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12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція

У Києві правоохоронці встановлюють обставини падіння неповнолітньої дівчинки з квартири багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі", - йдеться в повідомленні.

З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту.

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Після проведення перевірки, події буде надана правова кваліфікація.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Хоть одного адиинистратора"групп смерти" подвергнуть жестокой казни-и увидите результат!!!(казнь в средневек

овом стиле!)
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25.02.2021 12:46
+5
Страшные дела!! Каждый день гибнут дети и все помалкивают !?? Это должно стать главной новостью и тщательной разборкой причин ! Люди проснитесь!
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25.02.2021 12:47
+4
Ну, в Швеції полювання на відьом закінчилося після того, як король наказав повісити чотирьох "експертів" з викриття відьом.
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25.02.2021 13:30
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Хоть одного адиинистратора"групп смерти" подвергнуть жестокой казни-и увидите результат!!!(казнь в средневек

овом стиле!)
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25.02.2021 12:46 Відповісти
Ещё скажите на костре сжечь. Вы не думали что подобные случаи, если они носят массовый характер, могут относиться к диверсионной деятельности... писать кто подобным занимается и для каких целей?
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25.02.2021 12:52 Відповісти
Тик-Ток, Тик-Ток - сделай маленький прыжок
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25.02.2021 13:01 Відповісти
Так його ж ще знайти треба... Як правило він віртуальний, сімка в Україні не проблема, телефон чи компьютер теж
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25.02.2021 13:30 Відповісти
Ну, так наші правоохєренці хваляться своїм вмінням.
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25.02.2021 13:32 Відповісти
Ті хто дійсно вміють ті не хваляться... 12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція - Цензор.НЕТ 6851
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25.02.2021 13:42 Відповісти
Страшные дела!! Каждый день гибнут дети и все помалкивают !?? Это должно стать главной новостью и тщательной разборкой причин ! Люди проснитесь!
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25.02.2021 12:47 Відповісти
Я сожалею,что не могу пожаловаться "святой инквизиции"...Уж "псы господни"наверное гораздо быстрее уничтожили бы опасность...
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25.02.2021 12:57 Відповісти
Ну да, сожгли бы тыщ 10 неприглянувшихся людишек, да отрапортовали бы об изгнании диавола.
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25.02.2021 13:10 Відповісти
Ну, в Швеції полювання на відьом закінчилося після того, як король наказав повісити чотирьох "експертів" з викриття відьом.
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25.02.2021 13:30 Відповісти
УМИЛЯЕТ ВЫПАЛА УПАЛА СЛУЧАЙНО УБИЛАСЬ.. а можно писать точно СУИЦИД.. подстрекательство (жертва) суцидальных действий....
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25.02.2021 13:29 Відповісти
Ну, там можливе і екстремальне селфі.
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25.02.2021 13:31 Відповісти
Або викинули...
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25.02.2021 14:03 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49636380
В общей сложности в 2016 году в Украине покончили с собой 9952 человека. В пересчете это примерно 27 самоубийств в день, то есть один житель Украины сводит счеты с жизнью в среднем каждый час.

Это без учета попыток.
Так что больше не стало, стали больше писать, а это не синонимы
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25.02.2021 13:33 Відповісти
Работа психологов с детьми.. в школах. исследование причин совершения суицидов.. и активная пропоганда.. За жизнь.. Поднимание уровня жизни среди населения
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25.02.2021 13:49 Відповісти
в Японии один из самых высоких уровней жизни
Тут как раз не работает... Как и с рождаемостью
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25.02.2021 13:57 Відповісти
Плохое сравнение.. Есть ещё такое понятие как менталитет.. Между ними.. пролпасть
Японцы без оглядки и харакири и сеппуку.. и просто камикадзе.. выполнить могут
Для них нет.. для нас.. да
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25.02.2021 14:22 Відповісти
И? можно ссылочку на какое то более менее серьезное исследование как уровень жизни влияет на количество суицидов, желательно среди подростков
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25.02.2021 15:56 Відповісти
Цікаво, з чиєї квартири випала. Може, ходила вночі кудись "музику слухати".
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25.02.2021 14:07 Відповісти
В этом возрасте почти все максималисты... косой взгляд или плохое слово -"трагедия". Хорошо(совсем плохо) если это заканчивается , только тем, что "пойду всем на зло уши себе обморожу"
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25.02.2021 14:56 Відповісти
 
 