видана австрійським лікарем ще 2 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор просить призначити для екстопа "ПриватБанку" Яценка заставу більш ніж 136 млн грн - саме в розтраті такої суми його підозрюють

Яценко нібито планував повернутися в Україну, оскільки 25 лютого він з дружиною і дітьми мав летіти на відпочинок на Мальдіви - захист надав квитки та ваучери на відпочинок, який мав тривати до 13 березня. Все це, за словами адвоката, "повністю" розвалює твердження прокурорів про те, що Яценко хотів тікати з України.

Поїздка до лікаря у Відень, зазначається, мала бути дванадцятою за останні роки.

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Нагадайте, "Вишки-Бойка" вже в тюрмі?

Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 4008
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25.02.2021 08:44
+6
ВишкиБойкч вже навіть націоналізовані. Кацапами, правда. Як і сам Бойко, який українцем по факту не є. Як і по духу.
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25.02.2021 08:52
+5
У вишок Бойка навпаки зростає рейтинг дякуючи мудрому наріду.
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25.02.2021 08:49
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Нагадайте, "Вишки-Бойка" вже в тюрмі?

Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 4008
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25.02.2021 08:44 Відповісти
Уже седьмой год как Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 3204
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25.02.2021 08:47 Відповісти
У вишок Бойка навпаки зростає рейтинг дякуючи мудрому наріду.
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25.02.2021 08:49 Відповісти
ВишкиБойкч вже навіть націоналізовані. Кацапами, правда. Як і сам Бойко, який українцем по факту не є. Як і по духу.
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25.02.2021 08:52 Відповісти
Для них "тюрма" знаходиться на вул.Банкова.
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25.02.2021 09:18 Відповісти
2 ляма зелени для летающего на собственном самолёте это как 15 копеек! Заплатит и покинет Украину. Кто-то сомневается?
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25.02.2021 08:45 Відповісти
Тут же ж еще вопрос - куда покинет. Если он идёт по делу Бени, то особо и некуда. Вон Беня тоже сидит и не рыпается, при всех его копейках...
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25.02.2021 08:53 Відповісти
На рашу походу ,только.
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25.02.2021 08:58 Відповісти
Зааз своя вдоску ГЕпрокурорша прилетить на мітлі на допомогу, бо можуть вийти і на Буратіну.
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25.02.2021 08:45 Відповісти
Чувак был одним из руководителей ЧАСТНОГО банка, его подозревают, что он вкрав деньги. Причем тут антикоррупционный суд, если это чистая уголовка? P.S. А шо Мальдивы уже проветрили?
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25.02.2021 08:46 Відповісти
А, що сцикун-серун вже і на Мальдівах відмітився? Антикоррупционный суд арестовал до 22 апреля экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога - Цензор.НЕТ 8671
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25.02.2021 08:50 Відповісти
Этот руководитель частного банка ,деньги вкладчиков и деньги Центробанка ,которые давались под 10 % годовых ,отдавались преступно под 1-2 % на 50 лет ,в фирмы коломойши ,сделав тем самым банк банкротом .А на Мальдивы идиот ,по стране каждый день штук 20 вылетов , Раследуй всех Шариков. ,
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25.02.2021 09:04 Відповісти
Центробанк, Алєксандр, це у вас в мацквє. В Україні Національний банк. А якщо в афері приймало участь керівництво нацбанку, яке давало кредити, то треба брати за дупу вашу сатановську-гонтирєву
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25.02.2021 10:57 Відповісти
Ты вонючее ,зеленое чмо . Я Украинец и этим горжусь. Мне 53 года ,а ты Шариков своей тыкая ,недоразвитое.
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25.02.2021 19:34 Відповісти
маме тыкай ,имелось в виду.
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25.02.2021 19:36 Відповісти
По-перше, який ви в сраці українець, коли реєструєтесь кацапською, гавкаєте кацапською та лаєтесь як кацап, до того ж без жодного аргументу. По-друге, вік ніяк не впливає на національність. По-третє, де це я вам, кацапе, тикав? Очі боярою вже залило?
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25.02.2021 19:56 Відповісти
Да успел все таки пес семя кинуть ,пока профессор назад переделал.
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25.02.2021 21:14 Відповісти
Мышиная возня...твари....
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25.02.2021 08:46 Відповісти
Балдейте, холопы! беня для вас кино крутит!
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25.02.2021 08:49 Відповісти
Кино для зе-лохов это все Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5925
Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 7278
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25.02.2021 09:06 Відповісти
Я зараз заплачу. 😢 Весь такий чесний і правильний! Не те, що Стерненко, чи Антоненко. Такому справді можна заставу призначити. 😏 Правда, застава менша, ніж викрадена сума, якуиінкримінує звинувачення. Ну це щоб на Мальдіви залишилось.
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25.02.2021 08:50 Відповісти
Это фунт- зиц председатель😂😆🤫👏💸
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25.02.2021 10:53 Відповісти
Следствие по делу Приватбанка ведут одновременно в трех штатах США, и Прокуратура США ведет отдельное следствие...Зелемойские приплыли... Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5373
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25.02.2021 08:53 Відповісти
Виходить, можливо, його врятували від слідчих ФБР , які вже його чекали на заході?
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25.02.2021 09:43 Відповісти
Мне нравится сумма залога Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 8898 . Для обычного украинца это фантастика. Сколько же надо воровать, в том числе и судьям, чтобы назначать такой залог.
Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 6848
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25.02.2021 09:03 Відповісти
Стирили 5,5 мільярдів $.
Звинувачення на 5мільйонів $.
Застава 2 мільйони Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 5141
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25.02.2021 09:06 Відповісти
Конкретно этот подозревается в выносе 132 млн. грн.

И, не дай Бог, на него навесят все грехи Коломоя. Как по мне, то уж лучше Коломоя раздеть до трусов и посадить, чем его управляющего.
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25.02.2021 09:14 Відповісти
Срані клоуни...
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25.02.2021 09:03 Відповісти
ПРикольно. Он же из Привата больше почти в 3 раза вынес.
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25.02.2021 09:12 Відповісти
Для него этот залог-копейки. Он уже вышел? Самолёт в тёплые страны разогревается?
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25.02.2021 09:16 Відповісти
Идиоты! Хватит пополнять казну! Эти несчастные $2 миллиона за него внесут -- и он отсюда свалит! А коррупция останется. И суда не будет, и преступники не сядут в тюрьму. Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави - Цензор.НЕТ 9134
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25.02.2021 09:26 Відповісти
Заставу оплатять, злодія звільнять, Україна залишиться з носом. За підозру в таких ДІЯНЯХ, особливо великих, і зраді ЗАСТАВИ НЕ ПОВИННО БУТИ!!!
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25.02.2021 09:29 Відповісти
с возможностью внесения 52,2 млн грн залога-дальше можно не читать так итог ясен 100%,цирк продолжается,также как с санкциями,где все предприятии работают и обьявленинии в финансировании терроризме,где не то что посадили Мертвечука а даже не вручили подозрение,канал ВАШ работает,судью Вовка никак поймать не могут уже пятый раз,Портнов на воле, также публично насмехается над патриотами унижает,угрлжает прокурорам и на свободе
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25.02.2021 09:30 Відповісти
Антикоррупционный суд арестовал до дня рождения Ленина экс-первого замглавы правления "ПриватБанка" Яценко с возможностью внесения 52,2 млн грн залога
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25.02.2021 09:32 Відповісти
Какой залог? Яценко уже пытался скрыться!
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25.02.2021 10:08 Відповісти
После освобождения пойдет работать ведущим на Бинин 1+ 1, как в свое время на ЗИК ( Медведчука) устроили бывшую " героиню" Надюху.
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26.03.2021 23:05 Відповісти
 
 