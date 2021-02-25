Вакцина Covishield доставлена на всі регіональні склади. Сьогодні процес щеплення почнеться у всіх областях, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях України. Вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва вже доставлена на всі регіональні склади.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що в перший день вакцинації, 24 лютого, було проведено 159 щеплень:
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Вінницька область -10 щеплень.
За інформацією Ляшка, 25 лютого вакцинація стартує в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві .
Будь ласка, зачекайте...
в список попав вінннницький сайт.
Напевне на прохання Степанова"за підрив державності"😈
Головний інфекціоніст Вінниччини, автор першого в Україні протоколу лікування коронавірусу Лариса Мороз вінницьким ЗМІ заявила, що не буде щеплюватися вакциною Covishield, яку вчора привезли до Вінниці для проведення першого етапу вакцинації. Свою позицію Лариса Мороз аргументує тим, що ця вакцина ще не пройшла всіх етапів досліджень. - Ця вакцина починає третю фазу клінічних випробувань у лютому в Індії, - сказала Лариса Мороз. - Тобто ніхто ще не озвучив основного показника цієї вакцини - її ефективності, який відсоток вона дає можливості уникнути тяжких форм хвороби та летальних випадків. Є інформація, що Astra Zeneca не відповідає за ефективність та якість цієї вакцини. Лікар запевнила, що є прихильницею вакцинації. Але тільки якісними вакцинами.
https://20minut.ua/Zdorovya/astrazeneca-ne-vidpovidae-za-yakist-vaktsini-vinitski-mediki-rozpovida-11228730.html
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
А нє, ошибся...
На площади Республики в Ереване собираются сторонники Пашиняна, а у здания Минобороны Армении - сторонники генералов, потребовавших отставки правительства.
Прямо сейчас Пашинян выступает перед людьми: «Процесс попытки военного переворота уже под нашим контролем».
Противники премьера расценивают его действия как попытку ввергнуть граждан Армении в уличные столкновения и развязать гражданскую войну. Митинг оппозиции начнётся на Площади Свободы через час.
Продам Porsche 911 (ZAZ 968m) - 15 000 баксов. Звонить Степанову
Covishield !!!!!!!!
Что за вакцина такая ???????
В любом случае, поживем-посмотрим.
Але, без контролю виробництва, як ти в кінці написав.
Кроме торговли фармацевтическими товарами, компания может продавать мясо, фрукты, молоко, сигареты, сладости, обувь, мебель, ковры и ювелирку. При этом, мы не нашли информацию о действительном свидетельстве НДС.
Единственным представителем и собственником этого предприятия является житель Киева Кумар Пранаав.Украинцев будут колоть вакциной, официальным поставщиком которой в Украину является фирма-пустышка (прокладка для аккумуляции откатов) с красноречивым названием ООО "Божья благодать" (grace of god). Что помешало Украине заключить контракт напрямую с производителем? Каким цинизмом нужно обладать, чтобы отмывать бюджетные деньги в "божьей благодати"?
Пустышка наспех состряпана 04.11.2020 года и зарегистрирована по адресу арендованного офиса в центре Киева. "Фирма", которая закупила миллион вакцин и получила эксклюзивное право колоть украинцев, ещё никогда не вела никакой хозяйственной деятельности (отчёты за прошлый год с нулями) и имеет уставный капитал 1000 долларов США. Интересно, где она взяла деньги на закупку миллиона вакцин?
При чем тут «АрселорМіттал Кривий Ріг» и почему вакцины не закупала профильное госпредприятие - читайте в материале. https://dengi.informator.ua/2021/02/25/chya-firma-zavezla-pervye-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-ukrainu-i-prichem-tut-arselor-v-krivom-roge/
Посилання на джерело: https://20minut.ua/Zdorovya/astrazeneca-ne-vidpovidae-za-yakist-vaktsini-vinitski-mediki-rozpovida-11228730.html#page_comments
Власть пытается минимизировать токсичность по вакцинному кейсу."
Индийскую версию Астра Зенеко в Украине зарегистрировала фирма-однодневка "ГРЕЙС ОФ ГОД", основанная 3 месяца назад в спальном районе на Левом берегу.
Кроме фармацевтических товаров эта контора также торгует фруктами, овощами, мясом, табаком, рыбой и коврами.
Размер уставного капитала - 28 000 грн.
Основателем и руководителем является гражданин Кумар Пранаав, которому также принадлежит доля в другой фирме-однодневке "Аэон БИОТЕХ". Ее Пранаав основал и контролирует, в частности, жителем Кривого Рога - Вирди Бикрам Джит Сингхом. Человек с таким же именем является заместителем гендиректора ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».
Фирме "Аэон БИОТЕХ" также 3 месяца и очевидно на эту прокладку скоро тоже прилетит что-то из государственных антиковидних миллиардов.
Интересно, что индийский производитель вакцины, серум Инститьют оф Индия ПВТ. ЛТД обеспечивает Украину и другими медпрепаратами - вакцинами от дифтерии и столбняка, коклюша, гепатита В, кори, паротита и краснухи. И, согласно данным реестра лекарственных средств Украины, самостоятельно подает заявки на регистрацию.
В ковидную схему на миллиарды - всунули прокладку, а чтобы придать ей максимального правдоподобия - похоже, впопыхах искали любых знакомых индусов, только не из орбиты Богатыревой, как это было с китайской вакциной.
Теперь можно смело говорить - "это было требование индийской стороны".
UPD: Пазл сошелся - криворожские индусы действительно оказались не чужды, по крайней мере Офиса президента - в прошлом году они предоставили, неменее 100000 кубометров металлургических шлаков для программы Зеленского "Большая стройка".
Интересный тред на эту тему.