Зеленський і Столтенберг обговорили безпеку в Чорноморському регіоні: НАТО прихильне зміцненню тісного партнерства з Україною
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив Столтенберг.
"Хороший дзвінок президенту Зеленському. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми як і раніше прихильні зміцненню нашого тісного партнерства", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати план дій щодо членства в НАТО, а в подальшій перспективі Україна бачить себе членом НАТО.
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https://www.dialog.ua/ukraine/224594_1614249968
Как то неполюдски получается