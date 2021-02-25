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Новини Політика України
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ВР (11730) Зеленський (17420) дострокові вибори (125) Рудик Кіра (104)

Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик висловила впевненість у тому, що ймовірність проведення дострокових парламентських виборів в Україні в поточному році або на початку 2022 становить менш ніж 50%.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"До моменту, коли президент почав свої активні державницькі дії, я сказала б, що їхня ймовірність була високою. Зараз вважаю, якщо йому вдасться повернути країну до стабільної роботи та перезавантажити Кабмін, то ймовірність проведення дострокових парламентських виборів цього року або на початку наступного є нижчою за 50%", - сказала Рудик.

Також читайте: Зі мною циклічно ведуть переговори представники "Слуги народу" та Офісу президента про приєднання "Голосу" до коаліції у ВР, - Рудик

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
лизнула 5 точку Вована
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25.02.2021 10:00
+8
Да хватит уже показывать свой животный страх от перезагрузки парламента,идиотко))))ваш рейтинг ,как у петушария,и никакие завывания его не поднимут уже
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25.02.2021 10:04
+6
Ага, посадил Стерненко... вата в восторге, опять будут за него головосвать
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25.02.2021 10:07
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лизнула 5 точку Вована
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25.02.2021 10:00 Відповісти
че ету труп цензор пиарит ? бабло занесла
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25.02.2021 10:20 Відповісти
"Лідерка «Голосу» Кіра Рудик: Порошенко для нас більший політичний ворог, ніж Зеленський"

Коментарі зайві.
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25.02.2021 10:48 Відповісти
Эту муйню, "голос" из параши, придумали Бенины политтехнологи, что-бы оттянуть голоса у Пороха. Теперь эти голосистые сучки будут подлизывать у бубочки его ЗЕленую писю без всякого стеснения. Гуляй, рванина, Беня башляет.
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25.02.2021 12:06 Відповісти
Действия?
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25.02.2021 10:03 Відповісти
Ага, посадил Стерненко... вата в восторге, опять будут за него головосвать
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25.02.2021 10:07 Відповісти
Это как раз очевидный зашквар. В том же ЕСПЧ.
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25.02.2021 10:08 Відповісти
до ЄСПЛ ще потрібно добратися... Це не під час бубочкіної каденції...
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25.02.2021 10:11 Відповісти
Это дело адвокатов. А за ними, думаю, не заржавеет...
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25.02.2021 10:13 Відповісти
Да хватит уже показывать свой животный страх от перезагрузки парламента,идиотко))))ваш рейтинг ,как у петушария,и никакие завывания его не поднимут уже
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25.02.2021 10:04 Відповісти
державницькі дії та Зеля - це як порівнювати мяке та тепле - скажи просто: не хочу виборів, бо в наступній Раді я (Голос) - у прольоті
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25.02.2021 10:07 Відповісти
С этим "голосом" из сральника будет то-же самое, что из самонемощи. Эти шакалята из голоса все прокрасно это понимают, потому они и слились с бубочкой в экстазе и попытаются срубить шуршиков у Бени за поддержку найвелычнишого политика.
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25.02.2021 12:10 Відповісти
"перезагрузить кабмин"?
Та не вдасться. Вони навіть одного мініністра без фальсифікацій нині призначити не можуть, не те що весь кабмін...
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25.02.2021 10:09 Відповісти
При тому, що вже і з ОПи люди звільняються.
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25.02.2021 10:45 Відповісти
президент почав свої активні державницькі дії Джерело: https://censor.net/ua/n3249973
Бутусов, Ярош тепер Рудик - дивлюся ця дурня заразна.
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25.02.2021 10:20 Відповісти
Вероятность досрочных выборов ВР была высокой.-Это вряд ли. Коломойский отмашку не давал как дал в 2019 году./ Коломойский выступает за досрочные выборы в Раду: «Это выгодно для Украины» 10-05-2019
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25.02.2021 10:24 Відповісти
Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик - Цензор.НЕТ 8133
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25.02.2021 10:35 Відповісти
Які-такі «дєйствія»?
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25.02.2021 11:08 Відповісти
Дайте подумать Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик - Цензор.НЕТ 1969

Імовірність дострокових виборів ВР була високою до моменту, коли Зеленський почав активні державні дії, - Рудик - Цензор.НЕТ 293
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25.02.2021 11:20 Відповісти
Там думалка как у инфузории туфельки.
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25.02.2021 11:29 Відповісти
Какой-какой деятельности?
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25.02.2021 11:41 Відповісти
показав їм рейтинги
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25.02.2021 11:59 Відповісти
Вони самі бояться йти на перевибори. І схоже вони дійшли консенсуса стосовно розуміння своїх рейтингів.
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25.02.2021 11:57 Відповісти
Оця суєта зветься державними справами?
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25.02.2021 16:32 Відповісти
Голос позорится, самонемочь2.0
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26.02.2021 00:23 Відповісти
 
 