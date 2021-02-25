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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 113,1 млн, число жертв досягло 2,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 113,1 млн, число жертв досягло 2,5 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 лютого у світі зареєстрували 438 542 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 883 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 113 123 466 випадків інфікування, з них 438 542 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 509 22 людини, з них 10 883 за минулу добу.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 113,1 млн, число жертв досягло 2,5 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 88,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 113,1 млн, число жертв досягло 2,5 млн 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту.

Автор: Наталя Джума
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25.02.2021 10:14 Відповісти
 
 