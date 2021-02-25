Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик
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Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично ведуть переговори з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик з приводу можливості об'єднання в парламентську коаліцію.
Про це Кіра Рудик заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції, – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента, -ред.), або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля", - розповіла Рудик.
Водночас вона наголосила, що незалежно від перебування в коаліції або в опозиції "Голос" завжди підтримує дії влади, які "є правильними для країни". У цьому контексті політик звернула увагу на останні кроки президента Володимира Зеленського, які викликають у команди "Голосу" "великі сподівання".
"Це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки, які ми підтримуємо, і я щиро рада, що він їх робить. Коли ми бачимо такі кроки, то говоримо: "О, можливо, з цього щось вийде!". Але подивимося, якими будуть наступні, тому що це мають бути не два-три випадкові державні рішення, а результат певного плану. Тоді й говоритимемо", - зазначила вона.
Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".
Будь ласка, зачекайте...
Конверты будут побольше.
З опозиції. Гумові до непристойності.
І готові продатись, але не дешево!
Аааа...
Ну это естественно и зависит от её цикла.
В критические дни не связываются.
а если нет? - ну здравствуй, мама!
А шо такое? Пинчук никак не может определится с кем ему по пути, да?
Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги
думают что лохи не поймут "изысканной" политической стратегии величайшего по поводу перетягивания на себя одеяла. Да и закрывать можно не только телеканалы
"Лідерка «Голосу» Кіра Рудик: Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський"