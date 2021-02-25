12-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху у Святошинському районі Києва, - поліція
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У Києві правоохоронці встановлюють обставини падіння неповнолітньої дівчинки з квартири багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі", - йдеться в повідомленні.
З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту.
Після проведення перевірки, події буде надана правова кваліфікація.
Топ коментарі
+11 (unknown) 1f025c70
показати весь коментар25.02.2021 12:46
+5 Lev Zavago 2ac59658
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+4 Cтарий Кінь
показати весь коментар25.02.2021 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
овом стиле!)
В общей сложности в 2016 году в Украине покончили с собой 9952 человека. В пересчете это примерно 27 самоубийств в день, то есть один житель Украины сводит счеты с жизнью в среднем каждый час.
Это без учета попыток.
Так что больше не стало, стали больше писать, а это не синонимы
Тут как раз не работает... Как и с рождаемостью
Японцы без оглядки и харакири и сеппуку.. и просто камикадзе.. выполнить могут
Для них нет.. для нас.. да