УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
16 078 93
ВР (11730) колабораціонізм (940)

У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні

Вчора, 24 лютого, в Раді зареєстрували два законопроєкти про колабораціонізм, які визначають, кого вважати пособниками держави-агресора РФ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про їхній зміст розповіли співавтори з правлячої фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв і Віталій Безгін.

Текстів документів в їхніх картках на сайті парламенту поки немає.

Тим часом, законопроєкт №5143 передбачає накладення певних обмежень на колабораціоністів, а №5144 - кримінальну відповідальність за їхню діяльність.

Колабораціонізмом автори проєкту закону пропонують вважати:

- публічне заперечення збройної агресії РФ і її маріонеткових утворень проти України;

- публічну підтримку дій РФ і її маріонеткових утворень щодо окупації української території і співпрацю з ними, невизнання українського суверенітету над Кримом, Донецькою і Луганською областями;

- добровільну роботу в окупаційних адміністраціях РФ, особливо в "судових" і "правоохоронних" структурах;

- пропаганду збройної агресії РФ, легітимізацію її дій в навчальних закладах будь-якої форми власності;

- матеріальну підтримку збройних формувань РФ, будь-яку форму співпраці з ними;

- організацію або участь в публічних заходах, інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку російської окупації і підконтрольних їй маріонеткових утворень, відбілювання їхньої діяльності.

Також читайте: "ЄС" внесла в Раду законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм і недопущення поширення тез російської пропаганди

За ці дії автори пропонують давати такий асортимент покарань:

- заборона займати посади на термін від 10 до 15 років;

- арешт;

- конфіскація майна;

- виправні роботи;

- позбавлення волі на термін від 10 до 15 років;

- довічне ув'язнення (якщо дії пособника ворога привели до загибелі людей або інших тяжких наслідків).

А також заборона на:

- участь у виборчому процесі (не можуть бути членами виборчкомів, спостерігачами на виборах, довіреними особами кандидатів);

- доступ до держтаємниці;

- діяльність політичних партій, громадських організацій, профспілок, що здійснюють колабораціоністську діяльність (після встановлення цього факту судом).

Розслідувати такі злодіяння пропонується уповноважити Службу безпеки України.

"Завдаємо ще один удар по проросійських зрадниках. Кожен, хто стояв на передовій, зрозуміє важливість цього законопроєкту. Ми дуже добре пам'ятаємо, як втрачали своїх побратимів через зрадників з українськими паспортами", - прокоментував ветеран АТО Чернєв.

У 2018 році беззмінний останні роки глава МВС Аваков запропонував, кого вважати колабораціоністом.

У жовтні 2020 року у президента Зеленського на прикладах пояснили, кого утискати в правах при деокупації.

На початку 2021 року в Запоріжжі місцеві любителі СРСР не встигли "відродити радянську владу" - їх "прийняла" СБУ.

Також в січні СБУ повідомила про розкриття онлайн-мережі спецслужб РФ в Україні: список Telegram-каналів кремлівської пропаганди. Суд зобов'язав провайдерів закрити до них доступ.

Станом на лютий ДБР продовжує розслідування справи Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Ні. Це гірше - державна зрада.
показати весь коментар
25.02.2021 08:56
+16
адже
В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 2830
показати весь коментар
25.02.2021 09:03
+16
Вище керівництво воюючої країни не може бути колаборантами апріорі. Лише державним зрадниками. Така світова практика. І вироки за такий злочин суворіші- аж до найвищої міри. Тоді, як клаборантів в основному обмежують у правах. Це теж світова практика.
показати весь коментар
25.02.2021 09:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ніхто не підпадає. І відповідальності ніякої не буде. Не приймуть цей закон.
показати весь коментар
25.02.2021 08:55 Відповісти
адже
В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 2830
показати весь коментар
25.02.2021 09:03 Відповісти
От тому і не приймуть.
показати весь коментар
25.02.2021 09:10 Відповісти
сразу видно зеленскіє спгавжніє євгєї. коли можна урвать 15 тищь рублів нічим негнусавятся У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 881
показати весь коментар
25.02.2021 09:26 Відповісти
Тобто навіть ватнікі вони не ідейні, а за бабло. 😁
показати весь коментар
25.02.2021 09:30 Відповісти
я как оголтелый сепар и ватник агрессию отрицаю но искренне поддерживаю У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 7108
показати весь коментар
25.02.2021 09:43 Відповісти
Дивно, такий ватник і не в бані? 🤔
показати весь коментар
25.02.2021 10:22 Відповісти
Наконец то разродились!ПРИМИТЕ ХОТЬ КАКОЙ!!! потом подправите. А то иуды ошалели от безнаказанности
показати весь коментар
25.02.2021 09:34 Відповісти
Війна!!! Треба боронитись і активно нападати на лютого і нахабного ворога!Цей закон, лакмусовий папірець на колабораціоністів, хто і як буде голосувати, бо зараз розпочнуть, то назва не така, то ще щось там не те, ?!
показати весь коментар
25.02.2021 10:07 Відповісти
Я терпеть не могу Зелю и всю его шоблу, но ради объективности: это скрин репопста, и оттуда отвалился комментарий самой Зеленской и остался только скриншот.
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86/a-48422253
показати весь коментар
25.02.2021 09:34 Відповісти
Необоснованный отвод войск от линии фронта - это коллаборационизм?
показати весь коментар
25.02.2021 08:55 Відповісти
Ні. Це гірше - державна зрада.
показати весь коментар
25.02.2021 08:56 Відповісти
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
показати весь коментар
25.02.2021 08:59 Відповісти
Вище керівництво воюючої країни не може бути колаборантами апріорі. Лише державним зрадниками. Така світова практика. І вироки за такий злочин суворіші- аж до найвищої міри. Тоді, як клаборантів в основному обмежують у правах. Це теж світова практика.
показати весь коментар
25.02.2021 09:03 Відповісти
Тут, собственно, игра слов. Как видим из определения, коллаборациониизм и есть самая настояшая государственная измена, только называется красиво.
показати весь коментар
25.02.2021 09:06 Відповісти
Не зовсім. Бо вище державне керівництво своєю співпрацею з ворогом завдає шкоди набагато більшої, оскільки має доступ до всіх державних таємниць. От чому світова практика і розрізняє ці поняття.
показати весь коментар
25.02.2021 09:13 Відповісти
Госуда́рственная изме́на - преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против интереса монарха или государства, подданным или гражданином которого является или которому, так или иначе, служит преступник.
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.

Подходят оба определения. Особенно в свете продажи в этом году Лиги Смеха кацапам и прочие "сваты" "на той стороне" (с)...
показати весь коментар
25.02.2021 09:18 Відповісти
Так хто ж заперечує. Тільки один нюанс. Якщо Лисого з Кварталу (Євгєнія Кашєвого) можна карати за колабораціоніщм, то для його корєша це буде замало. Покарання корєшу має бути за державну зраду. Бо корєш пішов у президенти і наробив значно більшої шкоди, ніж міг би наробити, якби залишився коміком у Кварталі.
показати весь коментар
25.02.2021 09:27 Відповісти
Ну так кореш не просто так "против государства" от любви к игре на пианино. Он именно в интересах и сотрудничая с врагом, выполняя его волю.
показати весь коментар
25.02.2021 09:38 Відповісти
Тобто ви заперечує те, що Зєлєнскій і Кашєвой мають нести різну відповідальність?
показати весь коментар
25.02.2021 09:53 Відповісти
Я настаиваю на том, чтоб предатели и коллаборанты несли неотвратимую ответственность.
показати весь коментар
25.02.2021 09:54 Відповісти
А скажіть, чому французи маршала Петена, який пішов на співпрацю з німцями і очолював уряд Віші засудили до смертної кари, яку правила згодом замінили пожиттєвим ув'язненням за попередні заслуги і через поважний вік саме за державну зраду, в тй час як паризтким проституткам, які так само продавалися німцям, лише брили голови? Тому, що дурні ті французи?
показати весь коментар
25.02.2021 10:20 Відповісти
А мы шо - уже французы?
показати весь коментар
25.02.2021 11:48 Відповісти
И шо тут не госизмена и не коллаборационизм?
показати весь коментар
25.02.2021 09:48 Відповісти
Смотря по должности.
Дворник,подметающий у офиса,и глава офиса,работающий на врага - это и есть разница между коллаборантом и госизменником.
показати весь коментар
25.02.2021 10:02 Відповісти
Сидеть должны рядом.
показати весь коментар
25.02.2021 10:04 Відповісти
Дворник может лишиться прав гражданина,и поискать работу в частном секторе.
А вот глава офиса - только сидеть,с конфискацией его и его родственников!
показати весь коментар
25.02.2021 22:02 Відповісти
А что у дворнка за такие привилегии, что его за предательство судить не надо?
показати весь коментар
26.02.2021 10:38 Відповісти
Просто потому,что его работа по уборке территории не преступление.
показати весь коментар
26.02.2021 19:51 Відповісти
Смотря какой уборке. Если он, к примеру, кацапские грады при этом корректирует?..
показати весь коментар
26.02.2021 19:53 Відповісти
Это уже совсем другое! Называеться "разведка/шпионаж".
И как дворник,"если он корректирует кацапские грады",подметая у офиса главы ордо?!!! Может только украинские! Или у ОПы *********** - это называеться "диверсия".
Привыкай " Место сидения определяет точку зрения!".
Это знали еще во времена фараонов!
показати весь коментар
26.02.2021 20:55 Відповісти
Это как раз "осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству".
показати весь коментар
26.02.2021 20:56 Відповісти
О! Если грамотый,то решил развлечься?
Не сразу понял. Старость,инерция мышления от уровя мЫшления мудрого нариду.
показати весь коментар
27.02.2021 09:05 Відповісти
И пи..жа этих шавок кацапских на цензоре может меньше станет
показати весь коментар
25.02.2021 09:35 Відповісти
Як ы наказ "Ні стрілять і нє паддавацца на правакації, а оружиє закрить в оружейках!". В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 4570
показати весь коментар
25.02.2021 09:08 Відповісти
Це 111-та статя. Вона вже на лобі Зеленського намальована.
Булоб баня її втілити!
показати весь коментар
25.02.2021 09:34 Відповісти
Законопроект будет таким себе индикатором лояльности.
Хотя и так понятно, кто будет голосовать а кто нет...
показати весь коментар
25.02.2021 08:57 Відповісти
Це Мертвечук потрапляє туди по кількох статтях.
показати весь коментар
25.02.2021 08:58 Відповісти
І не тільки він - вся його шобла, а також Мураєв та йому подібні.
показати весь коментар
25.02.2021 09:09 Відповісти
Звучит замечательно. Но как проголосуют слуги ? Ведь там половина под закон вместе с опзж и прочей нечистью сразу подпадают .
показати весь коментар
25.02.2021 09:01 Відповісти
Как обычно с опозданием!!! Добавить --лишение гражданства с последующей депортацией!!!!!
показати весь коментар
25.02.2021 09:03 Відповісти
Давайте уже закрывать вопрос про лишение гражданства.
По международному законодательству, государство не может лишить гражданства, кроме пары моментов при его приобретении.
Короче, если человек родился в стране, лишить его гражданства невозможно, максимум ограничить в гражданских правах.
показати весь коментар
25.02.2021 09:21 Відповісти
Возможно,если он имеет второе гражданство!
И это полностью соответствует международным нормам.
показати весь коментар
25.02.2021 09:50 Відповісти
Вообще-то это преступление и за него таки надо судить.
показати весь коментар
25.02.2021 09:31 Відповісти
и конфискация имущества!
показати весь коментар
25.02.2021 10:51 Відповісти
Донской казак Александр Конкин типа обдроченец Дамбасса недавно заявил,...оружие и боеприпасы начали поставлять на Дамбасс начали в октябре 2013 года небольшими партиями на личных авто...,а Майдан начался когда,напомните,а то я забыл... В Раду внесли законопроекты о коллаборационизме: кто подпадает и какое наказание ждет пособников РФ в Украине - Цензор.НЕТ 7946
показати весь коментар
25.02.2021 09:04 Відповісти
Так это и не секрет. Достаточно осознать, что военные операции такого масштаба не возникают спонтанно, а только планируются несколько лет. Потом следует аккумулирование средств (баблишка), потом подготовка материальной базы, личного состава, потом выдвижение на позиции (логистика тоже дорогое и продолжительное по времени мероприятие), и только в конце собственно то, что мы все видим. А у военной операции обязательно должна быть еще и операция прикрытия, т.е. объяснение, зачем это, собственно, затевалось. И тут тоже не получается спонтанно - такая операция тоже планируется, готовится и реализуется... Только реализация операции прикрытия заняла больше года и это еще ДО вторжения.
показати весь коментар
25.02.2021 09:14 Відповісти
Далее Конкин говорит,все делалось в содружестве с местными органами МВД и СБУ Украины по Донецкой и Луганской областей тех лет...
показати весь коментар
25.02.2021 09:07 Відповісти
Тоже мне - открыл Америку!
показати весь коментар
25.02.2021 10:09 Відповісти
Зеля и его "соратники" думают, что в Украине живут исключительно лохи. У Медведчука (Козака) каналы прессанули за спонсирование терроризма. Трубу вроде арестовали. Только ни Медведчуку, ни Козаку НИЧЕГО не предъявили. Как гуляли так и гуляют
показати весь коментар
25.02.2021 09:11 Відповісти
"Якщо немає зради, то зрада обов"язково є!" - ось девіз адептів соєвого гетьмана.У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1218
показати весь коментар
25.02.2021 09:13 Відповісти
Девочка! Оставь свои "перлы" для соплеменников из стада У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 4128. Самые тупые комментарии - все на что способна ваша зебильная отара. Расскажи нам, "соевым", про достижения Зе-шута и его балагана. Вместе и посмеемся
У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 338
показати весь коментар
25.02.2021 09:30 Відповісти
Це ваша отара? У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 2699
показати весь коментар
25.02.2021 09:34 Відповісти
Це отара фюрера Мародера Офшорного, друга і кума мертвечука,
показати весь коментар
25.02.2021 09:42 Відповісти
Не путать берега. Каждый зе-лошара знает, что соевые живут на кондитерской фабрике. А вы жалкая пародия на шоу для сопливых детишек "Телепузики"
У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 5525
показати весь коментар
25.02.2021 09:49 Відповісти
Не напружуйся. Я знаю, що соєві ідіоти живуть, як баба Яга в тилу врага, серед громадян України. У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1330
показати весь коментар
25.02.2021 09:52 Відповісти
Тю, та все ж знают, что зебилы это обитатели деревни Дураков У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3191Мамзель вам очень к лицу ваш зеленый сарафан У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 3191
У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 9691
показати весь коментар
25.02.2021 10:14 Відповісти
да, это порохоботы
показати весь коментар
25.02.2021 09:51 Відповісти
За терроризм отвественность уже есть в законах.
Почему ж не сидит медведчук с марченко за доказаное финансирование терористов?
Так и тут будет.
показати весь коментар
25.02.2021 09:15 Відповісти
В Ютьюбе было интервью с Йосифом Кабздоном вначале 2014 года,он тогда заявил : я типа провел сходку бандитов Подмосковья и собрал миллиард долларов на войну на Домбассе,актер и режиссер Владимир Меньшов дал миллиард рублей...,за других клоунов актеров режиссеров,не знаю,но давали все кремлевские Крысы...
показати весь коментар
25.02.2021 09:15 Відповісти
Сегодня то интервью исчезло из Ютьюба,ФСБ зачищает грехи Мудаков....Путлера
показати весь коментар
25.02.2021 09:17 Відповісти
Ну эти за копейку удавятся, а вот то что через них что то обналичивалось из росиянского бюджета и к рукам прилипало так это 100%.
показати весь коментар
25.02.2021 09:22 Відповісти
Это вброс, чтоб народ не митинговал..... пиар
показати весь коментар
25.02.2021 09:18 Відповісти
замыливают Стерненка
показати весь коментар
25.02.2021 09:27 Відповісти
"маріонеткових утворень"

направду? "маріонеткових утворень", такий термін вони пропонують застосувати в Законі?
ні, я читав біографії "слугнароду" й маю уявлення про рівень їхньої "фаховості" але це...
показати весь коментар
25.02.2021 09:25 Відповісти
Такие законы хороши в сильном государстве. Но не в нашем. И не с повергнутым врагом,рахой. Скорее всего будет как в Хорватии.
показати весь коментар
25.02.2021 09:25 Відповісти
Как ты представляешь принятия такого закона с нетронутыми олигархами ? Они самоубийцы ?
показати весь коментар
25.02.2021 10:10 Відповісти
Внесли и что будет лежать там годами. О том что принимать или даже рассматривать речи не идёт.
показати весь коментар
25.02.2021 09:27 Відповісти
Если всех арестовать, будет некого во всем винить.
показати весь коментар
25.02.2021 09:30 Відповісти
вся зажопа, во главе с мертвячуком, попадают под ответственность, причем практически по всем статьям сразу.
показати весь коментар
25.02.2021 09:34 Відповісти
До переліку способів покарання за коллабораціонізм необхідно додати відмову України у гарантуванні пенсійного забеспечення коллаборантів, виплаті їм степендій, заборону займатися бізнесом. Без цих трьох пунктів цей закон буде виглядати абсолютно не потрібним.
показати весь коментар
25.02.2021 09:35 Відповісти
Не приймуть цей закон Зеля засцить.
показати весь коментар
25.02.2021 09:37 Відповісти
Підтримую обома руками! Смерть окупантам, та їх пособникам!
показати весь коментар
25.02.2021 09:39 Відповісти
Давно пора, але щоб не сталось, як з законом про мову.
показати весь коментар
25.02.2021 09:46 Відповісти
"добровольную работу в оккупационных администрациях РФ, особенно в "судебных" и "правоохранительных" структурах"
Если в законе прописаны особенные условия, то это не закон, а фуфло.
показати весь коментар
25.02.2021 09:55 Відповісти
Війна!!! Треба боронитись і активно нападати на лютого і нахабного ворога!Цей закон, лакмусовий папірець на колабораціоністів, хто і як буде голосувати, бо зараз розпочнуть, то назва не така, то ще щось там не те, ?!
показати весь коментар
25.02.2021 10:05 Відповісти
За який з двох? Перший внесла "ЄС".
показати весь коментар
25.02.2021 10:24 Відповісти
Якщо є бажання прищучити зрадників, то й спеціальний закон не потрібен.
А якщо бажання немає, то можна хоч сто законів понаприймати і десять органів утворити - як із корупцією, а на виході однаково буде мінусовий результат.
показати весь коментар
25.02.2021 10:14 Відповісти
А почему не внесли вид наказание такое как лишение гражданства и лишение права голоса на выборах?!У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1793
показати весь коментар
25.02.2021 10:18 Відповісти
А ,где лишение гражданства.
показати весь коментар
25.02.2021 10:23 Відповісти
Імітація "бурхливої пліснявої діяльністі".
показати весь коментар
25.02.2021 10:23 Відповісти
чудово! давно потрібно було такий закон прийняти,сивочолому не було часу,він збагачувався,в нього був якраз приход!!! а от "зельоная продажная сопля"зробить і такі петручі подумають,дружити Їм з мерчуками,а чи може ну його!!!
показати весь коментар
25.02.2021 10:32 Відповісти
.ЗЕ -КОМАНДА ЗАВЕЛА НА ПОРОХА ДЕСЯТКИ СПРАВ А ДОКАЗІВ НЕМА БО ВСІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ІДУТЬ З ПОДАЧІ ПУТІНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ І ПІДТРИМУЮТЬСЯ ЛОХАМИ АБО ВОРОГАМИ УКРАЇНИ
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США

Рік Порошенко Ахметов Коломойський

2020 1 400 02 800 1 000

2019 0 850 08 040 2 600

2018 0 542 05 500 1 000

2017 0 589 02 200 1 200

2016 0 858 02 800 1 000

2015 0 750 06 900 1 400

2014 1 300 12 100 1 600

2013 1 600 15 400 2 400

2012 1 000 16 000 3 000

2011 0 866 16 000 2 500

звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""

ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
показати весь коментар
25.02.2021 11:02 Відповісти
Ліпше пізно , ніж ніколи ! У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 1079
показати весь коментар
25.02.2021 11:04 Відповісти
В 2018 году бессменный последние годы глава МВД Аваков предложил, кого считать коллаборационистом.//
А в 2013 році цей "бессменный последние годы глава" також пропонував, кого вважати "не людьми"...
Источник: https://censor.net/ru/n3249956
показати весь коментар
25.02.2021 11:23 Відповісти
То есть голосовать они смогут?
показати весь коментар
25.02.2021 11:51 Відповісти
Меня как то не колышет то что и куда ногами внесли в раду, але буду щиро радиты коли з рады почнуть выносить вперед ногами проросийську наволочь. А її там багато.
показати весь коментар
25.02.2021 11:57 Відповісти
Этот Закон опоздал лет на 7.Тормоза У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні - Цензор.НЕТ 5307
показати весь коментар
25.02.2021 12:04 Відповісти
Для того щоб цим законом справєдлівиє судьі не підміняли закон про державну зраду терміни ув'язнення в цьому законі потрібні не менші ніж у законі про державну зраду, це по-перше. По-друге, що це за "виправні роботи" - це мєлкає ***********, чи шо? По-третє, арешт - це арешт без права застави? Все інше запропоноване в цьому законі мені подобається. Цей Закон необхідний.
показати весь коментар
25.02.2021 18:48 Відповісти
 
 