Головний штаб ЗС Вірменії вимагає відставки Пашиняна. Прем'єр заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив главу ГШ Гаспаряна

Збройні сили Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна й уряду республіки, йдеться в заяві Головного штабу ЗС країни. У відповідь, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні і звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна.

"ГШ ЗС Вірменії висловлює свій рішучий протест у зв'язку зі звільненням з посади першого заступника начальника ГШ ЗС Тирана Хачатряна з недалекоглядних і необґрунтованих причин, що було здійснено без урахування національних і державних інтересів Вірменії, ґрунтуючись лише на особистих і амбітних почуттях. Це рішення у важких для країни умовах є антидержавним і безвідповідальним", - йдеться в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ньому наголошується, що прем'єр-міністр Вірменії і уряд "більше не в змозі ухвалювати адекватні рішення в кризовій і доленосній для вірменського народу ситуації".

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"ЗС Вірменії тривалий час терпіли "атаки" влади із дискредитації ЗС, однак все має свої межі. За таких умов ЗС Вірменії вимагають відставки прем'єр-міністра й уряду, водночас попереджають уникати застосування сили проти народу, чиї сини загинули, захищаючи Батьківщину", - наголошується в заяві.

У Головному штабі ЗС країни заявили також, що "неефективне управління чинного уряду і надзвичайно серйозні помилки у зовнішній політиці привели країну на межу катастрофи".

Заяву підписав начальник Головного штабу ЗС Вірменії генерал-полковник Оніко Гаспарян, його заступники, командувачі військових корпусів, високопоставлені військові.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про спробу військового перевороту в країні.

"Заяву Головного штабу ЗС розцінюють як спробу військового перевороту. Всіх наших прихильників зараз же запрошую на площу Республіки. Незабаром звернуся до громадськості в прямому ефірі", - заявив Пашинян.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звільнив з посади начальника Головного штабу ЗС Вірменії Оніка Гаспаряна, який вимагав його відставки.

"Сьогодні я підписав рішення про звільнення з посади Оніка Гаспаряна. Оцінюю цю заяву як спробу військового перевороту", - сказав Пашинян.

Пашинян закликав військових продовжити виконувати завдання з охорони кордонів, не втрачати пильність.

"Все під контролем. Недозволено, щоб ЗС займалися політикою і виступали з політичними заявами", - зазначив він.

Прем'єр Вірменії запросив своїх прихильників зібратися на площі Республіки в центрі Єревана, де розташована будівля уряду.