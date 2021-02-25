Ткаченко назвав три основні пропагандистські тези Росії про Україну і пояснив, для чого це робиться

Міністр культури Олександр Ткаченко назвав три основні тези російської пропаганди про Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму Telegram.

"Щодо специфіки подачі інформації, яка існує у Росії вже десятки років. РФ жорстко контролює медіа і авторитарно диктує їм темники, які постійно повторюються. Змінюються лише інформприводи. Образ України та українців умисно спотворений і не відповідає дійсності.

Наскільки б дрібними та абсурдними фейки не здавалися спочатку, кількість джерел, які РФ використовують для пропаганди – фактично охоплює все те, що може побачити людина в інформаційному просторі. Якщо такі фрази постійно і системно повторюються, рано чи пізно у них починають вірити, а отже створюється потрібна для РФ картина", - написав він.

Як приклад Ткаченко наводить новини про вакцину від COVID-19 для України: "Кремлівські ЗМІ, зокрема через канали "Трійки Медведчука" системно вкидали в наш інформпростір тези: "Росія – перша винайшла вакцину від коронавірусу", "Росія готова допомогти братському народу", "Росія почала постачання Спутніка-5 в Л/ДНР", "Україна закуповує неякісну вакцину", "Україна зриває терміни постачання вакцини" тощо. Що об’єднує ці новини? Штучно привита ідея неспроможності влади впоратися з викликом. Штучно навіяних страх перед вакцинацією. Штучно спотворена картина того, що є насправді"

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"Протистояти голосу Кремля з держтелеканалів РФ та їхніх посібників може критичне мислення, яке буде виховувати програма медіаграмотності. Бо усі мають пам’ятати, російська пропаганда – не інформація, а заздалегідь сплановані меседжі, що намагаються донести у будь-який спосіб. Подивимось на кілька наративів, що постійно лунають з боку північного "сусіда". Але це далеко не весь перелік. Наступні – незабаром", - написав він.

Так, серед основних пропагандистських тез Ткаченко виділив такі:

- Пропаганда №1 "Державна влада України утискає російськомовне населення"



З’явився цей наратив давно, але черговим приводом для вкидання фейків стало те, що набрала чинності ст. 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". МЗС Росії одразу звинуватило нас у "дискримінації російської мови" та "продовженні русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після державного перевороту у 2014 році".



Для чого це робиться? Для поляризації шляхом підбурювання етнічних росіян та російськомовних українців у в навмисному порушенні їхніх прав і свобод.

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- Пропаганда №2: "Україна – не самостійна держава, а інструмент західних політиків"



Ця пропаганда використовується Кремлем постійно. Наприклад, після того, як з’явилися санкції щодо будівництва "Північного потоку-2". Стверджується, що США шантажує Європу за допомоги України. Начебто, будь-який співробітник Держдепу може зателефонувати в Київ та зупинити постачання російського газу в Європу. Особливо розлютило Кремль звернення МЗС України та Польщі до президента США Джо Байдена з проханням використати всі засоби, щоб перешкодити завершенню "Північного потоку-2".



Для чого це робиться? Кремлю вигідна залежність сусідів від енергопостачання, особливо, природного газу. Це дасть їм можливість шантажувати Україну через бізнесменів та політиків в європейських країнах.



- Пропаганда №3: "Санкції проти Медведчука – це боротьба зі свободою слова і репресії, пов’язані із падінням рейтингу Зеленського"



Як би не лунали смішно фрази про свободу слова від дотичних до цих каналів осіб, після засідання РНБО щодо "Трійки Медведчука" (санкцій щодо пропагандистських телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна") російські ЗМІ достатньо довго мовчали. Судячи з усього, чекали вказівок з Кремля, яких не було. Але коли РНБО запровадила санкції проти кума Путіна та його компаньйонів, російський інформпростір вибухнув. Невеличкий приклад пропагандистських тез: "політична інквізиція", "протиправний абсурд", "репресивні дії", "реакційна тенденція", "позасудова розправа", "політичний пірует", "боротьба Зеленського за рейтинг"… Рішення РНБО щодо "Трійки Медведчука" в Кремлі навіть порівняли з "Трійками НКВС", що без слідства та суду відправляли людей в табори та розстрілювали.



Для чого це робиться? Російська влада втратила масштабний медійний ресурс, що маніпулював настроями, думками, політичними вподобаннями українців. Більше – образили посіпак самого Путіна, що, звісно, викликало нервову істерію кремлівців", - роз'яснив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ вступав в дію з опівночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.









