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Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до міністра оборони Андрія Тарана щодо ситуації, що склалася 18 лютого в дніпровській школі №11 за участю військовослужбовців ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уповноваженого у фейсбуці.

"Ми надіслали звернення до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати роз'яснення, що насправді сталося в закладі освіти міста Дніпра, та провести службове розслідування стосовно ситуації, яка сталася за участю військовослужбовців ЗСУ", - зазначив Кремінь.

Він зауважив, що протягом останніх декількох місяців на адресу Міноборони було надіслано декілька листів-роз'яснень, в який спосіб імплементується мовне законодавство у ЗСУ.

"І з вуст тих людей, хто безпосередньо захищає національні інтереси, відстоює територіальну цілісність нашої держави і державну мову, хотілось би почути відповідь, чому офіцер фактично у принизливій формі дозволив собі цькувати старшокласника за прохання говорити українською. Щиро сподіваюся, що буде оперативна відповідь і належна реакція з боку Міністерства оборони, так само як і пояснення з боку тих офіцерів", - наголосив він.

Наголошується, що відповідно до статті 15 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у ЗСУ та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь просить Павелка пояснити інцидент із жовтою карткою для тренера ФК "Львів": У діях арбітрів можливі ознаки порушення мовного закону

Як повідомляють ЗМІ, раніше у школі Дніпра стався мовний скандал за участю військових, які прийшли до закладу освіти, щоб заохотити учнів вступати до військових вишів. Військовослужбовці отримали зауваження від школяра за агітацію російською мовою, а у відповідь вони почали погрожувати хлопцеві "бесідою".

Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування 01
Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование - Цензор.НЕТ 6372
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25.02.2021 09:40
+14
Військовослужбовець є державною людиною, не важливо яке звання та посада. Якщо отримуєшся на державні кошти повинен обов'язково знати державну мову та публічно спілкуватись нею. А якщо не знаєш, але є патріотом та захисником держави, то не треба виконувати ті обов'язки де треба спілкуватись публічно. Ну так повинно бути в кінці то кінців...
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25.02.2021 09:54
+9
Що там за офіцер такий "вумний",цікаво? Щось типу арестовича?
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25.02.2021 09:45
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Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Креминь обратился к Тарану из-за инцидента с военными в школе Днепра: Необходимо провести служебное расследование - Цензор.НЕТ 6372
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25.02.2021 09:40 Відповісти
ну и что пусть закрывают пусть солдатами и сержантами идут на фронт.меньше ******* офицеров будет.а вообще-то мы шагаем в НАТО а там как известно этих самих ахвицеров в армии немного.
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25.02.2021 09:56 Відповісти
Це ще ці діти ніколи не їхали із військовими наприклад Дніпро - Деражня. Вони б там показали і розмови і бухло до третьої ночі і походи палити кожні 20 хвилин під синьою тягою. Діти би на свт інакше бі подивилися.
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25.02.2021 09:44 Відповісти
Так почему эти военные не принесли в школу оторванные ножки, ручки, головы? Все что там происходит, должно там и оставаться а если ты хочешь воспитать патриотическую молодежь, военные должны показывать пример и у будущих солдат не должно возникать мысли что наши воины мало чем отличаются от киви или мотолыги!
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25.02.2021 09:48 Відповісти
какие ножки, ручки, наверняка дебилы из военкоматов приходили, которые там паразитируют еще с советских времен, и ненавидят все украинское.
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25.02.2021 10:55 Відповісти
А вы где живёте? Как то в любом городе Украины даже до утра бывают бухают и курят, а у вас только в поездах?
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25.02.2021 09:50 Відповісти
В моему місті життя дуже тихе і спокійне. Навідь літні молодіжні фести завжди закінчувалися у 23 і без бійок і криміналу. Бухають багато хто але тихо і спокійно. Саме паскудне, це поїздки з дітьми у потязі, тому я від них відмовився. Краще потихеньку на своїм авто. З віками, все меньше хочеться спілкуватися із співгромадянами.
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25.02.2021 10:21 Відповісти
О вы уже и драки, о которых ранее не писали начали приписывать ну и что далее в чем ещё военных обвинять будете? Можно полицейскую сводку из вашего города? Что то на враньё похожи ваши откровения: бухают много но тихо. Вы или врёте или в жизни ни одной пьяной компании ни видели.
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25.02.2021 10:30 Відповісти
тролику, йди до біса
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25.02.2021 10:45 Відповісти
Ти свиня троляцька знову вилізла!?
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25.02.2021 11:12 Відповісти
Вы в пути туда или уже там? Эти два маразма все что у вас методичке или ещё что то будет?
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25.02.2021 12:31 Відповісти
на кладбИще что ли обитаешь?
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25.02.2021 11:26 Відповісти
Вопрос не "где", а "кто". Бухарям под подъездом вся страна не скидывалась и волонтеры не рисковали жизнью что бы все это доставить на фронт! И на коленах перед погибшими бухарями люди не вставали! ВСУ должны быть гордостью и честью нашей державы!
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25.02.2021 11:01 Відповісти
Вы удивитесь но в том возрасте в котором у нас военные пьют преважно большинство и в том числе волонтеры, почему то рискующие жизнью при доставке на фронт (как это понять при доставке рискуют а на самом фронте нет?) И на коленях стояли пьющие и нет и хоронили пьющих и нет. А про курение вы почему пропустили эту претензию? Всу состоит из таких же граждан как и все, и так даже по закону все должны быть равны перед ним. О чем в статье речь и идёт, а не высасывание из пальцев глупых претензий к одним, а к другим за тоже никаких не предъявляя.
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25.02.2021 12:27 Відповісти
Не пойму ваш комент. Военные пришли в школу к детям и начали буравить. Это нормально?! В купе поезда бухают, галдят и не дают спать другим. Это нормально?! "Такие же граждане?" Дембель, снимай форму и становись "таким же гражданином"! А пока ты боец ВСУ, на которого пашет вся страна, будь достоин и не позорь это звание!
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25.02.2021 12:49 Відповісти
Если вас в голове такая ваша каша как и в ваших коментариях, то не удивительно что вы ничего не понимаете. Комментарий был не к статье, а к коментарию о поведении в поезде. Смотрите внимательней! Не глупите, а изучайте украинские законы если вы о них хотите говорить но они вам чужды. В конституции Украины нет ни слова о дембеле и о том что это что то меняет в выполнении прав и обязанностей гражданина. В поездах и не только, пьют, галдят и тд (удивительно что вы опять игнорируете претензию "курят") не только военные но и другие профессии и безработны и тд., но претензия почему-то именно к военным. И если есть такая претензия то решается она с помощью полиции и тд, и даже порой достаточно словесного замечания, а не разведения глупости что в поездах бухают только военные и все пропало. А вот по поведению в школе эта претезния обоснована, о чем вам в диалоге было указано что по закону военный должен при выполнении говорить на государственном языке. Ну а на счёт пашет вся страна, то вы развесилили. Вы о бюджете когда ни будь слышали где записано на кого страна пашет? Или о реальности слышали о состояниях богатых людей Украины? Сколько там военных раз уж об этом речь ведёте.
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25.02.2021 13:15 Відповісти
У нас с вами разговор глухого со слепым. Я вам про воинскую честь и достоинство, а вы мне про законы.
И если уже говорить про школу, то вопрос там вовсе не в языке, а в общем поведении и позиции военных. Пришло быдло - вот и вся проблема. Причем, что самое интересное, это быдло может быть отличными воинами на передовой. Тут вопрос больше к тем, кто таких послал к школьникам.
А перевод стрелок на "бюджет" не зачетный. Вы про "военный сбор" в 1,5% с КАЖДОГО работающего, слышали? Про волонтеров слышали?

И на счет "богатых людей" вы не правы. Если бы в Украине работали антикоррупционные органы, вы бы очень удивились, узнав состояние чиновников и генералов из МО.
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25.02.2021 13:38 Відповісти
У нас разговор о фактах и о высосаных вами из пальца фантазиях. Есть законы что записано и обязательно для всех, правда удивительно что вы о них никогда не слышали и ничего не знаете, и есть ваши фантазии о чести совести и тд нашей эпохи. Если говорить о школе то начнём с явного нарушения закона и если есть ещё и другие то все должны получить правовую оценку. О налоге 1,5 со всех зарплат, в том числе и военных, кроме участвующих в ато и предпринимателей на едином налоге, то это не единственный налог и не самый высокий. И назвать это как вы раньше сказали работой всей страны на военных это ваша очередная глупость и ложь. Вы можете этот свой тезис из бюджета цифрами доказать? Что весь бюджет идёт на военных? Про волонтёров вообще непонятно зачем вы приплели, это добровольное движение помогающее не только военные но и больницам, бездомным, животным и тд. это пожалуй только к глупости можно отнести. Ну а вашу фантазию о богатейших людях Украины из военных это явно ко лжи относится. Ну и декларации всегда можно посмотреть и даже их проверяют, хоть и ответственности за ложь нет, так что те хотели этим воспользоваться уже легализировать свои статки.
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25.02.2021 14:36 Відповісти
Не вижу смысла дальше вести диалог с человеком, для которого воинская честь и достоинство - это "высосанные из пальца фантазии".
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25.02.2021 15:24 Відповісти
Конечно нет смысла вести диалог о бессмысленных понятиях, которые нигде не записаны и утверждены, а просто высасываются из пальца в угоду чьим-то личным предпочтениям в разрез законам.
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25.02.2021 15:57 Відповісти
Що там за офіцер такий "вумний",цікаво? Щось типу арестовича?
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25.02.2021 09:45 Відповісти
Це наслідки "совка" коли в школі міг навчатися і на українській мові-потім піти в колгосп різноробочим, але отримати професію міг тільки на росіянській мові і не інакше. ОТож батьки змалечку дітей віддавали в русскаю школу, щоб дитина не голодувала в житті. А офіцери скоріше всього нормальні, вони нікуди не втекли під час війни, приїхали агітувати нових офіцерів. На них не треба "гнати", а допомогти, курси організувати чи що там
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25.02.2021 10:09 Відповісти
В СССР на украинском языке ( или др языках союзных республик ) мог учиться только в школе . Дальше все образование на русском , хочешь ты этого или нет. Переучивайся. А над тобой еще и посмеются, если ударение неправильно поставишь . Поэтому и отдавали своих детей уже в русские школы, чтобы не мучились .
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25.02.2021 12:33 Відповісти
ну выше написали и я полностью согласен с военкомата приходили .именно они и агитируют за поступления в училища а в военкоматах ещё со времён совка практическиодни уроды
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25.02.2021 11:24 Відповісти
"Дядьку, я зараз таку бесіду з тобою проведу, що тебе звідси винесуть": Як школяр займався вихованням представників вишів, які хотіли говорити російською, - блогер
https://patrioty.org.ua/society/diadku-ia-zaraz-taku-besidu-z-toboiu-provedu-shcho-tebe-zvidsy-vynesut-iak-shkoliar-zaimavsia-vykhovanniam-predstavnykiv-vyshiv-iaki-khotily-hovoryty-rosiiskoiu--bloher-365244.html?fb_comment_id=3424255354340823_3424383484328010&comment_id=3424383484328010&fbclid=IwAR218LupA__gghlV9gcsFzSoAGOQ3F1ksyTIKCyYPS9oVwVbTpv42zFBAfE
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25.02.2021 09:48 Відповісти
Військовослужбовець є державною людиною, не важливо яке звання та посада. Якщо отримуєшся на державні кошти повинен обов'язково знати державну мову та публічно спілкуватись нею. А якщо не знаєш, але є патріотом та захисником держави, то не треба виконувати ті обов'язки де треба спілкуватись публічно. Ну так повинно бути в кінці то кінців...
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25.02.2021 09:54 Відповісти
Ну у каждого свои предпочтения. Вот Ліза Леоненко заявляет шо всралася мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти. Щоб ви розуміли, наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити( и наверное не даст Д.В. ) з тією людиною, яка розмовляє українською. Мене дуже дратує ця мова! Особливо її звучання від інших людей і від себе також. Тому, маленькі патріотики зі своєї ****** і своїх сіл, відїбіться від мене, будь ласка. Чому із сіл? Тому що в Києві, *****, майже нікого немає, хто розмовляє українською. Всі говорять російською, і нікого це не їбе"
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25.02.2021 10:49 Відповісти
Ну ця Ліза по перше ще дитина, а подруге вона не утримується за рахунок держави, а за рахунок своїх батьків. Ви перечитайте ще раз те шо я написав вище.
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25.02.2021 11:15 Відповісти
Что Вы сравниваете ? Она не госслужащий, она не на работе , она не вступала в полемику с учеником, который просил выполнять Закон .
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25.02.2021 12:45 Відповісти
Стоп, стоп, стоп... Я не сравниваю и не противопоставляю, тем более не призываю поклонятся "русскому миру", но мне показалось странным, что в центре оранжевого движения, где начинался протестный бунт, появляются взгляды и высказывания, тем более среди молодёжи, явно антишароварной направленности(много подписчиков). Предполагаю, шо это реакция на грамматический нацизм (Grammar Nazi). Аккуратней надо. Скользкая тема
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25.02.2021 22:27 Відповісти
Ага, не надо тут про русскоязычный Киев задвигать сказки.
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26.02.2021 00:24 Відповісти
дибіли воєнкоматські мовби навмисно відлякують людей від служби в армії. Уклоніст на уклоністу кругом, а вони дзвонять до брата і вимагають з'явитись негайно в воєнкомат, ще й щось там *******, погрожують. Він відвоював у 1-й хвилі мобілізації в 14-15 роках, потім для підтримки форми в 18-му був на зборах на Ширлані. Такого ставлення гідні хіба шо уклоністи або ті, хто втекли з фронту в 14-му. Тому він просто послав їх куди подалі. І от питання - як такі горе-працівники воєнкоматів зможуть залучити до служби в армії? Нормальні воєнкоматні, які були там раніше і також воювали вже давно звільнились.
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25.02.2021 10:18 Відповісти
" І от питання - як такі горе-працівники воєнкоматів зможуть залучити до служби в армії?" - комбат Лановенко знает ответ на Ваш вопрос.
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25.02.2021 11:24 Відповісти
Чому я знаю, що із прибулих до школи «бикувало» тільки чмо з воєнкомату, а дописувачі на гілці з Україні ні?
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25.02.2021 11:16 Відповісти
Знайшов до кого звернутись! Таран-зрадник!
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25.02.2021 11:18 Відповісти
Потрібно тих всіх військових вигнали на "гражданку" сраною мітлою У нас 7 рік війна з москалями, а вони пропагандують їх мову. Навіщо такі військові, щоб їх отримували громадяни на свої податки, а вони при першій необхідності перейшли на сторону ворога, як в Криму?
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25.02.2021 15:03 Відповісти
 
 