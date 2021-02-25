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Новини Суспільство Закриття каналів Медведчука
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телебачення (731) Козак (115) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють свій канал на базі львівського Першого незалежного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на джерела.

Джерела повідомляють, що новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne і "112", вже створюється на базі регіонального львівського каналу "Перший незалежний". Запуск планується в квітні 2021 року. Виходячи з даних Єдиного державного реєстру, 24 лютого у каналу змінився власник: ним стало ТОВ "МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ", створене 18 лютого 100 працівниками каналів Медведчука.

Джерела "Детектора медіа" надали макети реклами нового каналу за участю співробітників холдингу "Новини", канали якого припинили мовлення через санкції, - ведучих Анастасії Дайнод і Надії Сасс.

Співробітники 112, Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського Першого незалежного, - ЗМІ 01
Співробітники 112, Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського Першого незалежного, - ЗМІ 02

Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ "Тайм медіа", якому належав канал "Перший незалежний", в розмові з "Детектором медіа" не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу. Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив: "Я зараз не можу надати коментар — я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації", — повідомив Любицький.

Також читайте: Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко

Любицький був директором телеканалу ZIK до переходу його у власність Тараса Козака.

Два не пов'язані між собою джерела "Детектора медіа" не тільки підтвердили інформацію про створення нового каналу на основі "Першого незалежного", а й повідомили, що керувати його запуском буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером "112 Україна" (2013-2014), NewsOne (2015-2017), Прямого каналу (2017-2019), а потім очолив медіахолдинг "Новини", який створив Тарас Козак. Олексій Семенов, Єгор Бенкендорф та Артем Марчевський не відповіли на запит "Детектора медіа" на момент публікації матеріалу.

Раніше повідомлялося, що трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриття каналів не було ідеєю Зеленського, це результат тиску Вашингтона, - євродепутатка Крамон-Таубадель

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 3557
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25.02.2021 09:43
+20
Бубачка пропіарився, а у гідри відростають нові голови. Де кримінальні справи?
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25.02.2021 09:46
+18
Как неожиданно...да,зесрань?
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25.02.2021 09:44
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Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського ми не знаємо. В ліцей вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт чи виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста поруч з лісом. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.!Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 3557
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25.02.2021 09:43 Відповісти
А какой % его выпускников - заканчивают военные училища и продолжают служить ?
Если малый - то какой смысл в этом лицее !?
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25.02.2021 18:08 Відповісти
Ну хоть будет что посмотреть, НАШ уже окончательно лег под Слуг.
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25.02.2021 09:43 Відповісти
А чем тебе па-рашка24 не угодила? Там уже нема что посмотреть ватнику-коллаборанту?
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25.02.2021 09:46 Відповісти
Смотри в ютубе раша-ТВ. Зачем ватнику посредники?
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25.02.2021 09:46 Відповісти
ломка у тебя соскучился уже за Добкиным и Кивой? Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 6324 на этих говно-каналах только они и выступают
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25.02.2021 09:46 Відповісти
Леди ТЮ там тоже завсегдатаем была. И Тягныбок с Билецким, кстати, тоже.
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25.02.2021 09:57 Відповісти
Кацап? Дивись ******* і отримуй оргазм.
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25.02.2021 09:58 Відповісти
Как неожиданно...да,зесрань?
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25.02.2021 09:44 Відповісти
Да, порохосрань.

"телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак. Источник: https://censor.net/ru/n3249967"
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25.02.2021 12:31 Відповісти
Бубачка пропіарився, а у гідри відростають нові голови. Де кримінальні справи?
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25.02.2021 09:46 Відповісти
Нате вам все головы гидры:
"управлять его запуском будет телепродюсер Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина" (2013 -2014), NewsOne (2015-2017), Прямого канала (2017-2019), а затем возглавил медиахолдинг "Новости", который создал Тарас Козак.Источник:"
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25.02.2021 11:17 Відповісти
Ишак с мертвечуком срубили пиарчик на фейковых санкциях, - теперь возвращают как было)
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25.02.2021 09:46 Відповісти
Якщо кінечними власниками будуть Медведчук і його проросійські бандити, то треба його блокувати ще на старті. До речі, а чому Медведчук ще не за гратами за співпрацю з російськими окупантами? І чому Степаненко за гратами за боротьбу проти російських окупантів?? ОтветьТє Зеленський!!!
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25.02.2021 09:46 Відповісти
Стерненко.
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25.02.2021 10:40 Відповісти
Цифровий Борщ

113 та Ньюз Ту? Сотрудники "112", Newsone, ZIK создают свой канал на базе львовского "Первого независимого", - СМИ - Цензор.НЕТ 5354
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25.02.2021 09:47 Відповісти
А кто этой шобле частоты для вещания даст?
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25.02.2021 09:48 Відповісти
Кто закрыл тот и даст.
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25.02.2021 09:51 Відповісти
Я не знаю як все працює але є думка, що купують а не створюють нові телеканали саме по тій причині що у їх є дозволи. До того ж немає закону який заборонив би.
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25.02.2021 10:22 Відповісти
Степаненко=Стерненко
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25.02.2021 09:48 Відповісти
Патаму шта влада займається фікцією, а не боротьбою з кацапським впливом. Аґенти цього впливу, а за сумісництвом - спонсори тероризму не те що не покарані, але й навіть не налякані.
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25.02.2021 09:49 Відповісти
я міркую що галичани як нащадки славних лицарів УПА винесуть цю кацяпську мерзоту на вилах
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25.02.2021 09:50 Відповісти
У Львові Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1173 .! Це ти плювок ригів , в лице націоналістичному заходу країни .
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25.02.2021 09:51 Відповісти
Десь вже не видно отієї націоналістичності на заході країни. Я веду до того що-- де ж взялися в українській політиці явні і латенетні колаборанти такі як : козак, шурма,шухрич, ганя герман, верещук, мартинюк, герус, палиця?Це згадав навскидку.
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25.02.2021 10:08 Відповісти
Когда будет вручено подозрение за финансирования терроризма Мертвечуку и взятия под стражу без права залога?
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25.02.2021 09:54 Відповісти
мухи ищут себе новую помойку ? Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9074
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25.02.2021 09:54 Відповісти
Без брехливої пропаганди їм труба, а тому так крутяться, як змії на сковорідці!
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25.02.2021 09:54 Відповісти
В масштабах української політики зеленський для медведчука корпоративний шут, тобто обслуга. І загрози становити фізично не може
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25.02.2021 09:56 Відповісти
Маленький диктатор их везде достанет.
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25.02.2021 09:56 Відповісти
Ау,зебилы!не слышно деферамбов зекретину...а как дышали)))
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25.02.2021 09:58 Відповісти
Порошенко ?
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25.02.2021 09:58 Відповісти
Щас львовяне ему расскажут кому нужно каналы продавать
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25.02.2021 09:59 Відповісти
Ожидаемо.
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25.02.2021 09:59 Відповісти
Зебилы всё ещё радуетесь закрытию говноканалов и упрекаете Пороха что мол наш Вовка сделал нос утер ему а Порох нет,что мол на Мертвечука санкции,только вот что ему даже подозрение не вручили,а санкции на бумаге только ,или уже проходит радость и ржание смешно нет?
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25.02.2021 10:00 Відповісти
Це у когось такий бізнес. Спочатку ця свора купила весь ефірний час у радіостанції Ера FM, по документах вроді Ера, а на практиці вєщаітЬ "Новое время" де бувають передачі прокацапленого настрою. Тепер хтось, відносно недавно декілька років тому, зареєстрував телеканал "Перший незалежний", провів його по всім інстанціям навіть всунувся на супутник. Вроді ж проукраїнський, отримав всі ліцензії на мовлення, розкрутився, про нього всі взнали та пробився в кабельні мережі провайдерів майже по всій країні і тут БАЦ продається прокацапленим. А шо, комунікації "пробиті" до глядачів хоч через супутник хоч через кабельних провайдерів, можна прокцаплену фуйню лити людям в очі та вуха...
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25.02.2021 10:08 Відповісти
Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1616 Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1940
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25.02.2021 10:24 Відповісти
Путоцкий не коси під дурачка . Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2259 . При Пороху ці канали ще не були мудачуківськими ( він їх скупив лише перед виборами ) , були лише інформаційними , і вели себе доволі тихо ,, пропагандистскими і агресивно- антиукраїнськими вони вже стали при Зе .
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25.02.2021 10:48 Відповісти
Так не забувай ,, бидло брехливе Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8091 . ! Нічого Порох нікому не даріл , тому сядь і не звизди . !!
И лишь только при Зеленском стали враждебными)) ... і це дійсно правда . Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2701 .
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25.02.2021 11:38 Відповісти
ну и хфамилии....
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25.02.2021 10:28 Відповісти
морди кірпіча просять
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25.02.2021 10:37 Відповісти
Ось вам дорогі українці і всі "санкції"! Поки не буде працювати кримінальний кодекс всі ці дії влади ніщо інше як "переливання з пустого в порожнє" - головне щоб лохторат радів і звертав по менше уваги на повну деградацію України як держави на превеликий жаль!
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25.02.2021 10:47 Відповісти
може на нього частоти не стане,га?
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25.02.2021 10:53 Відповісти
Так ...! Що навіть в самому -самому проукраїнському патріотичному краю скоро буде знаходиться прокляте прокремлівське вороже лігво?
Напевно вже і на Львівщині немає рішучих патріотів націоналістів, раз ця ворожа кремлівська зараза, за вказівкою кремля буде безкарно вести свою ворожу антиукраїнську пропаганду.
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25.02.2021 11:37 Відповісти
Смотреть промордовские каналы,це як лечиться от СПИДА у ворожки.Бессмысленно,не результативно и во вред здоровью Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8111
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25.02.2021 12:13 Відповісти
Як несподівано!
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25.02.2021 12:15 Відповісти
цікаво, а чому це львів'яни так пасивні щодо ватної наволочі у них біля носу?
"создают свой канал на базе львовского Первого независимого"
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25.02.2021 14:28 Відповісти
 
 