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Вірменія (658) переворот (199) Пашинян_Нікол (119)

Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна

Збройні сили Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна й уряду республіки, йдеться в заяві Головного штабу ЗС країни. У відповідь, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна.

"ГШ ЗС Вірменії висловлює свій рішучий протест у зв'язку зі звільненням з посади першого заступника начальника ГШ ЗС Тирана Хачатряна з недалекоглядних і необґрунтованих причин, що було здійснено без урахування національних і державних інтересів Вірменії, ґрунтуючись лише на особистих і амбітних почуттях. Це рішення у важких для країни умовах є антидержавним і безвідповідальним", - йдеться в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ньому наголошується, що прем'єр-міністр Вірменії і уряд "більше не в змозі ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації".

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"ЗС Вірменії тривалий час терпіли "атаки" влади із дискредитації ЗС, однак все має свої межі. За таких умов ЗС Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра й уряду, водночас попереджають уникати застосування сили проти народу, чиї сини загинули, захищаючи Батьківщину", - наголошується в заяві.

У Головному штабі ЗС країни заявили також, що "неефективне управління чинного уряду і надзвичайно серйозні помилки у зовнішній політиці привели країну на межу катастрофи".

Заяву підписав начальник Головного штабу ЗС Вірменії генерал-полковник Оніко Гаспарян, його заступники, командувачі військових корпусів, високопоставлені військові.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

"Заяву Головного штабу ЗС розцінюють як спробу військового перевороту. Всіх наших прихильників зараз же запрошую на площу Республіки. Незабаром звернуся до громадськості в прямому ефірі", - заявив Пашинян.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки.

"Сьогодні я підписав рішення про звільнення з посади Оніка Гаспаряна. Оцінюю цю заяву як спробу військового перевороту", - сказав Пашинян.

Пашинян закликав військових продовжити виконувати завдання з охорони кордонів, не втрачати пильність.

"Все під контролем. Недозволено, щоб ЗС займалися політикою і виступали з політичними заявами", - зазначив він.

Прем'єр Вірменії запросив своїх прихильників зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, де розташована будівля уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Москалику, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Угорщина чомусь таки в'їхали...
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25.02.2021 11:15
+2
да ладно тебе..
Гройсман тот еще державник, а вот у Сени мозгов поболее было, хотя и вороватый тоже, НО у него хотя бы принципы были и есть более-менее про-украинские.
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25.02.2021 11:26
+1
В Украине есть замечательный премьер для армении,отдадим бесплатно.
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25.02.2021 11:12
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АНР
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25.02.2021 10:56 Відповісти
о вот и не подеретесь Главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер заявил о попытке военного переворота в стране и уволил главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 7882
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25.02.2021 11:03 Відповісти
різьба по дереву буде?
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25.02.2021 11:06 Відповісти
Премєр-міністр Вірменії жорстко розкритикував Іскандери і підтвердив застосування
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про низьку ефективність російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".
Про це доповідає Мілітарний з посиланням на вірменський телеканал 1in.am.
Пашинян відреагував на закиди екс-президента Вірменії Сержа Саргісяна. Раніше той заявив, що Вірменія мала б застосувати російські ОТРК, щоб зупинити наступ Азербайджана.
Нікол Пашинян так прокоментував ці закиди:
Цей натяк може бути адресований мені, але я думаю, що він (Саргісян) повинен знати відповіді на багато питань, а не ставити питання, на які він знає відповіді. А може він пояснить, чому випущені ракети «Іскандер» не вибухали або вибухали, наприклад, на 10%
Таким чином Пашинян підтвердив факт застосування ОТРК "Іскандер" у війні за Нагірний Карабах.
Вірменський прем'єр-міністр висловив свої припущення, чому російська ракетна зброя виявилася низькоефективною і не змогла стати зброєю стримування.
Можливо, тому що це зброя 80-их? - сказав Пашинян.
Вірменія стала першим іноземним оператором російських ОТРК "Іскандер-Е". Країна отримала 4-8 одиниць цієї зброї в 2016 році.
Іскандер-Е - експортний варіант ОТРК зі скороченою до 280 км дальністю польоту ракети.
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25.02.2021 11:09 Відповісти
Москалику, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Угорщина чомусь таки в'їхали...
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25.02.2021 11:15 Відповісти
В Украине есть замечательный премьер для армении,отдадим бесплатно.
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25.02.2021 11:12 Відповісти
Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 2833последних 2-х + Гройсмана в довесок...
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25.02.2021 11:20 Відповісти
Не трогай Гройсмана, він в принципі справлявся. А от Сєню треба повернути, хоча при цій зебільній владі він не погодиться...
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25.02.2021 11:23 Відповісти
да ладно тебе..
Гройсман тот еще державник, а вот у Сени мозгов поболее было, хотя и вороватый тоже, НО у него хотя бы принципы были и есть более-менее про-украинские.
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25.02.2021 11:26 Відповісти
Так я ж і кажу, що кращого прем'єра як Сєня я пока що не бачу серед так сказати бомонда політичних лідерів.
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25.02.2021 11:31 Відповісти
те кто на поверхности полит - тусовки лежит это да.
Сеня пока из них лучший выбор..
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25.02.2021 11:33 Відповісти
Я не фанат Гросі, але на момент його відставки у нас було +4,6% росту ВВП, а уже в січні 2020 (до початку епідемії) ВВП у нас став мінусовим!
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25.02.2021 11:26 Відповісти
с Зелей и его премьерами смысла кого то сравнивать вообще нет...
там дно не достижимое - любой честный учитель с начальной школы рулил бы лучше..
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25.02.2021 11:29 Відповісти
один вопрос, что такое "dack"? Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 7349
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25.02.2021 13:15 Відповісти
Лука-таракан 2.0?
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25.02.2021 11:21 Відповісти
Цікаво,який відсоток в ЗСУ знають,хто в нас начштабу,й за які заслуги призначений на посаду...
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25.02.2021 12:10 Відповісти
у вас це де? на кацапії?
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25.02.2021 13:16 Відповісти
ЗСУ-це Збройні Сили України,чурбанчику.
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25.02.2021 13:24 Відповісти
Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 9067 х@йло, я знаю що таке ЗСУ, тому що служив там (молодший лейтенант, на зараз), а ти х@йня з під нігтів хто взагалі?
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25.02.2021 17:10 Відповісти
Мамлєй ? А я думаю:звідки стільки гівна і пафоса. То в тебе комплекс від принижень.І солдати за свого не приймають,й серед офіцерів "х@йня з під нігтів" Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 2072
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25.02.2021 17:19 Відповісти
Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 7913 ні шляпа, "нє піджак"
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25.02.2021 19:08 Відповісти
а ось хто ти, це справа часу Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна - Цензор.НЕТ 6080
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25.02.2021 19:11 Відповісти
 
 