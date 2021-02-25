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У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Конгресі США наполягають на санкціях проти

Український кокус у Конгресі США виступив із заявою про необхідність введення обов'язкових санкцій проти всіх учасників проєкту газопроводу Nord Stream 2, передбачених прийнятими раніше законами.

Заява розміщена на офіційній сторінці співголови кокусу конгресвумен Марсі Каптур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конгрес США двічі голосував переважною більшістю представників обох партій за введення обов’язкових санкцій проти трубопроводу. Попри те, що адміністрація вже зробила перші кроки на виконання закону PEESA зі змінами, передбаченими Актом PEESCA, ми сподіваємось, що обов'язкові до введення санкції будуть швидко застосовані до всіх суб'єктів, які здійснюють таку діяльність",- наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що наміри Конгресу залишаються чіткими: "Nord Stream 2 ніколи не повинен бути завершеним".

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Законодавці також висловили стурбованість, що газопровід у разі будівництва створить загрозу трансатлантичній безпеці. Вони назвали Nord Stream 2 "проєктом російського злочинного впливу", спрямований на підрив безпеки України та поглиблення енергетичної залежності Європи від Росії.

Заяву підтримали всі співголови Українського кокусу в Конгресі США: Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Майк Квіглі, Енді Гарріс, які представляють обидві партії.

Як повідомлялося, 17 лютого двопартійна група членів Конгресу США звернулася до держсекретаря Блінкена з офіційним проханням проінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами США санкцій проти Nord Stream 2.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Дави вонючего кремлёвского клопа...
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25.02.2021 10:44
+3
Поки нема за що дякувати. В конгресі "наполягають на санкціях" саме тому, що Байден не хоче їх вводити.
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25.02.2021 12:06
+2
Та не мучалися б з тим газопроводом. Ембарго на нафту, відключення СВІФТу, інтернету і т.д. і проблема з його добудовую зникне як роса на сонці.
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25.02.2021 10:30
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Сенат с республиканцами настаивает, а Байдену с демократами пофиг.
Вот же Трамп гад и там нагадил....
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25.02.2021 10:11 Відповісти
Што, пече тобі, да, коцап ??? У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 3409
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25.02.2021 10:56 Відповісти
К сожалению, это правда. Байден хочет помириться с Германией, поэтому планирует разрешить Сев. поток 2.
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25.02.2021 11:56 Відповісти
Коцап, не с твоей мангалоидной мордой дождаться такого счастья. Байден с твоей херманией и твоим ****** будет разговаривать только после того, как из Балтийского моря будет убран последний стык мифического патёка, понял ??? У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 6928 У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 2459
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25.02.2021 19:18 Відповісти
Новую методичку получил?
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25.02.2021 11:11 Відповісти
Хочешь сказать что Байден на СП-2 санкции ввел?
А ну, давай доказательства!
Или ты только кучи говна можешь накладывать?!!
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25.02.2021 13:36 Відповісти
Мордвин-чебураха,будете удушены а-ля ссссссср, без шума и пыли...
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25.02.2021 11:35 Відповісти
Молодцьі!!!
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25.02.2021 10:11 Відповісти
Nord Stream 2 - "проект российского преступного влияния", направленным на подрыв безопасности Украины и углубление энергетической зависимости Европы от России.
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25.02.2021 10:14 Відповісти
А що поробиш ??? Доля вона, курррва, така... У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 5850
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25.02.2021 10:58 Відповісти
У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 8940 У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 4898
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25.02.2021 10:22 Відповісти
Жестоко поступают, не по людски.
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25.02.2021 10:26 Відповісти
По-людски - это развязать войну ,убив десятки тысяч с обеих сторон и перекроить границы после 2й мировой в Европе
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25.02.2021 11:38 Відповісти
А вы же, кацапы, по-людски не понимаете... Не понимаете по-хорошему, поймёте через пи(дюлину. У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 4854
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25.02.2021 19:21 Відповісти
Та не мучалися б з тим газопроводом. Ембарго на нафту, відключення СВІФТу, інтернету і т.д. і проблема з його добудовую зникне як роса на сонці.
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25.02.2021 10:30 Відповісти
Евромещане не сделают этого даже после вторжения рашистов в страны Балтики!
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25.02.2021 16:53 Відповісти
Дави вонючего кремлёвского клопа...
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25.02.2021 10:44 Відповісти
Дай Бог Америке процветания за ее хорошие дела!
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25.02.2021 11:18 Відповісти
"Русофобія" якась 😁,чесне слово😁 Дякуємо США🇺🇲
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25.02.2021 11:33 Відповісти
Поки нема за що дякувати. В конгресі "наполягають на санкціях" саме тому, що Байден не хоче їх вводити.
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25.02.2021 12:06 Відповісти
Коцап, тебе тут не рады: ПНХ !!! У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений - Цензор.НЕТ 5957
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25.02.2021 19:22 Відповісти
 
 