Посол Великої Британії Сіммонс заявила, що Леся Українка надихає її вчити українську мову

Посол Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що поетеса Леся Українка надихає її вчити українську мову.

Про це Сіммонс повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я згадую сьогодні Лесю Українку, в день її народження. Крім своїх дивовижних дарів як письменниці та активістки-феміністки, вона володіла десятьма мовами. Я не знаю, що може бути для мене кращим натхненням продовжувати працювати над моєю українською, ніж її приклад!" - зазначила посол Великої Британії.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають 150-річчя з дня народження видатної драматургині, поетеси, письменниці та громадської діячки Лесі Українки.