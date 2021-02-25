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Мінагрополітики (188) земельна реформа (231) Лещенко Роман (69)

Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко заявив, що земельна реформа наближається до логічного завершення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Історична земельна реформа наближається до логічного завершення. Українці матимуть прозорий ринок землі, і наша країна зможе стати "світовим продовольчим супермаркетом"", - цитує ОП слова Лещенка.

Зазначається, що Мінагрополітики зараз найбільше працює над відновленням, модернізацією та побудовою зрошувальних систем. Завершення земельної реформи додасть динаміки економічному зростанню. Зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менш як на 1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко розповів про плани СН на п'яту сесію: Завершення земельної реформи і гральний бізнес

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
А впоследствии и всей Вселенной
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25.02.2021 12:22
+14
Якщо олігархи ще й землю візьмуть, то Україні хана.
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25.02.2021 12:23
+13
А де референдум про ринок землі? Прєхалі?))
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25.02.2021 12:32
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Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5490 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5490 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 5490 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 7216 Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 3400
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25.02.2021 12:22 Відповісти
А впоследствии и всей Вселенной
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25.02.2021 12:22 Відповісти
Шиза косит наши ряды Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко - Цензор.НЕТ 7475
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25.02.2021 12:26 Відповісти
Да, в Украине состоится первый в истории мироздания межпланетных аграрный конгресс! Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 664
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25.02.2021 12:43 Відповісти
Боже , какие они все дебилы!!! И голохвастовы. Свистят безбожно, по всем вопросам, и как дурачки (правда чего как дурачки? такие и есть!) свято верят в свою несусветную брехню. Нью-васюки вылазят со всех сторон- и дорог настроили, и учителям по 4000 евро платят, и ковид победили , и медкам заплатили, и каналы рыть будут, и аэропорты еще строить везде будут, и вакцину привезли ******** доз , самую передовую Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 1363, и в нато вступают и МВФ у них на посылках и т.д и т.п.. Ну сказочные долбодятлы и брехуны. Ржу, приготовил попкорн, буду наблюдать за этими пустобрехами.
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25.02.2021 15:38 Відповісти
Якщо олігархи ще й землю візьмуть, то Україні хана.
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25.02.2021 12:23 Відповісти
ага як дехто шастав 53 роки туристом по пустыне.. помним помним..
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25.02.2021 12:25 Відповісти
Они уже ее взяли вместе 35 000 000 рабов. Просто рабы еще об этом не знают.
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25.02.2021 12:50 Відповісти
Путлер вирішив продати частину росії?
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25.02.2021 12:58 Відповісти
А вот и начинка из говна и дуста сейчас будет выть ************ методичку, что Украине не нужОн прозрачный рынок земли
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25.02.2021 13:06 Відповісти
А ось і кацапчик рогокопитний виліз. Ще молися своєму ************* *****?
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25.02.2021 13:24 Відповісти
Тупая рашистская *отмазка* - обвинить оппонента в том, в чем сам виноват .Животное рашистское идешнах вместе с вофкой ******,будете жестко наказаны ,подонки....
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25.02.2021 13:30 Відповісти
Замість тисячі слів напиши, путін - *****, кацапи - підараси. Потім продовжимо бесіду.
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25.02.2021 14:30 Відповісти
путлер- *****, кацапи- підараси в 98-99%
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26.02.2021 07:52 Відповісти
Поки буду вважати що ти не ************. А тепер про який прозорий ринок землі ти вякаєш? Який кусок землі і в кого ти хочеш купити, чи кому продати?
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26.02.2021 09:18 Відповісти
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" . Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль https://censor.net/ru/news/3264458/stoimost_zemli_mojet_vozrasti_v_25_raza_eto_tochno_obogatit_nashih_lyudeyi_shmygal Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне.велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ). Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання.

№22/115926-еп
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора,села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.

Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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20.05.2021 16:31 Відповісти
Брехня чергова.
Ми навіть свинину не можемо експортувати через африканську чуму, яку нам постійно підкидають коцапи. Те саме стосується всіх виробів.
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25.02.2021 12:26 Відповісти
этот придурок в курсе, что в "супермаркете" цены на продовольствие уже выше чем у покупателей.
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25.02.2021 12:26 Відповісти
Сразу после олимпиады, запуска спутника ну и т. д.
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25.02.2021 12:27 Відповісти
Ага, сразу после "мирового IT хаба" (Как говорил величайший ITшник всех времен и народов. В IT сообществе, больше известный как "ЗЕленая плесень")
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25.02.2021 12:28 Відповісти
Земельная реформа близится к завершению, Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом", - глава Минагрополитики Лещенко

И будут граждане, как и сейчас в супермаркете, на всё облизываться, а покупать по два яйца, просроченную колбасу и вчерашний хлеб..
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25.02.2021 12:30 Відповісти
Полвареника тебе еще в зад,облизавший все щеки на морде лица...
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25.02.2021 13:10 Відповісти
А тебе не вареника... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 7349
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25.02.2021 13:14 Відповісти
Оптові земельні інвестори займатимуться не продукцією для супермаркетів, а рапсом для пального. Їжу завозитимемо з Польщі.
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25.02.2021 12:30 Відповісти
Чего-то Лещенко ничего не говорит про главных бенофициаров "реформы"- украинских олигархов.
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25.02.2021 12:30 Відповісти
точно-точно, один бєня-фіціар є 100% Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2768
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25.02.2021 12:36 Відповісти
фабрики й заводи вже продали .
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25.02.2021 12:31 Відповісти
просрало все ваше поколение при приватизации
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25.02.2021 12:38 Відповісти
Во время земельного кадастра и реформы РАБссиянская помойка Петра Столыпина резко рванула в мировые лидеры,выгребая из Украины миллионы Пудов хлеба...Кормилица Европы сраная... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3405
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25.02.2021 12:32 Відповісти
А де референдум про ринок землі? Прєхалі?))
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25.02.2021 12:32 Відповісти
а де референдум про ринок сала?
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25.02.2021 12:38 Відповісти
а каким боком ты к рынку земли?
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25.02.2021 12:39 Відповісти
Я власник. А чьо?
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25.02.2021 13:07 Відповісти
не супермаркетом, а сырьевым придатком...
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25.02.2021 12:33 Відповісти
І стали індустріальною державою №1..
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25.02.2021 12:33 Відповісти
олигархи за все годы ничего хорошего для украинцев не сделали. кто-то думает что от того что они скупят украинские земли украинцам будет какая-то польза?
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25.02.2021 12:33 Відповісти
так иди и обрабатывай землю, или за тебя кто-то должен это сделать?
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25.02.2021 12:41 Відповісти
Там є кому обробляти. Земля не пустує.
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25.02.2021 12:53 Відповісти
Рынок земли начнется после 2023 года,а сейчас пустопорожняя болтовня... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 7084 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 7084
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25.02.2021 12:34 Відповісти
наркоманы....
маркет с картошкой из египта
клубникой из израиля
сыром из италии
ну и г@мном каким-то
....
шото зерно и рапс я в мешках в маркете не видел..
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25.02.2021 12:35 Відповісти
Бєня скупить найкращі землі і переподасть лаптям та пейсатим. Но ви там дєржітєсь! Нагадайте мені хто протіг цей закон.
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25.02.2021 12:36 Відповісти
Беня вже скупив найкращи мазанки, найращих свиней, та найкращи скотоферми.
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25.02.2021 12:39 Відповісти
Редкий *******. Мировые рынки давно поделены. Да и Китай вы, ослы, нахрен послали. Хрен вас куда то пустят...
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25.02.2021 12:37 Відповісти
Сейчас товарооборот Украина-ЕС составляет 42 % ВВП Украины....,остальное Китай,Африка,Ю.Америка и США,Мавзолейная помойка Путлера заблокировала 200 украинским фирмам торговать с РАБссией..Список товаров и фирм найдете на сайте Кабмина Украины...болваны... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9787
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25.02.2021 12:38 Відповісти
Стройте еще один Северный поток с Южным,и Украина поцелует Путлера в Дупло... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2247 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2247
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25.02.2021 12:41 Відповісти
ты когда пишешь, акцентируйся на чем-то одном
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25.02.2021 12:44 Відповісти
Мой младший сын всего 21 год,знает больше о своей стране,чем вы все вместе взятые болваны... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3352 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3352
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25.02.2021 12:48 Відповісти
Мошенники. В начале 90-х нам рассказывали, что пройдет приватизация предприятий и уровень жизни нашего народа станет наилучшим в Европе.
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25.02.2021 12:48 Відповісти
Тоже самое что реформа прокорыторы Веньки-кровати переставили и объявили о рехформе.
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25.02.2021 12:48 Відповісти
ключевое слово МОЖЕТ!! Мы уже стали "будем" жить лучше франции через два года, после 1991 года!...
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25.02.2021 12:49 Відповісти
Олигархи США с Иланам Маском во главе идут в отставку добровольно,Джо Байден разогнал всех Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9531 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9531 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9531
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25.02.2021 12:51 Відповісти
Олигархи Кучмы никуда не уйдут,не для того Данилыч строил ОЛИГАРХАТ целых 2 каденции,сейчас идет третья... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 2692 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 4975
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25.02.2021 12:53 Відповісти
Банановая республика будет. На бусы и огненную воду будем менять пшеницу и сталь.
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25.02.2021 12:55 Відповісти
В начале Перестройки отец Сенатор меня 16 летнего пацана кормил колбасой по 2-10,сейчас жена покупает сразу 200 сортов колбасы и сыра.Слава Україні!!! Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3338 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 9556
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25.02.2021 12:56 Відповісти
а вместо этого кучма наплодил несколько олигархов, самых богатых (или почти самых) Европы. нет необходимости говорить что простой народ как был, так и остался нищим, а Украина не стала не второй Францией, не пятой, и даже не десятой
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25.02.2021 13:25 Відповісти
зато с такой олигархической экономикой, она стала вторым зимбабвэ. и ести бы просто не огромые богатства - земли и недра,вполне могла бы стать вторым сомали
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25.02.2021 13:31 Відповісти
що значить другим, ми перше зімбабве!
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25.02.2021 13:48 Відповісти
Украина может стать "мировым продовольственным гипермаркетом",Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 8381.
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25.02.2021 13:47 Відповісти
для этого прийдется конституцию менять а пока земля властнисть громодян всей Украины.
Но для этого надо поменять свидомость у стада ждунов и буратин . Земля не продается, а здается в оренду.
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25.02.2021 12:58 Відповісти
Кравчук прав,в 2001 году только Харьковские мясокомбинаты выпускают продукции миллионы тонн...,за Полтавские не буду,все есть на сайте Кабмина Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3169болваны
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25.02.2021 12:59 Відповісти
Земельная реформа близится к завершению,Украина может стать мировым супермаркетом?, так она уже стала лидером в продаже метала, подсолнечного масла и что? стало только хуже,выжимают из Земли все соки, а всю прибыль заберают олигархи в офшоры, которых крышует Зеленая "инвест" няня, населению же работать не дают,как и прежде, начиная со времен Быдлоковича, а если кто и произвел так и то часть отбирают фиксалы и "правоохоронці"на свой бизнес.
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25.02.2021 13:00 Відповісти
Во всем виноват Порошенко... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 4395Украина напала на Украину..заявил представитель РАБссии в ООН Небензя... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3964
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25.02.2021 13:05 Відповісти
Фракция Порошенко, почти в полном составе, тоже проголосовала за дерибан земли. Иконы пороха должны висеть в квартире каждого порохобота.
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25.02.2021 13:10 Відповісти
У каждой бабы Украины должен висеть портрет Путлера..73 % баранов Зелемойских должны любить фюрера РАБссии.. Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 8064 Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 8064
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25.02.2021 13:13 Відповісти
Кто не за Пороха, тот за Зеленского и за Путлера? Ну и логика.
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25.02.2021 13:22 Відповісти
Логика в том что 73%/39% обычные КРЕПОСТНЫЕ., Когда отменил русский Царь Крепостное Право в Украине, то специальным под указом на юго востоке Украины только после 10 лет отменили , потом советская власть заставила советских крепостных работать за трудопалочки, отняв при этом у них паспорта. КОГДА УЖЕ ЭТИ КРЕПОСТНЫЕ УЖЕ ИСПРАВЯТСЯ? Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 4515
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25.02.2021 13:54 Відповісти
Винний на довічний термін, соєвий шилокрут.
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25.02.2021 13:59 Відповісти
С землей вакханалия, как когда-то было с предприятиями. Не пойму куда смотрят Парасюк, Гаврилюк и иные защитники народа. Наверно продались олигарху.
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25.02.2021 13:06 Відповісти
Вони і були завжди на їх утриманні.
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25.02.2021 17:25 Відповісти
Все давно украдено до нас... Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 5545
Заявил с трибюны ВР Ефим Зывягильский,И.О.премьер министра Украины 1995 год.Кстати Герой Украины Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 5545
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25.02.2021 13:08 Відповісти
Украина может стать "мировым продовольственным супермаркетом"/ Таки да. Как только КС узаконит продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки так сразу.
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25.02.2021 13:12 Відповісти
ой жеш наедимся дишовых буряков с капустой...
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25.02.2021 13:28 Відповісти
для начала запуска супермаркета надо убрать все "зеленые" кандидатуры ,претендующие на руководство в этом супермаркете
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25.02.2021 13:17 Відповісти
Земельная реформа движется к завершению, значит Зеленая няня в тихаря Землю уже "рапределила",значит заживем еще пуще прежнего, правда чиновники во власти объявили, что бы дойти до теперешнего уровня Польши надо 30-40 лет при условии, что Польша будет стоять на месте, почему-то кажется, что Украины вообще не в ту сторону идет и до Польши в нынешнем состоянии никогда не дойдет, потому,как в Польше на Земле работают местное население,фермеры,кооперативы, производят и перерабатывают продукцию на миллиарлы евро,а в Украине агробизнесом занимаются агрохолдинги-монополисты от власти и всю прибыль и активы переводят в офшоры, как говорят в Одессе это не одно и тоже.
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25.02.2021 13:20 Відповісти
печально, но факт
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25.02.2021 13:29 Відповісти
никак не могу понять - что эти правители жрут и бухают... у них же совершенно нет мозгов... только говорилка раскрывается... пусть это чудо объяснит - каждый украинец имеет право на 2 гектара земли... где они? их нет... а то, как раздали "земледельцам" - это известно... какой рынок, чмо болотное...
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25.02.2021 13:21 Відповісти
Ага,в Україні ціни на продукти вищі ніж в Європі!
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25.02.2021 14:47 Відповісти
крім того, що ціни вищі в 2 рази, так ще й заробітні плати нижчі в 4 рази... я завжди думав який Гарвард чи Стенфорд закінчували українські міністри... а потім зрозумів - нічого ніхто не закінчував, країною продовжує керувати партійно-комсомольська "гвардія" - если смерти - то мгновенной, если раны - небольшой"... а навчались вони в країні, де в "Правді" не було правди, а в "Ізвєстіях" - ізвєстій... залишався лише "Труд" за 3 копійки...
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25.02.2021 14:59 Відповісти
І тут вам "та країна" винна. Може, пора вже в дзеркало подивитись?
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25.02.2021 17:31 Відповісти
Советська гидота все й гробить
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25.02.2021 17:57 Відповісти
Всі приватизації в Україні зводяться до хижацького грабунку і знищення приватизованого.
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25.02.2021 13:24 Відповісти
Теперь за счет граждан будут весь мир кормить,а мы будем компенсировать.
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25.02.2021 13:36 Відповісти
Олигархи не удовлетворятся тем что они раздерибанили предприятия, трубы для транспортировки энергоносителей. Они еще и землю хотят раздерибанить.
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25.02.2021 13:36 Відповісти
Дерибан украинской земли это афера тысячелетия. Куда смотрят "истинные патриоты" и защитники народа - Парасюк, Гаврилюк и т.п. Явно продались олигарху. Интересно когда и за сколько.
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25.02.2021 13:42 Відповісти
цікаво, а скільки грошей треба занести в суд, аби 100 000 гектарів разом із населенням зареєструвати на бабцю шухріча.
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25.02.2021 13:46 Відповісти
ауе.. Бензоколонка рядом, а мы не супермаркет. Ишь ты, люди будут работать, а чинуши будет этот труд раздавать имея сверх прибыли! И никакой это не экспорт, когда самый отстой людям, а лучшее за бугор.
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25.02.2021 14:52 Відповісти
Украина и сейчас занимает второе место по экспорту зерна, только народ от этого богаче не стал.
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25.02.2021 15:03 Відповісти
Це точно - скільки українська земля не уроде збіжжя, олії, насіння,

а народу України від всього цього буде велика ДУЛЯ Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3253

Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 3613
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25.02.2021 15:37 Відповісти
Заберите украденную через коррупционные схемы землю и раздайте людям, согласно норм безоплатной приватизации, тогда народ станет настоящим владельцем по Конституции.
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25.02.2021 15:08 Відповісти
"Историческая земельная реформа приближается к логическому завершению. Украинцы будут иметь прозрачный рынок земли, и наша страна сможет стать "мировым продовольственным супермаркетом", - цитирует ОП слова Лещенко. Источник: https://censor.net/ru/n3250020

А ЦИМ АБИ РІДНУ МАТИ ПРОДАТИ ПОДОРОЖЧЕ Земельна реформа наближається до завершення, Україна може стати "світовим продовольчим супермаркетом", - глава Мінагрополітики Лещенко - Цензор.НЕТ 1884
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25.02.2021 15:34 Відповісти
Українців намахали , коли забрали збереження народу після розпаду СРСР. Українців намахали коли провели так звану ваучеризацію і забрали у народу фабрики і заводи. Зараз йде чергова намахалівка нації коли буде скуплена земля і народ України стане закінченими рабами, розкиданими по земній кулі. Пора готувати в історії розділ;" Як була знищена Україна і її нація". Рабів у Рай не пускають.
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25.02.2021 17:20 Відповісти
Одне напевно: селу і селянам - жопа.
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25.02.2021 17:38 Відповісти
Україна вже супермаркет, який продає готові продукти харчування відусіль, а не виготовляє їх , і ціни в цьому супермаркеті: Варшава плюс, Рим плюс, Мадрид плюс, і навіть Єгипет плюс та Пекін плюс (ну це ж поряд з Україною).
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25.02.2021 19:29 Відповісти
 
 