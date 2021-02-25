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Новини Політика України
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Захарченко Віталій (294) арешт майна (226) АРМА (135) Офіс Генпрокурора (2347)

Суд наклав арешт на майно, пов'язане з ексміністром МВС Захарченком-утікачем, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд наклав арешт на майно, пов'язане з ексміністром МВС Захарченком-утікачем, - Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду Києва наклав арешти на майно іноземних компаній, пов'язаних з колишнім міністром внутрішніх справ України часів Євромайдану Віталієм Захарченком.

Для здійснення заходів з управління арештованим майном судом також задоволені клопотання слідчого ДБР про його передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора .

Зазначається, що заборона на відчуження та розпорядження накладено на 3 квартири і 6 гаражів у центральній частині Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

"Арешт накладено у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування ексміністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім Президентом України, вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження, місцезнаходження, переміщення, перетворення (зміни їх форми), в тому числі у спосіб конвертування безготівкових коштів в готівкові, придбання нерухомого майна та його виведення за кордон на підконтрольні іноземні компанії (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та інші статті КК України)", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

Також читайте: Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР"

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ну, зараз почнеться імітація бурхливої діяльності для того, аби відволікти увагу від справи Стерненко і суботньої акції.
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25.02.2021 12:04
+3
Так два дні залишилося. Треба якось відкупатися від мітингувальників.
До речі, а що хоч арештували?
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25.02.2021 12:07
+3
У Пети ПарАшенко было 5 лет для наложения санкций на мертвечука.
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25.02.2021 12:25
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внезапно
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25.02.2021 12:03 Відповісти
Так два дні залишилося. Треба якось відкупатися від мітингувальників.
До речі, а що хоч арештували?
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25.02.2021 12:07 Відповісти
Ну, зараз почнеться імітація бурхливої діяльності для того, аби відволікти увагу від справи Стерненко і суботньої акції.
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25.02.2021 12:04 Відповісти
Від двох калік відволікати?
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25.02.2021 13:52 Відповісти
Подивимось яка ота безстрокова акція(балаган) буде,вони ж такі жадні,що на пів дня проплатять більш ні! сивочолий і так мабуть терпить непоправні збитки,ще й канал з переляку "викупив",а платити то крикунам потрібно!!!
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25.02.2021 14:00 Відповісти
арешт майна, это хорошо... а судить заочно передаста когда будем???
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25.02.2021 12:05 Відповісти
У венедиктовой было больше года чтобы накинуть европейским партнерам аргументов для продолжения санкций против рыгофашистов: арбузова, мудачника, азирова и прочих. Но она взяла и тупо отмазала этих уродов от евросанкций. Так что думайТЕ!
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25.02.2021 12:11 Відповісти
У Пети ПарАшенко было 5 лет для наложения санкций на мертвечука.
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25.02.2021 12:25 Відповісти
І лишити на поталу Мордору більш за 3000 українських військових.
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25.02.2021 12:42 Відповісти
А хіба військові не зобовязані Україну боронити?
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25.02.2021 13:54 Відповісти
Тобто, треба було їх там лишити бо то їх прямий обов'язок?
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25.02.2021 14:11 Відповісти
ДЕ ТАМ? я твои мысли читать не умею?
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26.02.2021 13:02 Відповісти
..пил в очі.. засланці, відпускайте українських політв"язнів-патріотів, тоді подивимося, шо ви таке
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25.02.2021 12:29 Відповісти
Воровал и грабил. Грабил и воровал.
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25.02.2021 13:53 Відповісти
Интересно!! А 500 шт полувахонов числящихся имуществом Захарченко, .до сих пор зарабатывают ему доход в Украине?? Или этот гондон путинсий успел перероформить полувагоны на родственников!!??
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25.02.2021 13:15 Відповісти
А в ответ Захарченко "наложил" на этот арест. За 7 лет то имущество видать переписано уже на пятых-десятых лиц.
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25.02.2021 13:24 Відповісти
Вот действительно, очень бы хотелось услышать на что наложен арест: адреса, владельцы и т.д всего имущества Захарченко. А то сказали, лапши на уши навещали зелохторату и ради рейтинга зенедоумка.
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25.02.2021 15:49 Відповісти
 
 