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Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ

Угода з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про перегляд програми дозволить уряду знизити ставки запозичень на зовнішніх ринках.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко, передає Цензор.НЕТ.

За оцінками Устенка, ставка купона нині може становити до 7% річних.

"Вийти на ринок запозичення капіталу можна. Але чи варто це робити зараз, якщо ми перебуваємо у високому ступені впевненості, що наше співробітництво буде продовжено? Якщо ми зараз вийдемо і позичимо на зовнішньому ринку, значить, ми повинні будемо заплатити на один процентний пункт дорожче, ніж після того, як Україна вийде на раду директорів МВФ", - додав радник президента.

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Устенко звернув увагу, що зараз немає жорсткого навантаження на уряд у частині зовнішніх виплат. Пікові платежі за держборгом настають у березні та вересні. Але на березень запас міцності вже сформований.

"До вересня з високою часткою ймовірності питання щодо України буде винесено на засідання ради директорів МВФ і після цього ми зможемо виходити і запозичувати під більш низький відсоток", - міркує економіст.

За його словами, внутрішній ринок зараз має кращий вигляд.

"По-перше, тому що це гривня. По-друге, це відносно недорогий ресурс. Реальні процентні ставки, за якими Мінфін позичає гроші, не такі вже й високі. Якщо припустити, що інфляція за підсумками року буде приблизно 7% - а вони на внутрішньому ринку розміщуються під 11% - реальна ставка буде приблизно 4%. Це навіть дешевше, ніж те, що можна було б отримати на зовнішніх ринках", - сказав Устенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Трэш вы получите, а не транш.
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25.02.2021 13:49
+2
напечатали денег
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25.02.2021 13:49
+2
Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ - Цензор.НЕТ 2331
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25.02.2021 13:51
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25.02.2021 13:49 Відповісти
На национализированном продуктопроводе заработают.
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25.02.2021 13:51 Відповісти
"Деньги не пахнут"

сказал Милованов принимая займ от "обосранного" МВФ Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ - Цензор.НЕТ 4453
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25.02.2021 14:12 Відповісти
Трэш вы получите, а не транш.
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25.02.2021 13:49 Відповісти
А чо? 😲 Ось тутечки бурячки посаду, ось тамочки - бараболю, тут на сонечку - гарбузики!!! Е-ех заживу! Оце лише земельку б оцю та у сусіда забрати! 😜
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25.02.2021 14:20 Відповісти
Надежда умирает последней
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25.02.2021 13:51 Відповісти
Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ - Цензор.НЕТ 2331
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25.02.2021 13:51 Відповісти
Долбодятлы, причем и они и те кто был до них, вместо того чтобы привлекать в страну производственные мощности, как это сделано в Польше, ушлепки выпрашивают у МВФ деньги в долг , чтобы рассчитываться с долгами, заодно и урвать себе любимому.
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25.02.2021 13:55 Відповісти
вместо того чтобы привлекать в страну производственные мощности,

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Как сюда можно что-то привлекать и кто кроме спекулянтов пойдёт,если фактически нет правовой системы.
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25.02.2021 17:00 Відповісти
"Эх. как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы".
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25.02.2021 13:55 Відповісти
Зеленый стратег а где такие ставки,на внутреннем рынке? Может под 11% в месяц? Но это то же не реально 35% это реалии.
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25.02.2021 14:04 Відповісти
губозакаточну машинку купіть спершу Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ - Цензор.НЕТ 7626
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25.02.2021 14:12 Відповісти
Цікаво, а як же ці дятли збираються жити з квітня по вересень?
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25.02.2021 14:15 Відповісти
та ще далеко не факт, що їм дадуть той транш...
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25.02.2021 14:16 Відповісти
Якщо зеля піде, то може в вересні 2022 р. отримають транш.
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25.02.2021 16:50 Відповісти
Классные ребята это ЗЕкодло. Наберемся долгов, а потом еще возьмем в долг, а потом еще... А потом слиняют из Украины, а вы, лохи, расплачивайтесь.
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25.02.2021 15:12 Відповісти
Понял. Пойду спрячу "полвареника". Радник Зеленського з економічних питань Устенко про виплату держборгу: На березень запас міцності вже сформовано, а до вересня розраховуємо отримати транш від МВФ - Цензор.НЕТ 1553
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25.02.2021 16:00 Відповісти
Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко - шо за штрих?
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25.02.2021 19:42 Відповісти
Общий долг страны опять увеличился и составляет ДВА С ПОЛОВИНОЙ ТРИЛЛИОНА грв. или 90 миллиардов баксов!
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25.02.2021 23:26 Відповісти
 
 