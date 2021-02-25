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Новини Політика України
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охорона здоров'я (239) медицина (1439) лікарі (1096) Офіс Президента (1749) Юлія Соколовська (28)

В ОП взялися за дотримання гідності пацієнтів: Сьогодні потребують роз'яснення, здавалося б, звичні речі - чи має лікар обговорювати діагноз при сторонніх

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В ОП взялися за дотримання гідності пацієнтів: Сьогодні потребують роз'яснення, здавалося б, звичні речі - чи має лікар обговорювати діагноз при сторонніх

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська взяла участь у презентації проєкту Методичних рекомендацій щодо дотримання принципів гідності пацієнтів у лікарні, які були підготовлені за результатами роботи з медичними закладами в трьох пілотних областях.

У зустрічі взяли участь народні депутати – члени парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, представники Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я, керівники лікарень, представники міжнародних партнерів та громадськості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

За словами Юлії Соколовської, сьогодні потребують обговорення, здавалося б, звичні донедавна речі: чи має лікар стукати у двері палати, заходячи до пацієнта; чи коректне використання мобільного телефону лікарем під час огляду пацієнтів; чи є нормою, коли немедичний персонал (сторонні люди) присутні під час обстежень чи інтервенцій та обговорення чутливої медичної інформації, зокрема результатів аналізів пацієнта та діагнозу тощо. Тому дуже важливо продовжувати публічний діалог щодо забезпечення гідності пацієнтів.

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Серед питань, які також порушували учасники зустрічі, – забезпечення поваги у спілкуванні з пацієнтом та його близькими, автономія пацієнта, яка передбачає згоду на будь-які втручання, обговорення варіантів лікування та зрозуміле пояснення стану пацієнта, чистота, приватність, а також безумовне задоволення потреби пацієнта в таких побутових речах, як наявність доступної питної води у лікарні, душу, мийних та дезінфекційних засобів.

За результатами обговорення було запропоновано поширити озвучені рекомендації на всі лікарні в державі, провести навчання для медичного персоналу всіх закладів, створити можливості для затвердження в кожній лікарні своїх стандартів поведінки та етичного ставлення, заохочувати лікарів і молодший медперсонал враховувати у своїй роботі аспекти гідного поводження з пацієнтами.

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Юлія Соколовська наголосила на важливості дотримання балансу у забезпеченні прав, оскільки повага до гідності має бути взаємною. Так, без дотримання прав медичного персоналу, без гідної оплати праці та належних умов буде важко досягти принципів дотримання гідності пацієнта в медичному закладі.

"Водночас ми маємо забезпечити такі умови, за яких дотримання гідності пацієнта стане невід’ємною важливою складовою медичної та реабілітаційної допомоги", – резюмувала вона.

Автор: Наталя Джума
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Блин как больше проблем у нас нету
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25.02.2021 12:34 Відповісти
це проблема. коли у лікаря сидить паціент, а у двері преться кугутка "мне только спросить".
коли у лікаря сидить пацієнт і лікарю дзвонить інший пацієн, ну скажімо, взнати аналізи, то лікар кидає цього пацієнта, і у телефон розказує запитане: 1.віжбувається ігнорація пацієнта, що на очному прийомі 2.відбувається розголос лікарняної таємниці - результатів аналізу, бо через телефон чути прізвище, лікар ще може попросити повторити прізвище, або повторити його за телефонним пацієнтом.
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25.02.2021 14:57 Відповісти
Ось вона турбота про нарід. А ви війна, ковід, пенсії, зарплати, тарифи, мова, енергетика, економіка, НАТО, ЄС, МВФ ...
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25.02.2021 12:41 Відповісти
людей багато, усім вистачить занять. і як можна чіплятися до тих, у кого озвучені тобою питання не є їх роботою? тебе зарплата заставляє ляпать?
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25.02.2021 15:00 Відповісти
Що сказати планували?
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25.02.2021 15:05 Відповісти
Давно пора эту проблему решать. Только при чём тут ОП?
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25.02.2021 18:37 Відповісти
 
 