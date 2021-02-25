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Зеленський (17428) НАТО (5129) Столтенберг Єнс (1343)

Зеленський і Столтенберг обговорили безпеку в Чорноморському регіоні: НАТО прихильне зміцненню тісного партнерства з Україною

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський і Столтенберг обговорили безпеку в Чорноморському регіоні: НАТО прихильне зміцненню тісного партнерства з Україною

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив Столтенберг.

"Хороший дзвінок президенту Зеленському. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми як і раніше прихильні зміцненню нашого тісного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати план дій щодо членства в НАТО, а в подальшій перспективі Україна бачить себе членом НАТО.

Також читайте: Зеленський підписав указ "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО" (оновлено)

Зеленський і Столтенберг обговорили безпеку в Чорноморському регіоні: НАТО прихильне зміцненню тісного партнерства з Україною 01

Автор: Анастасія Потіха
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Медведчук был в абсолютном шоке после слитых аудиозаписей с Сурковым. На них говорят о схеме поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове. Кроме того, они обсуждают обмен пленными. Говорится о разночтении в количестве пленных. Сурков называет пророссийских террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом. Медведчук в срочном порядке позвонил Суркову, но Владислав трубку не брал. В России боятся, что телефон Медведчука снова прослушивают. Медведчук в панике просит встречи с Путиным", - отмечено в сообщении.

https://www.dialog.ua/ukraine/224594_1614249968
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25.02.2021 13:29 Відповісти
В НАТО и без Пепо....
Как то неполюдски получается
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25.02.2021 13:41 Відповісти
Физический рост лидеров, как-то соответствует организации и страны. ИМХО.
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25.02.2021 13:45 Відповісти
Столтенберг сделал Зеле Недодиктатору большое одолжение, но носатый-полосатый не заценит всей глубины ситуации и опять будет тупо хвастаться, прикидывая в уме (дешёвый калькулятор, скорее - бухгалтерские счёты) свой обвисший рейтинг
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25.02.2021 13:53 Відповісти
 
 