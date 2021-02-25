Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА
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Сьогодні вночі Донецька область отримала вакцину проти коронавірусу Covishield.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.
Зазначається, що певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям. 14 тис. доз отримають цивільні.
За словами Кириленка, вакцинація в регіоні стартує сьогодні з Бахмутського району.
Також він уточнив, що на першому етапі отриманою кількістю доз з урахуванням розливу зможуть вакцинувати щонайменше 12,5 тис. працівників медичних закладів області.
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В Украине до конца февраля все-таки должна стартовать вакцинация от коронавирусной инфекции. На данный момент пока точная дата начала процесса неизвестна.
Одними з тех, кто показательно должен был сделать вакцинацию от коронавируса были родители президента Украины Владимира Зеленского. Однако, похоже, что-то пошло не по плану, пишет УРА-Информ со ссылкой телеграм канал Женщина с косой.
«В кулуарах пошли слухи, что родители Зеленского отказались от вакцинации. Хотя Президент пытался убедить родителей, что вакцинация не опасна», - пишет источник.
Паблик также добавляет, что президент Украины и сам не хочет публично вакцинироваться. В Офисе президента отмечают, что у Зеленского есть антитела к коронавирусу, ведь он недавно переболел.
Ранее мы сообщали, что нет большого количества желающих получить индийский препарат. Поэтому в Офисе президента Украины уже разрабатывают варианты, как сделать вакцинацию массовой, несмотря на отсутствие желания населения. Принудительно вакцинировать, по данным источников, планируют врачей и учителей.https://ura-inform.com/obshhestvo/2021/02/23/roditeli-zelenskogo-otkazalis-ot-vakczinaczii-prezidentu-ee-takzhe-ne-sdelayut/
Аваков витягнув мільярди з "ковідного фонду", мотивуючи це тим, що поліцейські на передовому фронті у боротьбі з ковідом.
и врачки и военные люди подневольные - одни под клятвой гиппократа ходят, другиe под присягой, шо в 100 раз сильнее.....
кого же под танки бросать? - угадайте с первой попытки...
Не бержет личный состав или, наоборот, что-то знает о степановской вакцине?
точніше
не ризикує.
Васю из Броваров - легко заменить Петром их Лютежа.
ты хорошему врачику пойди замену найди.....