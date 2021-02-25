УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Київські новиниЗдоров'я Коронавірус і карантин
871 4
вакцина (3528) карантин (16095) КМДА (1461) Київ (13832) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За перші півтори години в Києві вакцинували проти коронавірусу 30 медиків, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За перші півтори години в Києві вакцинували проти коронавірусу 30 медиків, - КМДА

Сьогодні вранці в Києві стартував процес вакцинації проти коронавірусу препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

За її словами, станом на 11:30 провакциновано 30 медиків мобільних бригад та Олександрівської лікарні, всі почуваються добре.

Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург заявила, що Київ готувався до вакцинації. Для цього в столиці було сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації проти COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

"Підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах. Також підготовлено 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста. Додаткові пункти знадобилися, щоб не заважати процесу планової обов’язкової вакцинації за календарем у наявних 138 кабінетах щеплень", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Донеччина отримала вакцину проти коронавірусу. Певну кількість доз буде направлено військовослужбовцям, - ОДА

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда Зюзя с Ленкой на стадионе вакцинироваться будут? Пальчевский им перед этим анализы сделает.
показати весь коментар
25.02.2021 13:00 Відповісти
Ого як багато, з такими темпами Україні і ста років буде мало щоби всіх вакцинувати.
показати весь коментар
25.02.2021 13:06 Відповісти
так ты их попробуй споймай сначала.
показати весь коментар
25.02.2021 13:40 Відповісти
Дурню кажете, кожен другий українець готовий вакцинуватися.
показати весь коментар
25.02.2021 17:03 Відповісти
 
 