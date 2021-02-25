За добу в Києві від COVID-19 померли 18 осіб, видужали - 343, виявили 652 випадки, - Кличко

У Києві від початку пандемії виявили 136 328 випадків коронавірусної хвороби, видужали 92 841 особа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за добу виявили 652 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (всього від початку пандемії - 136 328).

Серед захворілих 347 жінок віком від 18 до 86 років, 278 чоловіків віком від 20 до 92 років, 11 дівчаток віком від 2 до 17 років і 16 хлопчиків від 1 до 17 років.

Також за добу від коронавірусу в столиці померли 18 осіб, від початку пандемії в Києві від COVID-19 померли 2620 осіб.

За минулу добу госпіталізовано 126 пацієнтів. Водночас 343 людини побороли коронавірус, від початку пандемії видужали 92 841 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (124), Дніпровському (97) та Деснянському (93).

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