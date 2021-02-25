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Новини Економіка
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мито (155) металобрухт (153)

Збереження експортного мита на металобрухт забезпечить Україні мільйонні надходження до держбюджету, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Збереження експортного мита на металобрухт забезпечить Україні мільйонні надходження до держбюджету, - нардеп

Подовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільйони гривень податків.

Про це заявив народний депутат Муса Магомедов у коментарі Мінпром.

"Надходження до бюджету від переробленого брухту стали в 8,5 раза вище, ніж від його експорту. Вигода очевидна. Тому потрібно продовжити мито, прийнявши поправки в чинне законодавство", - сказав Магомедов.

За його словами, на сьогоднішній день Україна є переважно експортером сировини, і цю ситуацію потрібно змінювати, оскільки експорт готової продукції дозволяє розвивати власне виробництво, створювати робочі місця і збільшує надходження до бюджету.

"Не можна стверджувати, що металургія створює продукцію з високою доданою вартістю. Але продавати виплавлену в Україні сталь набагато краще, ніж експортувати брухт. Адже виробництво - це робочі місця і податки до держбюджету", - підкреслив Магомедов.

Депутат також висловив упевненість, що парламент підтримає українських металургів і продовжить дію експортного мита на брухт, нагадавши, що металургія є одним з лідерів за сплаченими податками і надходженням валюти в країну.

Нагадаємо, раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Сергій Тарута заявив, що дію експортного мита на металобрухт потрібно подовжити, щоб захистити вітчизняну промисловість.

У свою чергу президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков підкреслив, що мито на експорт металобрухту дозволило Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і забезпечила мільярди надходжень до бюджету, тому її дію необхідно продовжити.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ага, за счет нищих, которые сдают металлолом, олигархи жиреют ! Когда вы уже нажретесь, суки ?!
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25.02.2021 11:52
+1
распилим все!
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25.02.2021 11:51
+1
Ну, кстати, да. В нашей стране дефицит металлолома из-за низкого уровня потребления. У нас одно авто используют по 20-30 лет.
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26.02.2021 00:16
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распилим все!
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25.02.2021 11:51 Відповісти
Ага, за счет нищих, которые сдают металлолом, олигархи жиреют ! Когда вы уже нажретесь, суки ?!
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25.02.2021 11:52 Відповісти
А причём тут те, кто сдаёт металлолом? Они как сдавали, так и будут сдавать. А вот те, кто принимают, вот это мафия. И зря ты так за них переживаешь.
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26.02.2021 00:14 Відповісти
Притом что будут сдавать по 4,50 а могли-бы по 45
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26.02.2021 03:10 Відповісти
Чому не було такого не було в 90-х, коли червоні директори різали свої заводи на металобрухт і вивозили в Туреччину, стаючи міліардерами? А тепер скажіть шо Чучмо було найкращим президентом.
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25.02.2021 11:55 Відповісти
тогда ахметов только подгребал под себя, а сейчас подгреб и хочет бесплатный металлолом.
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25.02.2021 13:40 Відповісти
Кажется никто и слова не сказал о бесплатном металлоломе. А пошлины на экспорт металлолома действуют во многих странах. Это ж только в нашей стране диванные эксперты ратуют за вывоз сырья.
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26.02.2021 00:15 Відповісти
Металолом колись та закінчиться, от коли б був безмитний ввіз "іншомарок",то сюди б навезли стільки металолома, ним би , в вигляді метзаготовок ще й торгували б на Китай. І це ж логічно, випускають прокат, з нього клепають автомобілі, в кінці життя чого не може знову автомобіль попасти на переробку на малубатьківщину? Всі автомобілі Европи можна тут переробляти, а на відвалах пустих порід Криворіжжя були б здоровенні автобазарі, все СНГ їхало б тут купити дешево запчастини і "іншомарку", а те що не продавалось-в домену піч
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25.02.2021 11:56 Відповісти
Всі 099-ки , восьмаки, шестірки,зазіки-пазіки 40 літні стали б коштувати по 100 долярів, але про це ніхто не жалкував би, бо добавивши ще "сотку" можна було б купити майже новий автомобіль з кондиціонером. З автодоріг пропали б розвалюхи , які тільки в небо СО та NO2 викидають
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25.02.2021 12:04 Відповісти
Так вроде сейчас уменьшили окончательно растаможку.
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25.02.2021 13:39 Відповісти
Ну, кстати, да. В нашей стране дефицит металлолома из-за низкого уровня потребления. У нас одно авто используют по 20-30 лет.
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26.02.2021 00:16 Відповісти
бестаможку скоро сделают, я почти уверена
потому шо помирает постепенно бизнес последнего, кто этому активно сопротивлялся - Васадзе
а больше производителей и нет у нас особо
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26.02.2021 00:35 Відповісти
Євросоюз вже років з 20 вимагає від України скасувати мито на металобрухт.
Погляньте, - новина ще за 2004 рік.
Збереження експортного мита на металобрухт забезпечить Україні мільйонні надходження до держбюджету, - нардеп - Цензор.НЕТ 7610
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25.02.2021 12:24 Відповісти
Так Европе это и нужно, чтоб лом дешевле покупать - им он по зарез нужен, для их металлургии. Это у нас лом как добавка, а у них это прямое сырье. А без сырья и рабсилы мы Европе и нах не на.)))
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25.02.2021 20:21 Відповісти
ахметка еще купит один дворец - за счёт бедных. Люди сдают металлолом за копейки , что бы выжить. На цензоре очень много внимание этой теме, видно есть заказ. Обозначайте как рекламу, будьте честными
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25.02.2021 14:06 Відповісти
Нет заказа. Если-бы вы чаще на Цензор заглядывали, то видели-бы эту тему на протяжении нескольких лет. Тут просто борьба интересов между барыгами и промышленниками. Барыги все ресурсы из страны за гроши сливают, а промышленникам ничего не остается, как вправлять мозги бестолковым правителям.)))
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25.02.2021 20:19 Відповісти
А убытки в МИЛЛИАРДЫ гривен из-за снижения НДС для агро-друзей ЗЕли - это нормально?
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25.02.2021 15:07 Відповісти
ненормально - только для аграрных баронов НДС обнуляют давным-давно
и началось это далеко не при зеленском - как минимум при порохе набрало мощных оборотов
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26.02.2021 00:34 Відповісти
Пошлины сохранять нужно, не спорю. Но как красиво "завернул"...))) У зеленых аж слюнка побежала. Правильную эрогенную зону в заголовке подчеркнули - "миллионные поступления в бюджет". От таких заголовков у половины зеленых оргазмические судороги начинаются.)))
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25.02.2021 20:16 Відповісти
Ну хотя бы даст возможность не потерять те поступления, что есть сейчас. Немалая доля поступлений налоговых идёт именно из ГМК, где металлолом и нужен
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26.02.2021 00:10 Відповісти
 
 