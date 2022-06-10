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Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ

Мін’юст зареєстрував заборонену "трійку" телеканалів Медведчука як "Медіахолдинг "Новини", але на отримання ліцензії на мовлення він до Нацради ще не звертався.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомили в пресслужбі Нацради.

У пресслужбі зазначили, що державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором за місцерозташуванням юридичної особи (стаття 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"), і підтвердили, що ТОВ "Медіахолдинг "Новини" зареєстровано 18.02. 2021 року в Міністерстві юстиції під ідентифікаційним кодом юридичної особи 44090465.

"Створена юридична особа ТОВ "Медіахолдинг "Новини" може звернутися до Національної ради із заявою про видачу ліцензії на мовлення, подана заява має відповідати всім вимогам Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та супроводжуватися відповідними документами", - повідомили в Нацраді.

Водночас зауважили, що Національна рада може відмовити у видачі ліцензії заявнику, якщо документи не відповідатимуть всім нормам закону (статті 30 цього закону). А також зазначили, що ліцензії на мовлення, що пов’язане з використанням радіочастотного ресурсу, а також мовлення на вільних каналах багатоканальних мереж видаються за результатами відкритих конкурсів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ.

ЗМІ повідомили, що співробітники "112", Newsone, ZIK створюють свій канал на базі львівського "Першого незалежного".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ещё канал НАШ надо запретить . Я их посмотрела немного - это пипец- ненависть к Украине у них неприкрытая
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25.02.2021 10:53
+3
Полумерами медведчуковскую гидру не уничтожить. Но какой с Зелебени Геракл Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 7327
Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5051
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25.02.2021 11:01
+2
Но если обратится, вы ж непременно дадите?
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25.02.2021 10:59
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Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по лицензию, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 8550 Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по лицензию, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 498
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25.02.2021 10:49 Відповісти
Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по лицензию, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 5037
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25.02.2021 10:51 Відповісти
Новый медиахолдинг с тройкой запрещенных каналов Медведчука еще не обращался по поводу лицензии, - Нацсовет по ТРВ - Цензор.НЕТ 3688
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25.02.2021 10:53 Відповісти
Ещё канал НАШ надо запретить . Я их посмотрела немного - это пипец- ненависть к Украине у них неприкрытая
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25.02.2021 10:53 Відповісти
А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
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25.02.2021 10:58 Відповісти
Они работают персонально против Порошенко, а бубочку не трогают.
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25.02.2021 10:59 Відповісти
А что Мураев пацриот Украины?
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25.02.2021 11:03 Відповісти
Святая простота!
Укрлайф - уже месяц работает в тестовом режиме!
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25.02.2021 10:54 Відповісти
Но если обратится, вы ж непременно дадите?
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25.02.2021 10:59 Відповісти
якщо добре заплатять,тоді дадуть.
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25.02.2021 12:47 Відповісти
Полумерами медведчуковскую гидру не уничтожить. Но какой с Зелебени Геракл Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 7327
Новий медіахолдинг із трійкою заборонених каналів Медведчука ще не звертався з приводу ліцензії, - Нацрада з ТРМ - Цензор.НЕТ 5051
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25.02.2021 11:01 Відповісти
Нацсоает делает бесплатную рекламу кремлевским агентам, дебилы.
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25.02.2021 11:07 Відповісти
Ти нащадків цапської завезенки у дверь,а вони падлюки у вікно лізуть.
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25.02.2021 11:08 Відповісти
Поки Медведчук зі своєю "гоп-компанією" не буде сидіти в СІЗО з переспективою покарання за диверсійну діяльність та державну зраду, до сраки всі ці так би мовити "санкції". Це просто "замилювання" очей, імітація для відволікання уваги.
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25.02.2021 11:10 Відповісти
если в новом медиахолдинге будут работать те же,что и работали в медиахолдинге мертвечука ,тогда Украине не остается ничего другого,как использовать американский метод санкций против конкретных лиц и фирм , занимающихся воплощением нового газового рашистского газового потока.В данном случае аналогия ,новый прорашистский пропогандистский медиахолдинг в Украине ,для выполнения старой антиукраинской пропоганды
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25.02.2021 11:11 Відповісти
в кабель-воля этот канал появился. прелестно!
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25.02.2021 12:25 Відповісти
 
 