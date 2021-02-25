МОЗ розробило проєкт державної політики щодо наркотиків до 2030 року, - заступник міністра Іващенко

Міністерство охорони здоров'я України розробило проєкт розпорядження уряду про затвердження державної політики щодо наркотиків до 2030 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

"МОЗ розробило розпорядження Кабміну про затвердження держполітики щодо наркотиків на період до 2030 року і трирічний план заходів", - сказав заступник голови МОЗ.

За словами Іващенка, додатково МОЗ розробило ще дві постанови Кабміну: "Про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці №1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", а також постанову, яка затверджує обсяги квот на 2021 рік, в рамках яких буде проводитися культивування рослин, що містять психотропні та наркотичні речовини, а також визначення обсягів виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з території України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна візьме участь у випробуваннях індійської вакцини проти COVID-19 у формі спрею, - Степанов. ВIДЕО