В ОП взялися за дотримання гідності пацієнтів: Сьогодні потребують роз'яснення, здавалося б, звичні речі - чи має лікар обговорювати діагноз при сторонніх

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська взяла участь у презентації проєкту Методичних рекомендацій щодо дотримання принципів гідності пацієнтів у лікарні, які були підготовлені за результатами роботи з медичними закладами в трьох пілотних областях.

У зустрічі взяли участь народні депутати – члени парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, представники Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я, керівники лікарень, представники міжнародних партнерів та громадськості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами Юлії Соколовської, сьогодні потребують обговорення, здавалося б, звичні донедавна речі: чи має лікар стукати у двері палати, заходячи до пацієнта; чи коректне використання мобільного телефону лікарем під час огляду пацієнтів; чи є нормою, коли немедичний персонал (сторонні люди) присутні під час обстежень чи інтервенцій та обговорення чутливої медичної інформації, зокрема результатів аналізів пацієнта та діагнозу тощо. Тому дуже важливо продовжувати публічний діалог щодо забезпечення гідності пацієнтів.

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Серед питань, які також порушували учасники зустрічі, – забезпечення поваги у спілкуванні з пацієнтом та його близькими, автономія пацієнта, яка передбачає згоду на будь-які втручання, обговорення варіантів лікування та зрозуміле пояснення стану пацієнта, чистота, приватність, а також безумовне задоволення потреби пацієнта в таких побутових речах, як наявність доступної питної води у лікарні, душу, мийних та дезінфекційних засобів.

За результатами обговорення було запропоновано поширити озвучені рекомендації на всі лікарні в державі, провести навчання для медичного персоналу всіх закладів, створити можливості для затвердження в кожній лікарні своїх стандартів поведінки та етичного ставлення, заохочувати лікарів і молодший медперсонал враховувати у своїй роботі аспекти гідного поводження з пацієнтами.

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Юлія Соколовська наголосила на важливості дотримання балансу у забезпеченні прав, оскільки повага до гідності має бути взаємною. Так, без дотримання прав медичного персоналу, без гідної оплати праці та належних умов буде важко досягти принципів дотримання гідності пацієнта в медичному закладі.

"Водночас ми маємо забезпечити такі умови, за яких дотримання гідності пацієнта стане невід’ємною важливою складовою медичної та реабілітаційної допомоги", – резюмувала вона.