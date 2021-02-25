Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: "Почуваються добре"
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко перевірив стан лікарів, які напередодні першими в Україні отримали щеплення від COVID-19.
Про це повідомив Віктор Ляшко в Facebook.
"Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог із Черкас, Людмила Бойко -лікарка мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузін - лікар, який працює у ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився станом після щеплення – усі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими поставились, як до свого професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов’язані з хворобою", - написав Ляшко.
Також він розповів, що вакцинація почалася в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.
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а так шо бы не брать и не давать мы шо, уже совсем совсем не можем?
мы шо немножко разучились чесности?
и не дорочить в Раде, а голосовать? - мы етому тоже разучились?
Про свое самочуствие сам бы и рассказал.
Так как к долгу или как к гарантии защиты своего здоровья ?
Може час вам подолати жадобу...
Ксения я лично Вам и всем желающим уступаю свои дозы ,флаг вам в руки
и не пишите глупостей ,не разобравшись в сути комментария.
Хто тоді нас лікувати буде ?
І чому жодна верховна пика не зробила першу дозу собі на камери ?
Як це було, скажімо, в Британії ?
Общаясь с дураком не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай совет Хайяма :
Яд, мудрецом предложенный, прими -
Из рук же дурака - не принимай бальзама!