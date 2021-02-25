Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Збройні сили Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна й уряду республіки, йдеться в заяві Головного штабу ЗС країни. У відповідь, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна.
"ГШ ЗС Вірменії висловлює свій рішучий протест у зв'язку зі звільненням з посади першого заступника начальника ГШ ЗС Тирана Хачатряна з недалекоглядних і необґрунтованих причин, що було здійснено без урахування національних і державних інтересів Вірменії, ґрунтуючись лише на особистих і амбітних почуттях. Це рішення у важких для країни умовах є антидержавним і безвідповідальним", - йдеться в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У ньому наголошується, що прем'єр-міністр Вірменії і уряд "більше не в змозі ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації".
"ЗС Вірменії тривалий час терпіли "атаки" влади із дискредитації ЗС, однак все має свої межі. За таких умов ЗС Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра й уряду, водночас попереджають уникати застосування сили проти народу, чиї сини загинули, захищаючи Батьківщину", - наголошується в заяві.
У Головному штабі ЗС країни заявили також, що "неефективне управління чинного уряду і надзвичайно серйозні помилки у зовнішній політиці привели країну на межу катастрофи".
Заяву підписав начальник Головного штабу ЗС Вірменії генерал-полковник Оніко Гаспарян, його заступники, командувачі військових корпусів, високопоставлені військові.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.
"Заяву Головного штабу ЗС розцінюють як спробу військового перевороту. Всіх наших прихильників зараз же запрошую на площу Республіки. Незабаром звернуся до громадськості в прямому ефірі", - заявив Пашинян.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки.
"Сьогодні я підписав рішення про звільнення з посади Оніка Гаспаряна. Оцінюю цю заяву як спробу військового перевороту", - сказав Пашинян.
Пашинян закликав військових продовжити виконувати завдання з охорони кордонів, не втрачати пильність.
"Все під контролем. Недозволено, щоб ЗС займалися політикою і виступали з політичними заявами", - зазначив він.
Прем'єр Вірменії запросив своїх прихильників зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, де розташована будівля уряду.
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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про низьку ефективність російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
Про це доповідає Мілітарний з посиланням на вірменський телеканал 1in.am.
Пашинян відреагував на закиди екс-президента Вірменії Сержа Саргісяна. Раніше той заявив, що Вірменія мала б застосувати російські ОТРК, щоб зупинити наступ Азербайджана.
Нікол Пашинян так прокоментував ці закиди:
Цей натяк може бути адресований мені, але я думаю, що він (Саргісян) повинен знати відповіді на багато питань, а не ставити питання, на які він знає відповіді. А може він пояснить, чому випущені ракети «Іскандер» не вибухали або вибухали, наприклад, на 10%
Таким чином Пашинян підтвердив факт застосування ОТРК "Іскандер" у війні за Нагірний Карабах.
Вірменський прем'єр-міністр висловив свої припущення, чому російська ракетна зброя виявилася низькоефективною і не змогла стати зброєю стримування.
Можливо, тому що це зброя 80-их? - сказав Пашинян.
Вірменія стала першим іноземним оператором російських ОТРК "Іскандер-Е". Країна отримала 4-8 одиниць цієї зброї в 2016 році.
Іскандер-Е - експортний варіант ОТРК зі скороченою до 280 км дальністю польоту ракети.
Гройсман тот еще державник, а вот у Сени мозгов поболее было, хотя и вороватый тоже, НО у него хотя бы принципы были и есть более-менее про-украинские.
Сеня пока из них лучший выбор..
там дно не достижимое - любой честный учитель с начальной школы рулил бы лучше..