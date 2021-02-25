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Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: "Почуваються добре"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні:

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко перевірив стан лікарів, які напередодні першими в Україні отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомив Віктор Ляшко в Facebook.

"Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог із Черкас, Людмила Бойко -лікарка мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузін - лікар, який працює у ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився станом після щеплення – усі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими поставились, як до свого професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов’язані з хворобою", - написав Ляшко.

Також він розповів, що вакцинація почалася в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Також читайте: Литва готова надати Україні вакцини проти COVID-19, - глава МЗС Ландсбергіс

Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: Почуваються добре 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
А чего не вакцинировали самого Ляшка?
Про свое самочуствие сам бы и рассказал.
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25.02.2021 09:17
+2
Ну-ну... посмотрим на них через месяц и через пол-года.
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25.02.2021 09:17
+1
Так це видно і без вакцинації.
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25.02.2021 10:11
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вопрос не в тему...
а так шо бы не брать и не давать мы шо, уже совсем совсем не можем?
мы шо немножко разучились чесности?
и не дорочить в Раде, а голосовать? - мы етому тоже разучились?
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25.02.2021 09:09 Відповісти
ляшко цем - пошел в опу, к своим.
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25.02.2021 09:12 Відповісти
А чего не вакцинировали самого Ляшка?
Про свое самочуствие сам бы и рассказал.
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25.02.2021 09:17 Відповісти
Ну-ну... посмотрим на них через месяц и через пол-года.
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25.02.2021 09:17 Відповісти
...если доживут...
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25.02.2021 09:20 Відповісти
Согласна))
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25.02.2021 09:38 Відповісти
Бкхнули, чи що?
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25.02.2021 09:19 Відповісти
А шо сам ляшко - очкует тот шмурдяк сбе впрыснуть? Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: "Почуваються добре" - Цензор.НЕТ 3864
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25.02.2021 09:22 Відповісти
Ніззя,в корупції звинуватять, та і навіщо.
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25.02.2021 09:43 Відповісти
Как зачем? Интересно ж посмотреть, как его перекондубасит.
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25.02.2021 09:45 Відповісти
Так це видно і без вакцинації.
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25.02.2021 10:11 Відповісти
Всегда хочется еще большего праздника Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: "Почуваються добре" - Цензор.НЕТ 6420
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25.02.2021 10:14 Відповісти
Понятно, что-то наподобе карнавала во главе со Степашкой.
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25.02.2021 10:50 Відповісти
"...отнеслись как к своему профессиональному долгу ..."
Так как к долгу или как к гарантии защиты своего здоровья ?
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25.02.2021 09:24 Відповісти
Медики повинні мати гарантію захисту свого здоров'я. Інакше хто буде лікувати решту хворих ?
Може час вам подолати жадобу...
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25.02.2021 09:27 Відповісти
Мне не жалко. Вы не поняли ,я о том ,что не надо во имя долга ,надо быть уверенными ,что эта индийская вакцина защитит их здоровье.
Ксения я лично Вам и всем желающим уступаю свои дозы ,флаг вам в руки
и не пишите глупостей ,не разобравшись в сути комментария.
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25.02.2021 09:39 Відповісти
Буде прикол, якщо з лікарями щось недобре станеться...
Хто тоді нас лікувати буде ?
І чому жодна верховна пика не зробила першу дозу собі на камери ?
Як це було, скажімо, в Британії ?
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25.02.2021 09:25 Відповісти
Якщо з лікарями станеться щось недобре, то Ляшко разом зі Степановим скажуть що то новий штам короновірусу і для нього треба купить другу вакцину.
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25.02.2021 09:32 Відповісти
бо пани Ляшко та Степанов" реальні патріоти" не для себе, для інших...
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25.02.2021 09:57 Відповісти
Було бажання написати ****** відкритого листа. Але згадав Хайяма...
Общаясь с дураком не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай совет Хайяма :
Яд, мудрецом предложенный, прими -
Из рук же дурака - не принимай бальзама!
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25.02.2021 09:36 Відповісти
А чому приклад не показав президент? Виходить, що була правда, коли казали, що нелегально завезли із Ізраїля вакцину і вкололи итак званну "еліту". Бо серед перших указів президента була пенсія ізраїльтянам, які вихідці із совка і там ще не досягли пенсійного віку. Вони доброту не забувають.
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25.02.2021 09:40 Відповісти
Там "вакцина" іншого порядку.
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25.02.2021 09:45 Відповісти
 
 