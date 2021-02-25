За перші півтори години в Києві вакцинували проти коронавірусу 30 медиків, - КМДА

Сьогодні вранці в Києві стартував процес вакцинації проти коронавірусу препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

За її словами, станом на 11:30 провакциновано 30 медиків мобільних бригад та Олександрівської лікарні, всі почуваються добре.

Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що Київ готувався до вакцинації. Для цього в столиці було сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації проти COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

"Підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста. Додаткові пункти знадобилися, щоб не заважати процесу планової обов’язкової вакцинації за календарем у наявних 138 кабінетах щеплень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА