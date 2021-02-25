Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: "Почуваються добре"

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко перевірив стан лікарів, які напередодні першими в Україні отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомив Віктор Ляшко в Facebook.

"Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог із Черкас, Людмила Бойко -лікарка мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузін - лікар, який працює у ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився станом після щеплення – усі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими поставились, як до свого професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов’язані з хворобою", - написав Ляшко.

Також він розповів, що вакцинація почалася в Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

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