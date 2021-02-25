УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
1 915 13
Європейський суд з пр... (403) Бабченко Аркадій (178) Ліщина Іван (50)

Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства:

Заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина каже, що Україна включила в позов, поданий проти Росії в ЄСПЛ, тільки ті випадки замахів або політичних вбивств, за якими є докази зв'язку зі спецслужбами РФ.

Про це Ліщина розповів в ефірі телеканалу "Настоящее время",  передає Цензор.НЕТ.

"Ми мали великі сумніви у справі Бабченка (про плануванні замаху на журналіста Аркадія Бабченка. - Ред.), вона поки не там (тобто не включена в заяву), оскільки за матеріалами ми дивимося, і у нас немає прямих доказів того, що замовники з Росії були представниками спецслужб, це один з прикладів. Ми матеріали поки допереглядаємо, можливо, ще щось знайдемо, але на цей момент у нас він (Бабченко) не в списку", - розповів Ліщина.

За його словами, поки рано відкривати список осіб, які фігурують у позові. Зараз у заяві фігурує близько 20 епізодів, шість з яких стосується випадків на території України.

Читайте також: Генпрокуратура засекретила вирок Герману у справі про "вбивство" Бабченка. ДОКУМЕНТ

У 2018 році в столиці запобігли замаху на Бабченка. Правоохоронці інсценували його "вбивство" - кілер нібито скоїв три постріли в спину.

Незабаром був затриманий організатор замаху - ним виявився громадянин України, власник приватної компанії з виробництва зброї Борис Герман. За даними СБУ, його завербували російські спецслужби.

22 листопада 2019 року Герман, якого засудили до 4,5 років позбавлення волі, звільнився з в'язниці у зв'язку зі станом здоров'я - він страждає від проблем з серцем і цукрового діабету. Він заявив, що подасть позов проти України до Європейського суду з прав людини.

У листопаді 2019 року Аркадій Бабченко виїхав з України, пояснивши своє рішення зміною влади в країні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Що за прямі докази ? Труп Бабченка ?
показати весь коментар
25.02.2021 13:42
+3
********* - це країна-терорист! Крапка
показати весь коментар
25.02.2021 13:35
+3
Росіяни вбивці 100 відсотків. Вони збивають навіть літаки з президентом Польщі і дітьми на малазійському Боїнгу, і вони цього не визнають... Але це не значить, що якщо вбивця не визнає вбивства, що він не вбивця.
показати весь коментар
25.02.2021 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
********* - це країна-терорист! Крапка
показати весь коментар
25.02.2021 13:35 Відповісти
это точно !

есть доказательства или их нет, главное, что

раша хочет и может убить политического диссидента.

СБУ и Грицаку лично - респект за красиво проведенную операцию !
показати весь коментар
25.02.2021 13:39 Відповісти
Серьезно?А в чем именно заключалась операция?Где те "десятки громких дел"?Ты в курсе,что "заказчик" отсидел только 2 года.Понты то,а не операция.Только позор на весь мир
показати весь коментар
25.02.2021 14:31 Відповісти
красивая информационная операция по дискредитации раши.

а Вы что не поверили что раша - убийца ? Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів" - Цензор.НЕТ 2719 Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів" - Цензор.НЕТ 2719
показати весь коментар
25.02.2021 15:26 Відповісти
Сейчас не об этом разговор.Разговор о том,с какой целью был устроен тот цирк с "убийством".
показати весь коментар
25.02.2021 15:54 Відповісти
Що за прямі докази ? Труп Бабченка ?
показати весь коментар
25.02.2021 13:42 Відповісти
Росіяни вбивці 100 відсотків. Вони збивають навіть літаки з президентом Польщі і дітьми на малазійському Боїнгу, і вони цього не визнають... Але це не значить, що якщо вбивця не визнає вбивства, що він не вбивця.
показати весь коментар
25.02.2021 13:58 Відповісти
мало Литвиненко и Скрипалей, чтобы понять что раша - убийца ! Ліщина про відсутність справи Бабченка в позові України проти Росії через політичні вбивства: "Немає прямих доказів" - Цензор.НЕТ 4034
показати весь коментар
25.02.2021 14:16 Відповісти
Нащо було тоді всіх причетних відпускати з приходом Блазня? Сцитесь? Так і кажіть.
Осудіть ще когось заочно, лохи схавають.
показати весь коментар
25.02.2021 14:20 Відповісти
Це був спектакль від Порошенка і СБУ для народу. Хоч щось не просто дешево, а безкоштовно.
показати весь коментар
25.02.2021 16:41 Відповісти
 
 