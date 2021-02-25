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Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях України. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва вже доставлена ​​на всі регіональні склади.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що в перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень:

Черкаська область - 80 щеплень;

Чернігівська область - 10 щеплень;

Київська область - 19 щеплень;

Житомирська область - 40 щеплень;

Вінницька область -10 щеплень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перші півтори години в Києві вакцинували проти коронавірусу 30 медиків, - КМДА

За інформацією Ляшка, 25 лютого вакцинація стартує в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві .

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
На рекорд пошли в 200 прививок за день)
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25.02.2021 13:05
+5
Да и ладно, Армения - враг Украины
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25.02.2021 13:16
+4
с Богом!) только с себя начни в прямом эфире)
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25.02.2021 13:04
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с Богом!) только с себя начни в прямом эфире)
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25.02.2021 13:04 Відповісти
Ага, он не дурак себя прививать индийской жижей. Там в инструкции написано, что она содержит и консерванты, ядовитые для организма и модифицированные клетки человеческих эмбрионов (ужас), и аденовирус шимпанзе ( второй ужас) и что там только ни есть, что еще и не написали. Также написано, что взаимодействие с другими лек. препаратами вообще не изучалась и последняя на торте вишенка - они не гарантируют, что эта вакцина всех привитых защитит от короны. Вот и пусть зеленые себя прививают, а не подсовывают людям непотреб.
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25.02.2021 13:21 Відповісти
И еще одна новость для смеха. Выяснилось, что уставной капитал фирмы, изготовившей и продавшей Зеленскому и Степанову " вакцину" аж 1000 долларов.)))
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25.02.2021 14:10 Відповісти
Суд зобов'язав провайдерів заблокувати в Україні 426 сайтів. ПЕРЕЛІК

в список попав вінннницький сайт.
Напевне на прохання Степанова"за підрив державності"😈

Головний інфекціоніст Вінниччини, автор першого в Україні протоколу лікування коронавірусу Лариса Мороз вінницьким ЗМІ заявила, що не буде щеплюватися вакциною Covishield, яку вчора привезли до Вінниці для проведення першого етапу вакцинації. Свою позицію Лариса Мороз аргументує тим, що ця вакцина ще не пройшла всіх етапів досліджень. - Ця вакцина починає третю фазу клінічних випробувань у лютому в Індії, - сказала Лариса Мороз. - Тобто ніхто ще не озвучив основного показника цієї вакцини - її ефективності, який відсоток вона дає можливості уникнути тяжких форм хвороби та летальних випадків. Є інформація, що Astra Zeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини. Лікар запевнила, що є прихильницею вакцинації. Але тільки якісними вакцинами.
https://20minut.ua/Zdorovya/astrazeneca-ne-vidpovidae-za-yakist-vaktsini-vinitski-mediki-rozpovida-11228730.html
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25.02.2021 14:24 Відповісти
Звичайно. Влада практикує постійну брехню і правда їм не потрібна.
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25.02.2021 16:11 Відповісти
адвокат читає інструкцію вакцини---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника і терміни:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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25.02.2021 20:49 Відповісти
На рекорд пошли в 200 прививок за день)
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25.02.2021 13:05 Відповісти
Зеленского, степанова, крадуцкого, разумкова?
А нє, ошибся...
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25.02.2021 13:06 Відповісти
Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4750 Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3906
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25.02.2021 15:17 Відповісти
Это сколько лет такими темпами,будут прививать население?
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25.02.2021 13:07 Відповісти
А население дает согласие на прививки? Нет так много дураков как кажется,это не клоуна избирать, это собственное здоровье и жизнь.
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25.02.2021 13:24 Відповісти
Цензор, там в Армении серьезный движ пошел, а вы все спите. Цитата:

На площади Республики в Ереване собираются сторонники Пашиняна, а у здания Минобороны Армении - сторонники генералов, потребовавших отставки правительства.

Прямо сейчас Пашинян выступает перед людьми: «Процесс попытки военного переворота уже под нашим контролем».

Противники премьера расценивают его действия как попытку ввергнуть граждан Армении в уличные столкновения и развязать гражданскую войну. Митинг оппозиции начнётся на Площади Свободы через час.
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25.02.2021 13:08 Відповісти
пашинян - путин введи вайска
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25.02.2021 13:12 Відповісти
Да и ладно, Армения - враг Украины
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25.02.2021 13:16 Відповісти
Вірменія у більшій залежності від кацапів,ніж Білорусь
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25.02.2021 14:26 Відповісти
К каким лекарствам и вакцинам больше всего вопросов? ... Правильно, к индийским. Отчитались? Жопу прикрыли? Пошли дальше бюджеты пилить ...
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25.02.2021 13:10 Відповісти
По мотивам -
Продам Porsche 911 (ZAZ 968m) - 15 000 баксов. Звонить Степанову Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 168
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25.02.2021 13:17 Відповісти
Вакцинация чем ??????
Covishield !!!!!!!!

Что за вакцина такая ???????
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25.02.2021 13:18 Відповісти
Вроде та же AstraZeneca, но пока неясно, насколько эта вакцина хороша. Я бы все-таки лучше Пфайзером или Модерной укололся. Впрочем, пока до пэрэсичных граждан дойдет, статистика уже образуется и всё прояснится.
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25.02.2021 13:21 Відповісти
насколько я понял это реплика AstraZeneca ( т.е. копия ) , которая разработана в индии для бедных стран и AstraZeneca за качество в данном случае не отвечает.
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25.02.2021 13:27 Відповісти
Верно.
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25.02.2021 13:34 Відповісти
Производственных мощностей заводов только Файзер или АстраЗенек не может хватить на всю планету, да еще и в сроки до 5 месяцев, не могло хватить просто математически. Поэтому Было достигнуто согглашение о том, что компании разработчики продают и организуют техпроцесс по своим лицензиям на всех возможных мощностях по всему миру. Вас же малазийский Левис или китайский Делл ничем не смущает?)))
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25.02.2021 13:53 Відповісти
Ну так ширяйся этим дерьмом,чего ждёшь?
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25.02.2021 19:51 Відповісти
Вовсе нет, это именно вакцина AstraZeneca, которая производится в Индии по лицензии. Что само по себе не есть плохо - вопрос в контроле качества, ну и в том, насколько эффективна сама вакцина. У индусов есть и вакцина собственной разработки, она называется Covaxin, но ее не закупают.
В любом случае, поживем-посмотрим.
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25.02.2021 14:25 Відповісти
Ні. Це не репліка, а таки вакцина по формулам Астрозенеки. Розробка європейська.
Але, без контролю виробництва, як ти в кінці написав.
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25.02.2021 15:22 Відповісти
"Божа благодать" (grace of god) постачає індійську вакцину в Україну.

Кроме торговли фармацевтическими товарами, компания может продавать мясо, фрукты, молоко, сигареты, сладости, обувь, мебель, ковры и ювелирку. При этом, мы не нашли информацию о действительном свидетельстве НДС.
Единственным представителем и собственником этого предприятия является житель Киева Кумар Пранаав.Украинцев будут колоть вакциной, официальным поставщиком которой в Украину является фирма-пустышка (прокладка для аккумуляции откатов) с красноречивым названием ООО "Божья благодать" (grace of god). Что помешало Украине заключить контракт напрямую с производителем? Каким цинизмом нужно обладать, чтобы отмывать бюджетные деньги в "божьей благодати"?
Пустышка наспех состряпана 04.11.2020 года и зарегистрирована по адресу арендованного офиса в центре Киева. "Фирма", которая закупила миллион вакцин и получила эксклюзивное право колоть украинцев, ещё никогда не вела никакой хозяйственной деятельности (отчёты за прошлый год с нулями) и имеет уставный капитал 1000 долларов США. Интересно, где она взяла деньги на закупку миллиона вакцин?

При чем тут «АрселорМіттал Кривий Ріг» и почему вакцины не закупала профильное госпредприятие - читайте в материале. https://dengi.informator.ua/2021/02/25/chya-firma-zavezla-pervye-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-ukrainu-i-prichem-tut-arselor-v-krivom-roge/
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25.02.2021 13:21 Відповісти
Головний інфекціоніст Вінниччини, автор першого в Україні протоколу лікування коронавірусу Лариса Мороз вінницьким ЗМІ заявила, що не буде щеплюватися вакциною Covishield, яку вчора привезли до Вінниці для проведення першого етапу вакцинації. Свою позицію Лариса Мороз аргументує тим, що ця вакцина ще не пройшла всіх етапів досліджень. - Ця вакцина починає третю фазу клінічних випробувань у лютому в Індії, - сказала Лариса Мороз. - Тобто ніхто ще не озвучив основного показника цієї вакцини - її ефективності, який відсоток вона дає можливості уникнути тяжких форм хвороби та летальних випадків. Є інформація, що Astra Zeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини. Лікар запевнила, що є прихильницею вакцинації. Але тільки якісними вакцинами.
Посилання на джерело: https://20minut.ua/Zdorovya/astrazeneca-ne-vidpovidae-za-yakist-vaktsini-vinitski-mediki-rozpovida-11228730.html#page_comments
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25.02.2021 13:28 Відповісти
А где же гарант, пусть покажет пример беспечності "вакцыны", как в других странах-лидиры прививали сначала себе,а потм населерию в том числе Королеве Британии, которой под 100 лет. Наверное еще не подготовили ампулку с дисцилировпнной водичкой для видосика.
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25.02.2021 13:28 Відповісти
Забыли как это чмо анализы сдавало?
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25.02.2021 19:54 Відповісти
Просветите, что за склады такие? Разве эту вакцину не нужно хранить при низких температурах?
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25.02.2021 13:40 Відповісти
О них и речь, надеюсь...
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25.02.2021 13:54 Відповісти
Такими темпами к началу третьего тысячелетия вакцинируют всех.
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25.02.2021 13:41 Відповісти
чо плять за шоу, разгружатьт вакцину в коробках, в костюмах. 95 квартал для дебилов продолжается!
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25.02.2021 13:54 Відповісти
Генна модифікація піддослідних дурників.
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25.02.2021 14:01 Відповісти
Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2629 Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1333
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25.02.2021 14:35 Відповісти
Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9290 Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1274
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25.02.2021 14:32 Відповісти
"Офис Президента спустил указание называть индийскую вакцину не ее настоящим названием Covishield, а именно AstraZeneca. Также просят не делать акцент, что эффективность этой вакцины всего около 60%, и она несет высокий риск для граждан старше 55 лет.
Власть пытается минимизировать токсичность по вакцинному кейсу."
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25.02.2021 14:33 Відповісти
Сколько там лет, по чёткому, скрупулёзному плану, отведено на вакцинацию?
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25.02.2021 16:09 Відповісти
И об этом эти уроды сообщают как о достижении?
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25.02.2021 16:20 Відповісти
Индийскую вакцину купили через фирму прокладку которой 3 месяца

Вакцина Covishield доставлена ​​на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5009

Индийскую версию Астра Зенеко в Украине зарегистрировала фирма-однодневка "ГРЕЙС ОФ ГОД", основанная 3 месяца назад в спальном районе на Левом берегу.

Кроме фармацевтических товаров эта контора также торгует фруктами, овощами, мясом, табаком, рыбой и коврами.
Размер уставного капитала - 28 000 грн.
Основателем и руководителем является гражданин Кумар Пранаав, которому также принадлежит доля в другой фирме-однодневке "Аэон БИОТЕХ". Ее Пранаав основал и контролирует, в частности, жителем Кривого Рога - Вирди Бикрам Джит Сингхом. Человек с таким же именем является заместителем гендиректора ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Фирме "Аэон БИОТЕХ" также 3 месяца и очевидно на эту прокладку скоро тоже прилетит что-то из государственных антиковидних миллиардов.

Интересно, что индийский производитель вакцины, серум Инститьют оф Индия ПВТ. ЛТД обеспечивает Украину и другими медпрепаратами - вакцинами от дифтерии и столбняка, коклюша, гепатита В, кори, паротита и краснухи. И, согласно данным реестра лекарственных средств Украины, самостоятельно подает заявки на регистрацию.
В ковидную схему на миллиарды - всунули прокладку, а чтобы придать ей максимального правдоподобия - похоже, впопыхах искали любых знакомых индусов, только не из орбиты Богатыревой, как это было с китайской вакциной.

Теперь можно смело говорить - "это было требование индийской стороны".
UPD: Пазл сошелся - криворожские индусы действительно оказались не чужды, по крайней мере Офиса президента - в прошлом году они предоставили, неменее 100000 кубометров металлургических шлаков для программы Зеленского "Большая стройка".

Интересный тред на эту тему.
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25.02.2021 17:43 Відповісти
Їх цікавить не вакцина чи її ефективність чи шкідливість. Їм це по... Їх цікавить виключно відкати від закупок: чим більше гівна куплять за державний кошт, тим більше бабла зрублять на відкатах...
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25.02.2021 18:27 Відповісти
 
 