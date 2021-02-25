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У Мін'юсті розповіли, як змінити по батькові і чому можуть відмовити у зміні імені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Мін'юсті розповіли, як змінити по батькові і чому можуть відмовити у зміні імені

У Міністерства юстиції України зазначають, що для зміни по батькові із 14 років мають бути вагомі причини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Із 14-річного віку особа має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо:

- другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини;
- відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Якщо один із батьків заперечує щодо зміни по батькові дитини, то такий спір може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків стосовно дитини та інші обставини, що засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році в Україні усиновили 2047 дітей, - Мін'юст

Одночасно із заявою про зміну імені до відділів державної реєстрації актів цивільного стану необхідно подати наступні документи:

- паспорт і свідоцтво про народження заявника;
свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі) або про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);
- свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
- свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;
- свою фотокартку;
- квитанцію про сплату державного мита.

Обійдеться така процедура всього у 5 грн 10 коп. Якщо ж забажаєте ще раз змінити свої персональні дані — доведеться сплатити 51 грн.

Втім існують причини, коли вам можуть відмовити у зміні імені. А саме – у разі:

- здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
- наявності у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
- офіційного звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
- подання заявником неправдивих відомостей.

Також читайте: Від початку року 114 українців змінили свої по батькові, - Мін'юст

Автор: Наталя Джума
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Клоуны решают "важнейшие" проблемы украинцев - смену погоняла на ксиве. В Минюсте рассказали, как сменить отчество и почему могут отказать в смене имени - Цензор.НЕТ 1481
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25.02.2021 10:40 Відповісти
короче, суть дела такова:
Можно поменять отчество ? - Низзя!
200$ - Можно!
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25.02.2021 10:48 Відповісти
"Мін'юсті розповіли, як змінити по батькові"
1) В суто українській мові нема комуно-московських словоскорочень типу Мін'юст (це босяцький жаркон чи це такі Міністерсвто юстиції??) та подібних маразмів, їх нема і в інших мовах цивілізованих народів. ПРИПИНИТЬ КАЛІЧИТИ МОВУ!!!
2) В українській мові, культурі і істоіії нема московського "по батькові".
Є світлини паспортів часів УНР, вони покладені в Мережіу (див., наприклад,
http://ua-antivisa.livejournal.com/174336.html). В тих паспортах чітко видно - лише ім'я і прізвище особи. Прохання до народу: пишіть листи до голови Верховної Ради та до міністра юстиції аби скасували в Україні московське по батькові. Адже в закордонних паспортах такого влада не пише, значить якесь розуміння має.

ЛЮДИ, ПОВАЖАЙТЕ СЕБЕ!!!
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25.02.2021 11:13 Відповісти
А "матчєство" - можна? Фемінізьм на дворі, толєрастія, бла-бла-бла
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25.02.2021 12:54 Відповісти
 
 