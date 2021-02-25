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Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що Леся Українка надихає її вчити українську мову
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що поетеса Леся Українка надихає її вчити українську мову.
Про це Сіммонс повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Я згадую сьогодні Лесю Українку, в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад!" - зазначила посол Великої Британії.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 150-річчя з дня народження видатної драматургині, поетеси, письменниці та громадської діячки Лесі Українки.
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Панас Стець
показати весь коментар25.02.2021 12:38 Відповісти Мені подобається 5
Степан Русин
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BanderaVbyv Moscoviyu
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