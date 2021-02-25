Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова була змушена міняти місце проживання через інформацію про певні ризики.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Independent.
"Мені доводилося час від часу міняти адресу, жити в різних місцях після отримання певної інформації. Я не хочу робити з цього великої проблеми, але це те, що ви не можете ігнорувати. У мене міцна сім'я, ми навчилися це долати", – сказала Венедіктова.
Генпрокурорка каже, що її чоловік був проти, щоб вона обіймала посаду в органах прокуратури, адже розумів, з якою небезпекою вона може бути пов'язана.
"Він знав проблеми, з якими я зіткнуся. Але він цілком підтримує мене з моменту, коли я вирішила зайняти її, я маю підтримку своєї родини в тому, що я роблю", – сказала генпрокурорка.
Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевше за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу
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Зелені, а що з цією справою? Як ваш президент, контролює розслідування корупційного злочину вчиненого генпрокурором? Так ото ж...
На все более роскошный и за государственный(деньги налогоплательщиков - нас с вами) счет.
А сапоги над головой нє свистєли?
- тсссс! военный секрет! каждый день на новом месте!" (С) ))