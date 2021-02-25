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Новини Політика України
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ВР (11730) коаліція (331) Слуга народу (2544) Голос партія (497) Офіс Президента (1749) Рудик Кіра (104)

Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зі мною циклічно ведуть переговори представники

Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично ведуть переговори з лідеркою партії "Голос" Кірою Рудик з приводу можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Про це Кіра Рудик заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції, – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента, -ред.), або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля", - розповіла Рудик.

Водночас вона наголосила, що незалежно від перебування в коаліції або в опозиції "Голос" завжди підтримує дії влади, які "є правильними для країни". У цьому контексті політик звернула увагу на останні кроки президента Володимира Зеленського, які викликають у команди "Голосу" "великі сподівання".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" вітає рішення Зеленського про санкції щодо телеканалів Козака, - Рудик

"Це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки, які ми підтримуємо, і я щиро рада, що він їх робить. Коли ми бачимо такі кроки, то говоримо: "О, можливо, з цього щось вийде!". Але подивимося, якими будуть наступні, тому що це мають бути не два-три випадкові державні рішення, а результат певного плану. Тоді й говоритимемо", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик зазначила: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
"Голос" як та гумова луснувша кулька з мультика про Вінні Пуха то входить, то виходить.
З опозиції. Гумові до непристойності.
І готові продатись, але не дешево!
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25.02.2021 09:27
+10
Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 4873 во дают Это как со Славой -напалм рэкордс Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6540
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25.02.2021 09:23
+10
Это все, что надо знать про Голос.
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25.02.2021 09:35
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Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 4873 во дают Это как со Славой -напалм рэкордс Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6540
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25.02.2021 09:23 Відповісти
тоже не перестаю удивляться...
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25.02.2021 09:41 Відповісти
чему их лидер 2 раза сбегал из Рады Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 4800
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25.02.2021 09:42 Відповісти
спортсмен потому шо - никак на месте не усидит....
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25.02.2021 09:50 Відповісти
а-ха-ха) И шо ж останавливает?
Конверты будут побольше.
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25.02.2021 09:25 Відповісти
Видимо, перспектива зашквара космического масштаба останавливает.
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25.02.2021 09:26 Відповісти
они и так в зашкваре Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 5149 аля садо немочь Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 8652
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25.02.2021 09:27 Відповісти
Ну то просто зашквар, а тут как на отходящий Титаник с пирса перепрыгнуть.
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25.02.2021 09:50 Відповісти
"циклически" - интересное слово. Т.е. их посылают, а они снова... Бо шо робИть?!! Со мной циклически ведут переговоры представители "Слуги народа" и Офиса президента о присоединении "Голоса" к коалиции в ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6375
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25.02.2021 09:25 Відповісти
Мона більшість фсьо?
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25.02.2021 09:26 Відповісти
"Голос" як та гумова луснувша кулька з мультика про Вінні Пуха то входить, то виходить.
З опозиції. Гумові до непристойності.
І готові продатись, але не дешево!
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25.02.2021 09:27 Відповісти
Стартап свой продала, деньги есть. Чего ей ещё не хватает, что козыряет своей высоковостребованностью?
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25.02.2021 09:30 Відповісти
Ось і Рудик тягне до колаборантства. 😊
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25.02.2021 09:31 Відповісти
Циклически... Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 6878
Аааа...
Ну это естественно и зависит от её цикла.
В критические дни не связываются.
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25.02.2021 09:32 Відповісти
Не исключена такова вероятность, климакс вроде ещё не наступил.
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25.02.2021 09:36 Відповісти
В этом контексте политик обратила внимание на последние шаги президента Владимира Зеленского, которые вызывают у команды "Голоса" "большие надежды".Источник: https://censor.net/ru/n3249960 - це вона про вирок Стерненку?
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25.02.2021 09:33 Відповісти
Їм потрібен хоч якийсь видимий мотив щоб стрибнути в ліжко до багатшого клієнта.
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25.02.2021 09:36 Відповісти
извините мадамы, но шо то невнятно подсказывает, шо даже без гарсонов было бы цикличски...
а если нет? - ну здравствуй, мама!
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25.02.2021 09:34 Відповісти
Австрийское архитектурное бюро строит оперу в аннексированном Крыму по инициативе Путина.
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25.02.2021 09:34 Відповісти
Это все, что надо знать про Голос.
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25.02.2021 09:35 Відповісти
Знову зозулі голос чути в лісі.
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25.02.2021 09:37 Відповісти
.уки!
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25.02.2021 09:36 Відповісти
"Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (в коалицию. - Ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента. - Ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия", - рассказала Рудик .
А шо такое? Пинчук никак не может определится с кем ему по пути, да?
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25.02.2021 09:38 Відповісти
тетка пьет власть - случайная как и все сегодня...
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25.02.2021 09:38 Відповісти
Ціну набиває? Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 8994
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25.02.2021 09:38 Відповісти
)))))а куда вы денетесь-рейтинг уже как у петушария и проход в раду не светит,в случае новых парламентских
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25.02.2021 09:39 Відповісти
GOLOSu - Respekt !
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25.02.2021 09:40 Відповісти
Голос проститутки.
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25.02.2021 09:40 Відповісти
Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 8126.
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25.02.2021 09:42 Відповісти
Они готовы надеть на нас ошейник И держать в руках поводок,Но этот номер не пройдет -У нас есть право на Рок! Но кто они такие, чтобы нас учить И лить на нас помоев поток? Что бы они ни говорили о нас, У нас есть право на Рок! У нас есть право на Рок!
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25.02.2021 09:45 Відповісти
Чергове підтвердження, що наші політики здатні об'єднуватись лише проти інших. Якщо ЄС-головний ворог, будемо дружити хай і з чортами
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25.02.2021 09:50 Відповісти
ЕС , партія - де немає жодного ватника , де лише палкі патріоти країни , де є воїни і волонтери - Герої України , десиденти , представники Меджлісу , і ця партія - вороги Голосу , в той час як з партією сєпарів Бужанских вони планують - коаліціію . Жах . Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик - Цензор.НЕТ 2631 .
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25.02.2021 10:03 Відповісти
Опять лапшу на уши вешают:
Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги

думают что лохи не поймут "изысканной" политической стратегии величайшего по поводу перетягивания на себя одеяла. Да и закрывать можно не только телеканалы
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25.02.2021 10:02 Відповісти
Все, що потрібно знати про "патріотизм" "шепоту".
"Лідерка «Голосу» Кіра Рудик: Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський"
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25.02.2021 10:45 Відповісти
Чи не ця дама з "Голосу" об'явила, що "ЄС" є їх політичним ворогом? У такому разі, "Голос" виявився не лише фальшивим, але й зрадницьким.
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25.02.2021 11:08 Відповісти
Клоун до клоуна.
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25.02.2021 11:34 Відповісти
 
 