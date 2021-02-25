Співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного", - ЗМІ

Заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють свій канал на базі львівського Першого незалежного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на джерела.

Джерела повідомляють, що новий канал, який планують запускати колишні співробітники ZIK, NewsOne і "112", вже створюється на базі регіонального львівського каналу "Перший незалежний". Запуск планується в квітні 2021 року. Виходячи з даних Єдиного державного реєстру, 24 лютого у каналу змінився власник: ним стало ТОВ "МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ", створене 18 лютого 100 працівниками каналів Медведчука.

Джерела "Детектора медіа" надали макети реклами нового каналу за участю співробітників холдингу "Новини", канали якого припинили мовлення через санкції, - ведучих Анастасії Дайнод і Надії Сасс.





Роман Любицький, засновник та керівник ТОВ "Тайм медіа", якому належав канал "Перший незалежний", в розмові з "Детектором медіа" не підтвердив і не спростував інформацію про створення нового інформаційного каналу за участю колишніх співробітників медіахолдингу Тараса Козака, проте уточнив, що більше року шукає покупців для свого каналу. Юрист, ім'я якого Любицький не назвав, шукає нового покупця і діє за дорученням, яке Любицький на нього оформив: "Я зараз не можу надати коментар — я довгий час не спілкувався з довіреною особою, яка шукає покупця для цього каналу, і мені потрібен час для перевірки інформації", — повідомив Любицький.

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Любицький був директором телеканалу ZIK до переходу його у власність Тараса Козака.

Два не пов'язані між собою джерела "Детектора медіа" не тільки підтвердили інформацію про створення нового каналу на основі "Першого незалежного", а й повідомили, що керувати його запуском буде телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером "112 Україна" (2013-2014), NewsOne (2015-2017), Прямого каналу (2017-2019), а потім очолив медіахолдинг "Новини", який створив Тарас Козак. Олексій Семенов, Єгор Бенкендорф та Артем Марчевський не відповіли на запит "Детектора медіа" на момент публікації матеріалу.

Раніше повідомлялося, що трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ.

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