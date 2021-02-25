Лягла прямо на рейки: в Одесі 13-річна дівчина скоїла самогубство, кинувшись під поїзд

13-річна дівчина потрапила під колеса поїзда за станцією "Депо" в Суворовському районі міста. Від травм вона загинула миттєво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Трагедія сталася вчора, 24 лютого, близько опівночі. За словами машиніста, він побачив, як дитина перетинає колії, розмовляючи по телефону, і став подавати попереджувальні сигнали. Почувши їх, дівчина лягла прямо на рейки. Машиніст відразу ж застосував екстрене гальмування, але зупинити транспорт вчасно не зміг.

За словами родичів, в їхній родині конфліктів не було і намірів покінчити життя самогубством дитина не висловлював. У той же час її подруга розповіла, що за кілька годин до смерті вона написала в загальну групу в одному з месенджерів, що хоче кинутися під поїзд.

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Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Всі обставини трагедії встановлюються.