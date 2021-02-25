У Раду внесли законопроєкти про колабораціонізм: хто підпадає і яке покарання чекає пособників РФ в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Вчора, 24 лютого, в Раді зареєстрували два законопроєкти про колабораціонізм, які визначають, кого вважати пособниками держави-агресора РФ в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про їхній зміст розповіли співавтори з правлячої фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв і Віталій Безгін.
Текстів документів в їхніх картках на сайті парламенту поки немає.
Тим часом, законопроєкт №5143 передбачає накладення певних обмежень на колабораціоністів, а №5144 - кримінальну відповідальність за їхню діяльність.
Колабораціонізмом автори проєкту закону пропонують вважати:
- публічне заперечення збройної агресії РФ і її маріонеткових утворень проти України;
- публічну підтримку дій РФ і її маріонеткових утворень щодо окупації української території і співпрацю з ними, невизнання українського суверенітету над Кримом, Донецькою і Луганською областями;
- добровільну роботу в окупаційних адміністраціях РФ, особливо в "судових" і "правоохоронних" структурах;
- пропаганду збройної агресії РФ, легітимізацію її дій в навчальних закладах будь-якої форми власності;
- матеріальну підтримку збройних формувань РФ, будь-яку форму співпраці з ними;
- організацію або участь в публічних заходах, інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку російської окупації і підконтрольних їй маріонеткових утворень, відбілювання їхньої діяльності.
За ці дії автори пропонують давати такий асортимент покарань:
- заборона займати посади на термін від 10 до 15 років;
- арешт;
- конфіскація майна;
- виправні роботи;
- позбавлення волі на термін від 10 до 15 років;
- довічне ув'язнення (якщо дії пособника ворога привели до загибелі людей або інших тяжких наслідків).
А також заборона на:
- участь у виборчому процесі (не можуть бути членами виборчкомів, спостерігачами на виборах, довіреними особами кандидатів);
- доступ до держтаємниці;
- діяльність політичних партій, громадських організацій, профспілок, що здійснюють колабораціоністську діяльність (після встановлення цього факту судом).
Розслідувати такі злодіяння пропонується уповноважити Службу безпеки України.
"Завдаємо ще один удар по проросійських зрадниках. Кожен, хто стояв на передовій, зрозуміє важливість цього законопроєкту. Ми дуже добре пам'ятаємо, як втрачали своїх побратимів через зрадників з українськими паспортами", - прокоментував ветеран АТО Чернєв.
У 2018 році беззмінний останні роки глава МВС Аваков запропонував, кого вважати колабораціоністом.
У жовтні 2020 року у президента Зеленського на прикладах пояснили, кого утискати в правах при деокупації.
На початку 2021 року в Запоріжжі місцеві любителі СРСР не встигли "відродити радянську владу" - їх "прийняла" СБУ.
Також в січні СБУ повідомила про розкриття онлайн-мережі спецслужб РФ в Україні: список Telegram-каналів кремлівської пропаганди. Суд зобов'язав провайдерів закрити до них доступ.
Станом на лютий ДБР продовжує розслідування справи Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.dw.com/ru/%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86/a-48422253
Коллаборациони́зм (фр. collaboration - «сотрудничество») - осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству.
Подходят оба определения. Особенно в свете продажи в этом году Лиги Смеха кацапам и прочие "сваты" "на той стороне" (с)...
Дворник,подметающий у офиса,и глава офиса,работающий на врага - это и есть разница между коллаборантом и госизменником.
А вот глава офиса - только сидеть,с конфискацией его и его родственников!
И как дворник,"если он корректирует кацапские грады",подметая у офиса главы ордо?!!! Может только украинские! Или у ОПы *********** - это называеться "диверсия".
Привыкай " Место сидения определяет точку зрения!".
Это знали еще во времена фараонов!
Не сразу понял. Старость,инерция мышления от уровя мЫшления мудрого нариду.
Булоб баня її втілити!
Хотя и так понятно, кто будет голосовать а кто нет...
По международному законодательству, государство не может лишить гражданства, кроме пары моментов при его приобретении.
Короче, если человек родился в стране, лишить его гражданства невозможно, максимум ограничить в гражданских правах.
И это полностью соответствует международным нормам.
Почему ж не сидит медведчук с марченко за доказаное финансирование терористов?
Так и тут будет.
направду? "маріонеткових утворень", такий термін вони пропонують застосувати в Законі?
ні, я читав біографії "слугнароду" й маю уявлення про рівень їхньої "фаховості" але це...
Если в законе прописаны особенные условия, то это не закон, а фуфло.
А якщо бажання немає, то можна хоч сто законів понаприймати і десять органів утворити - як із корупцією, а на виході однаково буде мінусовий результат.
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США
Рік Порошенко Ахметов Коломойський
2020 1 400 02 800 1 000
2019 0 850 08 040 2 600
2018 0 542 05 500 1 000
2017 0 589 02 200 1 200
2016 0 858 02 800 1 000
2015 0 750 06 900 1 400
2014 1 300 12 100 1 600
2013 1 600 15 400 2 400
2012 1 000 16 000 3 000
2011 0 866 16 000 2 500
звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
А в 2013 році цей "бессменный последние годы глава" також пропонував, кого вважати "не людьми"...
Источник: https://censor.net/ru/n3249956