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Новини Політика України
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Венедіктова (756) Офіс Генпрокурора (2347)

Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи:

Керівник Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова була змушена міняти місце проживання через інформацію про певні ризики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Independent.

"Мені доводилося час від часу міняти адресу, жити в різних місцях після отримання певної інформації. Я не хочу робити з цього великої проблеми, але це те, що ви не можете ігнорувати. У мене міцна сім'я, ми навчилися це долати", – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка каже, що її чоловік був проти, щоб вона обіймала посаду в органах прокуратури, адже розумів, з якою небезпекою вона може бути пов'язана.

"Він знав проблеми, з якими я зіткнуся. Але він цілком підтримує мене з моменту, коли я вирішила зайняти її, я маю підтримку своєї родини в тому, що я роблю", – сказала генпрокурорка.

Також читайте: Від початку вересня 2020 року керівником САП фактично є Венедіктова, - Ситник

Нагадаємо, раніше "Схеми" повідомили, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова орендує державну резиденцію в комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами за цінами, вдвічі дешевше за офіційну розрахункову вартість оренди інших будинків на території цього ж комплексу

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Агент Кремля, что тут поделать?
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25.02.2021 12:19
+27
Периодически пряталась то у Портнова, то у Татарова
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25.02.2021 12:28
+15
Ох, ці єврейські штучки для європейців!
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25.02.2021 12:21
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Агент Кремля, что тут поделать?
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25.02.2021 12:19 Відповісти
Периодически пряталась то у Портнова, то у Татарова
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25.02.2021 12:28 Відповісти
То на держдачі у Бубачки, за рахунок "мудрого" наріду".
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25.02.2021 12:54 Відповісти
Когда тебя уже на Лукьяновке надолго пропишут...
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25.02.2021 12:20 Відповісти
Ох, ці єврейські штучки для європейців!
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25.02.2021 12:21 Відповісти
Хотите, чтобы меня грохнули?" (с)
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25.02.2021 12:21 Відповісти
ніхто не заперечує.
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25.02.2021 12:24 Відповісти
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 5585
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25.02.2021 12:21 Відповісти
Это шарий под прикрытием,внедряется в элитные круги.
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25.02.2021 12:27 Відповісти
Внедряется в Венедиктову. Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 7053
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25.02.2021 14:24 Відповісти
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 8374 ааа, ось воно що сталось. То вона від вбивць у президентській резиденції переховувалась? А навіщо ж тоді половину вартості платила?

Зелені, а що з цією справою? Як ваш президент, контролює розслідування корупційного злочину вчиненого генпрокурором? Так ото ж...
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25.02.2021 12:21 Відповісти
такі злочини розслідує НАБУ. Під прокурорським наглядом Генпрокурора.
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25.02.2021 12:26 Відповісти
Бойся и оглядывайся, ****!
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25.02.2021 12:22 Відповісти
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 5077
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25.02.2021 12:22 Відповісти
Дура набитая.
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25.02.2021 12:24 Відповісти
Брехати- не ціпом махати...
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25.02.2021 12:25 Відповісти
***** это же надо так уметь масть себе набивать, она думает что там как здесь 73% лохов.
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25.02.2021 12:26 Відповісти
Якщо не клоун, то клоунесса.
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25.02.2021 13:03 Відповісти
всех прокуроров бывших, кроме Рябошапки, на карандаш, что бы страну не поменяли
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25.02.2021 12:27 Відповісти
"Мне приходилось время от времени менять адрес"

На все более роскошный и за государственный(деньги налогоплательщиков - нас с вами) счет.
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25.02.2021 12:29 Відповісти
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 8510
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25.02.2021 12:31 Відповісти
Бєнядіктова: пули свистєли над головой!
А сапоги над головой нє свистєли?
Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 8274
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25.02.2021 12:31 Відповісти
Пшенка-2
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25.02.2021 12:32 Відповісти
ШТО ? Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 3186 Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 6890 Венедиктова в интервью The Independent рассказала об опасности своей работы: "Мне приходилось время от времени менять адрес" - Цензор.НЕТ 9693
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25.02.2021 12:33 Відповісти
Мелковато как то адреса менять.... Вон на Пледика даже покушались из тепловизора очередью дали! А тут детский сад какой то!
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25.02.2021 12:35 Відповісти
В разных местах проживают миллионеры,простые люди на госслужбе такого себе позволить не могут,и что это за страна в которой генпрокурор ныкается от страха по норам,что же тогда с безопасностью простых плебеев.
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25.02.2021 12:36 Відповісти
Будь человеком, а не подстилкой всяких упырей и живи спокойно.
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25.02.2021 12:42 Відповісти
міняє один свій маєток на інший якщо має з 10-к об'єктів нерухомості у власності які насосала нєпасільнимтрудом
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25.02.2021 12:43 Відповісти
Твой адрес не дом и не улица, твой адрес Савецкий Саюз
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25.02.2021 12:45 Відповісти
из говна лепят пулю
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25.02.2021 12:46 Відповісти
Это кому же она так дорогу перешла? Или это такая изощрённая форма самолайка?)) За год ни одной громкой посадки. Не считая Стерненко.
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25.02.2021 12:47 Відповісти
Катані прямо в спідниці...де вас таких беруть?
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25.02.2021 12:48 Відповісти
Та с такими откатами можно менять не только адреса, а и страны.... хоть каждую неделю !
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25.02.2021 12:49 Відповісти
Ага, как ЯНУКОВОЩ! Тот тоже ****** так, что семь лет выцарапать не можем! Так оно "в подполье" еще и размножилось, таракан старый...
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25.02.2021 12:50 Відповісти
Кому тьі нужна, такая образина?
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25.02.2021 12:51 Відповісти
В Удмуртии или Чувашии сошла бы за красавицу
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25.02.2021 12:59 Відповісти
Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 3940
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25.02.2021 12:55 Відповісти
Пришибейко, а як до тебе прокурори працювали?
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25.02.2021 12:56 Відповісти
Так само, один тиждень жили в своєму імєніі, другий в імєнії записаному на маму, потім їхали на фазєнду оформлену на папу.....
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25.02.2021 13:14 Відповісти
Не будь курвою і не знадобиться міняти адресу. Я так зрозумів, що це вже на все життя, якщо не захоче сидіти в ненькі Україні.
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25.02.2021 13:01 Відповісти
Цу, вона похвалилася кількістю нерухомості, якою їй вдалося розжитися завдяки "нєпасільнаму труду".
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25.02.2021 13:12 Відповісти
До речі, граний аргумент вимагати закон про зброю в редакції УАВЗу. Якщо вже генітальний плокулол не відчуває себе в безпеці то, простим громадянам просто необхідно мати засоби самозахисту.
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25.02.2021 13:17 Відповісти
хочу сразу ее расстроить - ей и дальше придется менять адреса и прятаться, за все "наработанное" придется отвечать
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25.02.2021 13:22 Відповісти
"- а где вы постоянно квартируете?
- тсссс! военный секрет! каждый день на новом месте!" (С) ))
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25.02.2021 13:32 Відповісти
під підозрою Стерненка в заволодінні 300 гривень підписи семи прокурорів і двох керівників. З таким напрямком руху прокуратури пригоди по переховуванню можуть перейти в планетарний масштаб.
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25.02.2021 13:33 Відповісти
Могу предложить испытанное безопасное место - шалаш в Разливе, недорого.
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25.02.2021 13:52 Відповісти
Когда в Италии боролись с мафией прокурор с семьёй,бросил свой дом и переехал жить в полицейскую общагу с забором и охраной по периметру.А эта как кукушка порхает с гнезда в гнездо Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 3803
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25.02.2021 13:59 Відповісти
Зло повинно бути покарано!! Ця російська посіпака має бути за гратами!
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25.02.2021 14:08 Відповісти
О..., делов то "смена адреса"... Вот как она старается - пряча доходы... Вот это действительно - СТАРАЕТСЯ....!
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25.02.2021 14:27 Відповісти
Як солодко звучить для 73% дебілоти.Виконує завдання зелоха пуд кулями і бігом, на ходу пару раз сходивши в туалет і без харчів. Злі бандьори не дають спокійно крутити муклі з портяною та татаркою, чи і цю теж Софія і Маруся налякали?
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25.02.2021 14:50 Відповісти
"... опасная у меня работа подумала Бенедиктова" и выписала себе еще пару премий, так сказать, компенсация за моральный и физический риск) Венедіктова в інтерв'ю The Independent розповіла про небезпеку своєї роботи: "Мені доводилося час від часу міняти адресу" - Цензор.НЕТ 7490
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25.02.2021 14:59 Відповісти
ЗЕподпольщица, мля. Прямо Мата Хари из канторы Зебуинов.
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25.02.2021 15:09 Відповісти
 
 