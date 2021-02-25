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МОЗ оновив епідзонування України: Київська область потрапила в "помаранчеву" зону, Чернівецька та Івано-Франківська - залишаються в "червоній". ІНФОГРАФІКА

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МОЗ оновив епідзонування України: Київська область потрапила в

МОЗ оприлюднив свіжі дані за ознаками для визначення регіону з широким розповсюдженням COVID-19.

Згідно з даними МОЗ, станом на 25 лютого два регіони Чернівецька та Івано-Франківська області, як і раніше входять до "червоної" зони епіднебезпеки, передає Цензор.НЕТ.

Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області - в "помаранчевій" зоні. Також до "помаранчевої" зони увійшла і Київська область через перевищення коефіцієнта виявлення випадків - 23,4% при допустимому 20%.

На території інших регіонів буде діяти "жовта" зона.

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МОЗ оновив епідзонування України: Київська область потрапила в помаранчеву зону, Чернівецька та Івано-Франківська - залишаються в червоній 01
МОЗ оновив епідзонування України: Київська область потрапила в помаранчеву зону, Чернівецька та Івано-Франківська - залишаються в червоній 02
МОЗ оновив епідзонування України: Київська область потрапила в помаранчеву зону, Чернівецька та Івано-Франківська - залишаються в червоній 03

Автор: Анастасія Потіха
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