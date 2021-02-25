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Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що Леся Українка надихає її вчити українську мову

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що Леся Українка надихає її вчити українську мову

Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що поетеса Леся Українка надихає її вчити українську мову.

Про це Сіммонс повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я згадую сьогодні Лесю Українку, в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад!" - зазначила посол Великої Британії.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 150-річчя з дня народження видатної драматургині, поетеси, письменниці та громадської діячки Лесі Українки.

Автор: Наталя Джума
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посол Британии - цивилозованный, умный человек, про лишнехромосомных такого никак не скажешь... что за поребриком, что у нас, в Украине.
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25.02.2021 12:38 Відповісти
Треба сказати послу Британіі,що "Лісова пісня" то український варіант "Коханця леді Чаттерлей" Лоуренса...Тільки без матів і порнухи...
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25.02.2021 13:06 Відповісти
А українці тим часом вибирають у президенти відомого українофоба .....
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25.02.2021 16:30 Відповісти
 
 