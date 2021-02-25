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Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що земельна реформа наближається до логічного завершення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Історична земельна реформа наближається до логічного завершення. Українці матимуть прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати "світовим продовольчим супермаркетом"", - цитує ОП слова Лещенка.
Зазначається, що Мінагрополітики зараз найбільше працює над відновленням, модернізацією та побудовою зрошувальних систем. Завершення земельної реформи додасть динаміки економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менш як на 1%.
Топ коментарі
+14 Vlad Hof
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https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.
№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
Ми навіть свинину не можемо експортувати через африканську чуму, яку нам постійно підкидають коцапи. Те саме стосується всіх виробів.
И будут граждане, как и сейчас в супермаркете, на всё облизываться, а покупать по два яйца, просроченную колбасу и вчерашний хлеб..
маркет с картошкой из египта
клубникой из израиля
сыром из италии
ну и г@мном каким-то
....
шото зерно и рапс я в мешках в маркете не видел..
Но для этого надо поменять свидомость у стада ждунов и буратин . Земля не продается, а здается в оренду.
Заявил с трибюны ВР Ефим Зывягильский,И.О.премьер министра Украины 1995 год.Кстати Герой Украины
а народу України від всього цього буде велика ДУЛЯ
А ЦИМ АБИ РІДНУ МАТИ ПРОДАТИ ПОДОРОЖЧЕ