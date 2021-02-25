Не бачу підстав відновлювати розслідування проваджень, у яких фігурував син Байдена. Це геополітика, а не питання юридичної системи, - Венедіктова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Українські правоохоронні органи не будуть реанімувати розслідування закритих проваджень, у яких фігурував син президента США Гантер Байден. І загалом правоохоронці не втручаються в геополітичні питання.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю британському виданню The Independent, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Венедіктова зазначила, що українські правоохоронці не мають наміру відновлювати розслідування, і загалом вона рада, що Україна не була втягнута в американську політику.
"Це (кримінальні провадження, в яких фігурував Гантер Байден. - Ред.) розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і я не бачу підстав зараз починати це знову", - цитує видання генпрокурора.
Венедіктова наголосила: "Я хочу сказати, що дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут, це геополітика. Я не хочу втягуватися або робити коментарі щодо міжнародної політики".
Що стосується розслідувань доходів Байдена в Китаї та в Україні і ймовірності отримання Києвом прохання провести перевірку з цього приводу, Венедіктова зазначила: "У мене немає інформації з будь-яких офіційних каналів, тому я не знаю, що відбуватиметься в майбутньому. Але що я можу сказати, це те, що якщо буде розвиток будь-якої ситуації, наша поведінка не буде нічим відрізнятися зараз від того, якою вона була перед американськими виборами, коли востаннє порушувалося це питання".
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Ой ребята, вы на себя дела клепаете быстрее чем даже Витя Овощь в свое время
Я вот на 100% за то, что бы все фанаты ОПЗЖ переехали туда и еще и получили паспорта РФ.
The investigation is being led by the U.S. attorney's office in Delaware. It was opened in late 2018 and has included inquiries into potential criminal violations of tax and money laundering laws, according to people familiar with the inquiry. The money laundering aspect of the case failed to gain traction after F.B.I. agents were unable to gather enough evidence for a prosecution, the people said.
"I learned yesterday for the first time that the U.S. attorney's office in Delaware advised my legal counsel, also yesterday, that they are investigating my tax affairs," Hunter Biden said in a statement. "I take this matter very seriously, but I am confident that a professional and objective review of these matters will demonstrate that I handled my affairs legally and appropriately, including with the benefit of professional tax advisers."
The inquiry was focused on Hunter Biden and some of his associates, not the president-elect or other family members, two people familiar with it said. On Tuesday, prosecutors in Delaware served *********, including at least one that sought information related to Hunter Biden's taxes, two people familiar with the matter said.
За це йому й хотіли об"явити імпічмент.
Васіліса Єгоровна починає роздягатись, стоячи на краю обрива. При цьому вона прєлєстно висовує кончік язика.
Савка. Ця #уйня тобі не допоможе. Хлопці, будєм грать в ігру "Артілєрія бьйот по своїм".
Я наполягаю на подальшому розслідуванні !