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Новини Політика України
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Азія (36) Зеленський (17420) США (14460) Офіс Президента (1749) Жовква Ігор (132)

Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква
Фото: bituk.media

Триває робота над підготовкою великого азіатського турне президента України Володимира Зеленського. Нині формується остаточний перелік країн, які глава держави відвідає з візитом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю одному з інтернет-ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

За його словами, зокрема, є бажання охопити Китай, Південну Корею, Індонезію та ін.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на данный момент сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам – к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса", – отметил Игорь Жовква.

Він додав, що вже підготовлено низку угод, також є перспективні проєкти для розвитку торгівлі та залучення інвестицій в Україну.

Заступник керівника Офісу Президента висловив співчуття родині Посла України в Китаї Сергія Камишева. За його словами, посада посла в Китаї не може залишатися вакантною довго, тому нині триває пошук заміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турне Зеленського країнами Азії планується у другому півріччі 2021 року, - заступник голови ОП Жовква

Також ведеться робота над підготовкою візиту Володимира Зеленського до США. Вже налагоджений контакт з адміністрацією нового Президента Сполучених Штатів, а нещодавно відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ України з Державним секретарем США.

"Триває робота за лінією не лише Державного департаменту, але й Білого дому", – розповів Ігор Жовква.

Він зазначив, що готується й телефонна розмова між лідерами України та США.

"Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами", – сказав заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква наголосив, що йдеться про питання політичної підтримки, більш широкого залучення США до переговорів з мирного врегулювання на Донбасі та деокупації Криму, економічну співпрацю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6921
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25.02.2021 10:10
+22
Наше дурне знову намилилось в турне....
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25.02.2021 10:10
+21
"ТУРНЕ" - отличное слово подобрали!!! Политический туризм ВаЗЕлина Шестого за счет налогоплательщиков Украины!!!!!
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25.02.2021 10:14
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Большой мировой кризис азартно потирает руки Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3536
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25.02.2021 10:09 Відповісти
Дурне поїхало в турне Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5885
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25.02.2021 10:18 Відповісти
Бальшоооой такой визит, для мааааааленького такого Бубочки...
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25.02.2021 10:09 Відповісти
Ага! Тому готуються - репетиції, ремонт реквізиту, зокрема того самого роялю... 😊
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25.02.2021 10:31 Відповісти
От би хтось намастив перцем чорні клавіші (бо на білих буде помітно)! Шоу вийшло б незабутнім...
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25.02.2021 10:40 Відповісти
Є білий перець.
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25.02.2021 13:38 Відповісти
То, мабуть, недешева штука. Та попри те, коли її застосувати, шоу вийде взагалі феєричним Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4998 .
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25.02.2021 17:46 Відповісти
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6921
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25.02.2021 10:10 Відповісти
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1533
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25.02.2021 10:19 Відповісти
опять отдыхать на малибу
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25.02.2021 10:45 Відповісти
ребенка и ленку оздоровить надо)
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25.02.2021 11:31 Відповісти
Це найкраща, на мою думку, ілюстрація до новини! Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7230
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25.02.2021 12:01 Відповісти
Наше дурне знову намилилось в турне....
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25.02.2021 10:10 Відповісти
)))))))если конечно кто то сможет Байдена уговорить посидеть в одном помещении с зеблохой на кривых ножках...
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25.02.2021 10:12 Відповісти
Там трамп чуть не сблевал...
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25.02.2021 10:15 Відповісти
мне б такого слугу - ни дня бы неотпизженый не остался....
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25.02.2021 10:13 Відповісти
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3570 Вы бы для начала телефонный разговор организовали Нелоха и Байдена, потом уже к сказкам про визиты перешли.
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25.02.2021 10:13 Відповісти
ерунда и пороховняцкие поползновения...

буба своим 73% лапшу правильно развесил? - так вот ето серия 2.
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25.02.2021 10:25 Відповісти
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники... (с)
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25.02.2021 10:44 Відповісти
Со временем будет - "мечты, мечты, где ваша сладость?"
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25.02.2021 10:55 Відповісти
По-любому.
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25.02.2021 11:00 Відповісти
"ТУРНЕ" - отличное слово подобрали!!! Политический туризм ВаЗЕлина Шестого за счет налогоплательщиков Украины!!!!!
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25.02.2021 10:14 Відповісти
Более точно и не скажеш. Клоун продовжує розважатись. Тим більше що його розваги і туристичні подорожі оплачуються бюджетом України. А що до візиту до США, то після оцих плівок і відкриття кримінальних справ про державний візит до США зеленому недоумку навіть і заікатись не варто.
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25.02.2021 10:50 Відповісти
Работаем над подготовкой большого азиатского турне и визита Зеленского в США, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 1770
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25.02.2021 10:15 Відповісти
естественно, клоуна вообще никто не ждет в тех пунктах назначения, которые озвучены, от слова совсем))) но готовиться то никто не запрещает))
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25.02.2021 10:15 Відповісти
Можна б і в Північну Корею заодно, домовитится про інвестиції
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25.02.2021 10:17 Відповісти
Ого Зеленский собрался Кучму по туризму за дербюджет перепрыгнуть.
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25.02.2021 10:17 Відповісти
Швидше Лукашенка. Той тільки туди і їздить, бо в інші країни не пускають. Може нашого уже теж? Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3472
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25.02.2021 10:39 Відповісти
Не Кучма путешественник мечта каждого. Кто да то читал что он побывал на всех континентах, кроме Антарктиды и бывал даже уж не помню точно даже в Гренландии и, или Исландии.
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25.02.2021 13:20 Відповісти
В Європу не звуть, і домовитись про візити не виходить.
Тому в Азію. А потім турне в Африку?
До квартального ковьорного Україна рухалась до Європи ...
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25.02.2021 10:20 Відповісти
Какие азиаты? Какие США? На Луну!
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25.02.2021 10:23 Відповісти
На Марс лучше будет...там инвесторов больше... Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2233
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25.02.2021 10:28 Відповісти
А якщо Льоня Космос образиться?
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25.02.2021 10:42 Відповісти
По пути Незнайки!!!
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25.02.2021 10:53 Відповісти
Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4225
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25.02.2021 10:24 Відповісти
Цирк должен гастролировать .
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25.02.2021 10:24 Відповісти
Поедет распродать остатки!
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25.02.2021 10:24 Відповісти
"Последняя гастроль! Спешите видеть! Проездом из Козина в Новый ЙОрк, с заездом в Катманду!"
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25.02.2021 10:25 Відповісти
Вот это дело! А то начинаете тут: 3,14здец в экономике, коррупция куда не плюнь, предатели в ОП, проблемы в ВСУ и пр. Турне! Вот решение всех проблем! Весело, задорно и главное - никакого негатива.
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25.02.2021 10:26 Відповісти
думаю до северной кареи дотянет, дальше не
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25.02.2021 10:26 Відповісти
прима-шут і труппа 95 квартал тепер зможе гастроліровать лише по растіковій федерасці, а не по цивілізованим країнам
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25.02.2021 10:27 Відповісти
Ага, на статую Свободи хоче подивитись. Спочатку хай актор-клоун одягне кайданки на Медведчука та його "гоп-компанію", посадить в СІЗО з перспективою покарання за державну зраду, одягне кайданки Коломойському та візьме його з собою, щоб здати ФБР. Може при цьому прихопити з собою й Фірташа, його там також чекають. Після цього хай собі летить політичне турне.
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25.02.2021 10:30 Відповісти
а шо ленка внесла коррективы Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4108
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25.02.2021 10:32 Відповісти
краще поработайтє над організацією турне кловуна в сізо.
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25.02.2021 10:33 Відповісти
Из Омана и Эмиратов инвестиции поперли! Нужно продолжать!
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25.02.2021 10:36 Відповісти
это будет туристический круиз или гастроли ? Працюємо над підготовкою великого азіатського турне і візиту Зеленського до США, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2706
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25.02.2021 10:45 Відповісти
Вава вже готується до відпустки за кошти платників податків. В країні ж все добре.
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25.02.2021 10:48 Відповісти
Дурне іде в турне
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25.02.2021 10:50 Відповісти
...повернеться з турне таке ж дурне.
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25.02.2021 12:22 Відповісти
лєнка хоче до Тайланду?
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25.02.2021 10:53 Відповісти
втомився?
в азию потянуло?
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25.02.2021 10:56 Відповісти
Коли заправив літачок,
Валізку зібрав радо,
Та шепче внутрішній звучок:
---- Кому ти нахер нада??!
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25.02.2021 11:00 Відповісти
Китайцы кловану очко то розвальцуют за свой мотор-сич. Может за тем и едет - спецфическим удовольствием а мо просто простату подлечить
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25.02.2021 11:19 Відповісти
В этом турне у клоуна будут еще номера, кроме игры причинным местом на рояле?
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25.02.2021 11:25 Відповісти
Шоумен придумывает уважительную причину, чтобы не встречаться со своими выборцями, которые в субботу начинают бессрочную акцию, была бы моя воля, отправил бы клоуна на передовую, или он бы стал человеком, или обосрался.
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25.02.2021 12:18 Відповісти
Так заборонено ж в цирку використання тварин. Куди дивляться захисники тварин?
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25.02.2021 12:51 Відповісти
працун
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25.02.2021 12:52 Відповісти
Супер,нелох уже опять устал.Пора в круиз на отдых ,за счет зелохов.
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25.02.2021 13:01 Відповісти
Турне - это путешествие туристов по маршруту, или поездка артистов на гастроли,спортсменов на выступления и тд...
Значит в Азию его хотят отправить как туриста, или как артиста на гастроли.)) В Штаты уже посерьезнее, с визитом.
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25.02.2021 13:13 Відповісти
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Соединенные Штаты должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а президент Джо Байден поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке на сайте "Центра анализа европейской политики".
Он напомнил, что Байден говорил с Путиным об Украине через неделю пребывания в должности, без предварительных консультаций с Украиной, которая является жертвой российской агрессии. "Он до сих пор не разговаривал с президентом Зеленским, однако позвонил около 30 другим главам государств", - отметил Волкер.
В связи с этим он отмечает, что телефонный звонок Байдена-Зеленского должен состояться как можно быстрее.
Так что Жовкве надо подсуетиться.)
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25.02.2021 13:23 Відповісти
Не забудьте про страны с хорошими пляжами! ПрезЕденту нужно отдыхать почаще
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25.02.2021 13:33 Відповісти
 
 