Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик

Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично ведуть переговори з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик з приводу можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Про це Кіра Рудик заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції, – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента, -ред.), або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля", - розповіла Рудик.

Водночас вона наголосила, що незалежно від перебування в коаліції або в опозиції "Голос" завжди підтримує дії влади, які "є правильними для країни". У цьому контексті політик звернула увагу на останні кроки президента Володимира Зеленського, які викликають у команди "Голосу" "великі сподівання".

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"Це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки, які ми підтримуємо, і я щиро рада, що він їх робить. Коли ми бачимо такі кроки, то говоримо: "О, можливо, з цього щось вийде!". Але подивимося, якими будуть наступні, тому що це мають бути не два-три випадкові державні рішення, а результат певного плану. Тоді й говоритимемо", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".