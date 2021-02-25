Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА

Сьогодні вночі Донецька область отримала вакцину проти коронавірусу Covishield.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької ОДА.

Зазначається, що певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям. 14 тис. доз отримають цивільні.

За словами Кириленка, вакцинація в регіоні стартує сьогодні з Бахмутського району.

Також він уточнив, що на першому етапі отриманою кількістю доз з урахуванням розливу зможуть вакцинувати щонайменше 12,5 тис. працівників медичних закладів області.

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