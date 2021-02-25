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Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала річний звіт про зовнішні загрози. Основними загрозами для країни є пандемія коронавірусу, Китай, Росія та Білорусь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

За даними естонської розвідки, внаслідок політичної кризи 2020 року Білорусь стала військовим округом Росії, і тепер цей "Білоруський військовий округ" становить безпосередню загрозу для її найближчих сусідів по НАТО.

У Службі зовнішньої розвідки країни зазначають, що такі російсько-білоруські військові навчання "Захід" відбудуться цього року, і уряд "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, дедалі більше залежатиме від підтримки Росії, зокрема у військовій сфері.

"З огляду на географічне положення і територіальне покриття, Білорусь є необхідною буферною зоною для Росії і забезпечує її завдання на західному стратегічному напрямку. Під час кризи або війни Росія може використовувати Білорусь як плацдарм і розмістити там свої війська, заблокувавши доступ НАТО до Сувалького коридору, який забезпечує рух у повітряному просторі сусідніх країн і встановлення наземного зв'язку з Калінінградською областю Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до повномасштабної війни з НАТО, - розвідка Естонії

Естонська розвідка вважає, що удар російських військ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі з потенційною загрозою стає реальним.

Порушена і внутрішньополітична ситуація в Білорусі.

"Якщо Росія бачить, що протестувальники близькі до перемоги, то не можна відкидати військового втручання Росії, тому що Республіка Білорусь надзвичайно важлива для Росії в стратегічному плані. Поки ми не бачимо, щоб Росія якось рекламувала свою діяльність. Зараз народ Республіки Білорусь аж ніяк не проти Росії, і мета Кремля, звичайно, зберегти цю ситуацію. Однак чим довше Кремль буде підтримувати перебування Лукашенка при владі, тим більше у нього (народу. - Ред.) буде розуміння, що за ним стоїть Росія", - сказав Мік Маран, глава управління зовнішньої розвідки Естонії.

Також читайте: Парламент Естонії закликав ЄС розробити ефективну політику санкцій проти РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Проблема в том шо как в 14 они уже не попробуют, будет по новому и по масштабней.
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25.02.2021 13:51
+10
Усерется }{уйло. Это техника США на параде в Нарве- в 300 м от границы с парашей. Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 468
Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 7125
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25.02.2021 13:52
+7
Найбільша загроза для України це не Раша, а Зєля з своєю радикально проросійською позицією. Вбивці українських військових вільно гуляють по Києву і навіть призначаються на керівні держпосади, а патріоти переслідуються за свій патріотизм. Але головні винуватці в цьому самі українці, які тільки скиглять, а не вимагають зраднику негайну відставку і дострокові.
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25.02.2021 14:13
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над ереваном безоблачное небо. Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 4390
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25.02.2021 13:43 Відповісти
Пусть попробуют . Сейчас не 2014-й год .
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25.02.2021 13:44 Відповісти
А как ты думаешь: Что будет, если попробуют? Может ты знаешь что-то такое, чего все остальные не знают ...
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25.02.2021 13:47 Відповісти
силенок не хватит даже надкусить... это даже не шпагат а еврейский кульбит будет оппа встречается с рылом Х..ла..
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25.02.2021 14:11 Відповісти
Проблема в том шо как в 14 они уже не попробуют, будет по новому и по масштабней.
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25.02.2021 13:51 Відповісти
И, скорее всего (если уж дойдёт до конкретной войны) удар будет одновременно с нескольких сторон - со стороны Беларуси, Крыма, на Донбассе тоже зашевелятся, Приднестровье может помочь посеять панику. Как минимум, левобережная Украина, может быть быстро захвачена.
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25.02.2021 14:04 Відповісти
.. странно ..что в оперативном управлении ВСУ нет такого стратега с кликухой Бяка Бука))). ....
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25.02.2021 14:11 Відповісти
Генералісімусь по періскопу пильнує за очами пуйла і відразу все зрозуміє, як тільки їх побачить Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 3546
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25.02.2021 14:23 Відповісти
Не нужно быть стратегом, чтобы видеть явные вещи. Любой нормальный военный, вам скажет то же самое, и на месте рашки, если бы я хотел оттяпать хотя бы Левобережку, ударил бы с севера из Беларуси (там даже границы как таковой нет, не говоря уже о каких-то оборонительных укреплениях) и с юга из Крыма, навстречу друг другу, одновременно ****** десант с Азовского моря, чтобы соединить по краю берега Крым с рашкой, со стороны Мариуполя. Если в это месилово напрямую не встрянет НАТО, там будет не котёл, а котёлище. Другое дело, что рашка на это не пойдёт, если посчитает, что потери для неё могут быть слишком большими.
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25.02.2021 14:56 Відповісти
Это все лишнее. Дешевле заплатить Зеленскому и СН, они введут латиницу, штрафы за обслуживание на русском, внесут законопроект о лишении гражданства тех кто не знает государственного языка - и Левобережка отвалится сама.
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25.02.2021 15:24 Відповісти
чушь не лепи
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25.02.2021 16:24 Відповісти
это реальный сценарий. Пока упоротые собираются воевать с Рашкой, Рашка скупает агентов влияния в Украине и их руками разрушает государство.
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25.02.2021 18:15 Відповісти
..нарушение рашкой мирового спокойствия в виде возможной агрессии и развязывания полномасштабной войны на территории с несколькими атомными станциями.. плюс украинская армия это не ливийская... не югославская.. А рашкоармия никак не американская... Потери будут несоизмеримы на обеих сторонах. И Украина... это далеко не Грузия... И не забывайте..что россия для руководства россии просто полигон для зарабатывания денег, которые лежат уж точно не в Сбербанке рашки. И те вклады 100 процентная гарантия ..что никакая раха не сунется в Украину. В 2008 в Грузии они остановились не по собственному желанию.... И в 2014 году аналогично. Ничто не мешало в 2008 полностью оккупировать Грузию... и в 2014 году при полном отсутствии армии в Украине высадится в Николаеве..Одессе... зайти ..как Вы говорите с севера... И они бы это без сомнения и не думая сделали б... поэтому и дума дала разрешение на использование войск в Украине... А теперь задайте себе вопрос... ? Почему они не пошли далее?... Но Вы мыслите крайне стратегически. ))) Организовать котёл с района Чернигова до Одессы в масштабах Левобережной Украины даже сильнейщшая армия ..коей является США не способна будет. А уж рашка....)))) И уж поверьте... опыт прошедших войну ребят ( а их ох как немало) не сравнить с рашкоармией... Тут мотивированные и несоплячьи резервы... А тысячи сдохших кацапсин пошатнут рашку основательно. Недаром ***** указ о засекречивании потерь рашкоармии в мирное время сварганил... Есть что скрывать в позорной **великой и непобедимой** армии. Ну и мир молчать не будет. Китай только и ждёт ..)))))
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25.02.2021 17:29 Відповісти
ви переоцінюєте можливість роЇси,повірте якби вони були певні в собі, то вони не ждали б наших роздумів,все давно було б зроблено!!!
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25.02.2021 14:52 Відповісти
И линия хронту акажица на линии ссысрань, засрань и гарот серов де серут па падъездам. Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 4057 Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 4057 Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 4057
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25.02.2021 14:59 Відповісти
друже, вони точно спробують. Тим паче, що з півночи немає жодних оборонних споруд..
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25.02.2021 13:53 Відповісти
Вот тогда нас точно за сутки примут в НАТО .
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25.02.2021 13:57 Відповісти
не смеши
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25.02.2021 14:05 Відповісти
та я ж не проти.
Але поведінка Європи навіть після нахабного арешту Навального, коли спочатку казали про введення санкцій проти найближчого оточення *****, а потім все звелося до 4 осіб, тому є яскравим доказом.
Тому впевнений, що боронити Україну будуть лише армія та патріоти. Розраховую також на допомогу США. А от на НАТО сподівань не маю..
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25.02.2021 14:10 Відповісти
Хрін там. Яка цінність країнам НАТО від України? Чи достатньо вона цінна аби вступати в війну з ерефією? Думаєте німці лягають спати з мрією почати війну за Україну?
Дай Боже аби поставляли озброєння, а не обмежилися "стурбованістю". Тут не відомо чи впишуться вони за Естонію. Минулого разу не вписалися за жодну з Балтійських країн. Навідь Фінляндію.
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25.02.2021 14:16 Відповісти
_Не тупите, пожалуйста, ибо это удручает. Речь уже давно не об Украине, Грузии, Сирии... речь - о безопасности самого Запада и Европы! Но до евроболванов - как и в сороковых прошлого века - доходит исключительно тяжело и медленно. Именно поэтому путлер их сильней - они просто отказались обороняться.
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25.02.2021 14:27 Відповісти
В целом, Европа всегда была шлюхой продажной, которую, из ею же заваренного дерьма, вытягивали США вместе с Англией. Оттого Англия и вышла из ЕС, так как поняла, что с брюссельскими дерьмократами каши не сваришь.
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25.02.2021 15:00 Відповісти
И что мы сделаем? Кто воевать будет ? 73% ЗЕвоинов не пойдут.Задавят нас количеством живой силы и техники.
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25.02.2021 14:21 Відповісти
Та не сци ,все буде нормаль,тебе не ніхто не примушуватиме
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25.02.2021 16:19 Відповісти
Будут воевать все, было бы чем
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25.02.2021 18:03 Відповісти
Та так и будет,только почему кацапы считают шо достигнут статуса кво с НАТО ничего не потеряв я не понимаю.Амеры заднюю уж точно не включат с их то цацками.
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25.02.2021 13:47 Відповісти
_Дело в первую очередь в воле к сопротивлению, решимости дать отпор. Если политической воли нет - а её у Запада категорически нет - то любые цацки это просто бесполезные железяки.
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25.02.2021 14:30 Відповісти
Решимости дать кацапам п...ды у них на каждых учениях хоть отбавляй как и технической возможности , они могут этого не хотеть но если прийдется то впрягутся за себя так уж точно.
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25.02.2021 18:06 Відповісти
Пашиняна Путлер выгнал от власти,Марго Симонян правит балом... Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 5931
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25.02.2021 13:50 Відповісти
Война РАБссии с НАТО продлится минут 8-10... Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 9179ну может 12,пока Тамагавк долетит до Макцвы...
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25.02.2021 13:52 Відповісти
Усерется }{уйло. Это техника США на параде в Нарве- в 300 м от границы с парашей. Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 468
Удар войск РФ по Украине и странам Балтии через территорию Беларуси становится потенциально реальным, - разведка Эстонии - Цензор.НЕТ 7125
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25.02.2021 13:52 Відповісти
Чет на парад никто не вышел поглядеть...
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25.02.2021 13:54 Відповісти
...это только у тех, кто гуглом пользоваться не умеет Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 380
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25.02.2021 14:05 Відповісти
Какое фото выложили, такой и комментарий.
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25.02.2021 14:10 Відповісти
..."коммент" такой же, какой и интеллект Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 9429
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25.02.2021 14:38 Відповісти
Фишка в том что стратегический бомбардировщик США В-1 бабахает сразу по 100 целям по разному Азимуту и дальности полета ракет одновременным залпом по всем направлениям...,если залп сделают одновременно 5 таких бомберов,от Москвы не останется и следа... Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 4838Хирошима Нагасаки №2
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25.02.2021 13:56 Відповісти
Та не будуть американці їх бомбити ЯЗом. Достатньо графітових зарядів на трансформаторні станції аби вирубити постачання е/е в европейській частині ерефії. Для відновлення згорівших трансформаторів потрібно буде не один рік.
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25.02.2021 14:22 Відповісти
В Югославії американці вдарили тільки по п'яти цілям з десятків.
Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 958
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25.02.2021 14:29 Відповісти
На куй не нужно Рабсиянам ваше элехтричество, они в сортир на улице пойдут со свечой. Если бомбить, то только спиртзаводы, там скрыта главная скрепа русского мира
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25.02.2021 17:02 Відповісти
Можно сколько угодно говорить об опасности того,или иного события...Все будет так,как будет...Но одно говорю всему форуму "Цензора"!НИ ОДНА из противоборствующих сторон (россия v/sУкраина НЕ ДОБИЛИСЬ поставленных целей...Соответственно и военные действия будут продолжаться до победы одной из сторон...Вопрос лишь в том,дадим ли мы роисси "разгуляться"?И именно мы,Украинцы должны поставить жирную точку...Иначе нам,как стране,равно как этносу просто не выжить!
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25.02.2021 14:03 Відповісти
Дважды бравшие Чечню Крысы Мавзолея,где ваша НовоОсоссия Путлера от Харькова до Одессы?Правильно,Зеленский победил банду гопников Путлера...
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25.02.2021 14:05 Відповісти
После 8 мая 1945 года,РАБссия единственный СаРай в мире,кто увеличил свою территорию на 15%,за счет Приднестровья,Абхазии,Ю.Осетии,Крыма,куска Донбасса,и по факту Белоруси Армении и части Нагорного Карабаха...
Божья кара страшна будет..гопота мавзолейная...
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25.02.2021 14:10 Відповісти
Найбільша загроза для України це не Раша, а Зєля з своєю радикально проросійською позицією. Вбивці українських військових вільно гуляють по Києву і навіть призначаються на керівні держпосади, а патріоти переслідуються за свій патріотизм. Але головні винуватці в цьому самі українці, які тільки скиглять, а не вимагають зраднику негайну відставку і дострокові.
показати весь коментар
25.02.2021 14:13 Відповісти
Дохлый СССр простоял 74 года,сколько простоят Тараканы Путлера догадайтесь с 1 раза...
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25.02.2021 14:17 Відповісти
Разведки стран НАТО координируют свои действия не только по разведке... Удар військ РФ по Україні і країнах Балтії через територію Білорусі стає потенційно реальним, - розвідка Естонії - Цензор.НЕТ 8001
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25.02.2021 14:18 Відповісти
_Не просто потенциально реальным, а планируемым и готовящимся! С отрабатыванием на учениях.
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25.02.2021 14:20 Відповісти
Президент Украины Джо Байденко быстро даст лаптемордым свинособакам по ....лу
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25.02.2021 14:56 Відповісти
Удар по странам Балтии єто война с НАТО. Козломордая сцань не осмелится на єтот самоубийственньій шаг. А вот по Украине рашистьі могут попробовать, но єто в итоге обойдется путлеровской нечисти оччень дорого.
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25.02.2021 15:14 Відповісти
_Давно на Земле не был? Как там галактика?.. Очнись: они уже напали на НАТО, убили главнокомандующего и президента страны НАТО, высшее военное и политическое руководство! Проснись!
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25.02.2021 16:16 Відповісти
*****тся кацапня пыль глотать.....
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25.02.2021 19:44 Відповісти
 
 