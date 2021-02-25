Кремінь звернувся до Тарана через інцидент з військовими в школі Дніпра: Необхідно провести службове розслідування

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до міністра оборони Андрія Тарана щодо ситуації, що склалася 18 лютого в дніпровській школі №11 за участю військовослужбовців ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба уповноваженого у фейсбуці.

"Ми надіслали звернення до міністра оборони Андрія Тарана з вимогою надати роз'яснення, що насправді сталося в закладі освіти міста Дніпра, та провести службове розслідування стосовно ситуації, яка сталася за участю військовослужбовців ЗСУ", - зазначив Кремінь.

Він зауважив, що протягом останніх декількох місяців на адресу Міноборони було надіслано декілька листів-роз'яснень, в який спосіб імплементується мовне законодавство у ЗСУ.

"І з вуст тих людей, хто безпосередньо захищає національні інтереси, відстоює територіальну цілісність нашої держави і державну мову, хотілось би почути відповідь, чому офіцер фактично у принизливій формі дозволив собі цькувати старшокласника за прохання говорити українською. Щиро сподіваюся, що буде оперативна відповідь і належна реакція з боку Міністерства оборони, так само як і пояснення з боку тих офіцерів", - наголосив він.

Наголошується, що відповідно до статті 15 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у ЗСУ та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

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Як повідомляють ЗМІ, раніше у школі Дніпра стався мовний скандал за участю військових, які прийшли до закладу освіти, щоб заохотити учнів вступати до військових вишів. Військовослужбовці отримали зауваження від школяра за агітацію російською мовою, а у відповідь вони почали погрожувати хлопцеві "бесідою".



