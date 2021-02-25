У Конгресі США наполягають на санкціях проти "Північного потоку-2": Він ніколи не має бути завершений

Український кокус у Конгресі США виступив із заявою про необхідність введення обов'язкових санкцій проти всіх учасників проєкту газопроводу Nord Stream 2, передбачених прийнятими раніше законами.

Заява розміщена на офіційній сторінці співголови кокусу конгресвумен Марсі Каптур, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конгрес США двічі голосував переважною більшістю представників обох партій за введення обов’язкових санкцій проти трубопроводу. Попри те, що адміністрація вже зробила перші кроки на виконання закону PEESA зі змінами, передбаченими Актом PEESCA, ми сподіваємось, що обов'язкові до введення санкції будуть швидко застосовані до всіх суб'єктів, які здійснюють таку діяльність",- наголошується в документі.

При цьому підкреслюється, що наміри Конгресу залишаються чіткими: "Nord Stream 2 ніколи не повинен бути завершеним".

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Законодавці також висловили стурбованість, що газопровід у разі будівництва створить загрозу трансатлантичній безпеці. Вони назвали Nord Stream 2 "проєктом російського злочинного впливу", спрямований на підрив безпеки України та поглиблення енергетичної залежності Європи від Росії.

Заяву підтримали всі співголови Українського кокусу в Конгресі США: Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Майк Квіглі, Енді Гарріс, які представляють обидві партії.

Як повідомлялося, 17 лютого двопартійна група членів Конгресу США звернулася до держсекретаря Блінкена з офіційним проханням проінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами США санкцій проти Nord Stream 2.