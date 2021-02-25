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Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик висловила впевненість у тому, що ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в Україні в поточному році або на початку 2022 становить менш ніж 50%.
Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"До моменту, коли президент почав свої активні державницькі дії, я сказала б, що їхня ймовірність була високою. Зараз вважаю, якщо йому вдасться повернути країну до стабільної роботи та перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів цього року або на початку наступного є нижчою за 50%", - сказала Рудик.
Топ коментарі
+13 GoodWin
показати весь коментар25.02.2021 10:00
+8 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар25.02.2021 10:04
+6 vitalmod
показати весь коментар25.02.2021 10:07
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Коментарі зайві.
Та не вдасться. Вони навіть одного мініністра без фальсифікацій нині призначити не можуть, не те що весь кабмін...
Бутусов, Ярош тепер Рудик - дивлюся ця дурня заразна.